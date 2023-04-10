Дороже тысячи слов: снимки из прошлого, которые говорят сами за себя

Автор:
10 апреля 2023 14:40
Ретро-фотографии дают нам более глубокое понимание истории. Даже если это обычные снимки обычных людей, рассказывающие об их жизни, они позволяют заглянуть на мФотоМирного лет назад — и увидеть, какой большой путь был пройден с тех пор.
1. Три мальчика в тележке, Питтсбург, 1920-1930 гг.
2. Семейный фотопортрет в зеркале, сделан 100 лет назад в Японии
3. Отец с четырьмя дочерьми, 1904 год
4. Молодая женщина из 1800-х годов
5. Женщина в белом. 1920-е годы
6. Дама и её лошадь в снежный день 1899 года
7. Портрет отца и дочери, 1870-е гг.
8. Четыре поколения, одна фотография, 1905 г.
9. Первый раз на велосипеде, 1895 г.
10. Ученицы Progressive High School изучают тонкости автомеханики, 1927 год
11. Воскресное утро в южном районе Чикаго, 1941 год
12. Босоногие дети у передвижной библиотеки, Аппалачи
13. Мальчик с самодельным деревянным велосипедом, Тарвасту, Эстония, 1912 год
14. Уличный продавец лимонада, Берлин, 1931 год
15. Размытый, но завораживающий снимок 1900 года
16. Изготовление якорной цепи «Титаника» в компании Hingley & Sons, 1909 год
17. Сёстры-подростки Гертруда и Урсула Фальке. Германия, 1906 год
18. Два джентльмена начала 1900-х
19. Портрет девушки из Дании, 1895 год
20. Мальчик на лошадке-качалке, 1902 год
21. Детский групповой снимок, Массачусетс, 1904 год
22. Один из самых старых задокументированных трюков, связанных с ездой на задних колёсах, 1936 г.
23. Дама с собачкой, наслаждающаяся прогулкой по пляжу, 1910-е годы
24. На кухне фермерского дома в Монтане, 1900 г.
25. Даже мойщики окон носили костюмы 100 лет назад
26. Викторианский дом передвигают на лошадиной тяге, Сан-Франциско, 1908 год
27. Элегантная дама выгуливает собаку в Булонском лесу в Париже, 1910 год
28. Корабли на Темзе, Лондон, 1880 год
29. «Самая большая в мире бревенчатая хижина». Портленд, Орегон, 1938 г. Построена в 1905 г., сгорела в 1964 г.
30. Невесту одевают перед свадьбой, 1890-е гг.
31. Викторианская семья, 1860-е годы
32. Жених и невеста, 1860-е гг.
33. Полевая кухня привезла обед для ковбоев, конец 1800-х
34. Тележка с хот-догами, Бостон, 1937 год
35. Две дамы в автомобиле, 1900 год
36. Семья перед своим дерновым домом в округе Кастер, штат Небраска, 1887 год
37. Друзья на рыбалке, Техас, 1925 год
38. Женщины-золотоискатели тянут сани с провизией, Аляска, 1898 г.
39. Семья перед своим домом, 1920-е годы
40. Семья перед своим домом
41. С чего начинались барбершопы, 1869 год
42. Юные выборщики породы на угольных шахтах Вудворд в Пенсильвании, 1900 год
43. Пассажиры вагона-ресторана первого класса, Великобритания, 1905 год
44. Семья в палаточном лагере в Вашингтоне, 1861 год
45. Отдых в погожий день, июнь 1922 г.
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— переведено специально для fishki.net
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