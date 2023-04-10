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Дороже тысячи слов: снимки из прошлого, которые говорят сами за себя

Дороже тысячи слов: снимки из прошлого, которые говорят сами за себя

Автор:
10 апреля 2023 14:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Прошлое   американцы   жизнь в сша   как было раньше   ретро   ретро фотографии   ретрофотографии.   старые фото   
1521
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Ретро-фотографии дают нам более глубокое понимание истории. Даже если это обычные снимки обычных людей, рассказывающие об их жизни, они позволяют заглянуть на мФотоМирного лет назад — и увидеть, какой большой путь был пройден с тех пор.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   американцы   жизнь в сша   как было раньше   ретро   ретро фотографии   ретрофотографии.   старые фото   
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13  комментариев
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290
Янис Полчаса назад
С неграми на фото не переборщили? Это, типа, пропаганда толерантности и тому подобной ахинеи, что ныне в тренде и пиндосов и их подвывал?
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26k
Serg2001 6 минут назад
Комментарий к фото
Красивая фотка...
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30k
koleos72 12 минут назад
А почему там работают одни белые?! И книги читают белые! Кто-то старательно вымарывает чёрные страницы из книги истории!
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661
Татьяна 14 минут назад
С неграми перебор...
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15k
Элитный тигр 20 минут назад
Странное фото. Девушки вроде как одеты по моде начала прошлого века, а велик на фото вполне себе современный.
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1k
Sigrllin Jalini Полчаса назад
Такое чувство, что там к повестке не хватает квидоров, лесбиянок и тому подобной собачьей свадьбы... ))
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30k
albedo Полчаса назад
Автор, похоже Вы напали на иностранную рекламу как хорошо жили негры в США в период, когда их за людей не считали.
Слишком в этой подборке много с иголочки одетых негров на фоне оборванных белых людей.
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3k
vfrcbvec Полчаса назад
Тут как перед расстрелом
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Как по мне, так негров многовато...
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