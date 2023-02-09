Нескучная история: 35 фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

Двухметровый датчанин Фройхен участвовал в нескольких арктических экспедициях (в том числе в 1000-мильном путешествии на собачьих упряжках по Гренландии), снялся в оскароносном фильме, написал более десятка книг (романов и научно-популярных книг, в том числе «Знаменитую книгу эскимосов»). Он лишился ноги из-за обморожения в 1926 году и заменил ее деревяшкой, самостоятельно ампутировал себе гангренозные пальцы на ногах, участвовал в датском сопротивлении против Германии и однажды сбежал из укрытия, прорезав себе выход ножом, сделанным из его собственных фекалий.