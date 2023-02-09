Нескучная история: 35 фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

Историю можно учить по книгам, но это долгий и тернистый путь, поэтому неудивительно, что в школьные годы большинство его избегает. К счастью, интернет предлагает не только видео с котиками: образовательные аккаунты в социальных сетях становятся все более популярными, так что расширить свой кругозор теперь можно без особых усилий. Например, с этой подборкой ярких, редких и позабытых мгновений прошлого, попавших на камеру!
1. После распада СССР сборная Литвы по баскетболу не могла позволить себе участие в Олимпийских играх 1992 года. И тут им на помощь пришла рок-группа Grateful Dead.
Они спонсировали поездку ребят и предоставили им лицензию на продажу эксклюзивного мерча Grateful Dead-Olympics, который пользовался огромной популярностью у болельщиков на Олимпийских играх.
Слева направо: Джонни Роттен (Sex Pistols), "отец рок-н-ролла" Чак Берри, Стивен Тайлер (Aerosmith), Том Уэйтс, Дженис Джоплин, Оззи Осборн, Джим Моррисон (The Doors), Дэвид Боуи, Кит Ричардс (Rolling Stones).
Латимер открывал бутылку только один раз в 1972 году, чтобы добавить немного воды. Автономная экосистема процветает уже 60 лет.
5. Вот в каком образе Марлен Дитрих появилась в Париже в 1933 году после того, как ей запретили надевать брюки по прибытии.
6. Дверь в обеденный зал монастыря Алкобаса в Португалии нарочно сделали узкой, чтобы заставить располневших монахов поститься
7. Знаменитое фото стильных чикагских ребят, сделанное в 1941 году. Сегодня им должно быть уже за 80 или за 90.
9. Работники зоопарка Майами разместили 30 фламинго в туалетк, чтобы защитить их от урагана Эндрю, 1992 год
10. А вы знали, что доставка еды в Японии появилась более 300 лет назад, в период Эдо? Это фото, конечно, значительно моложе: 1935 года
11. В 1983 году Фредди Хайнекен стал жертвой похищения (за него требовали 16 миллионов евро), а после сказал: «Меня пытали 3 дня, заставляя пить Carlsberg».
12. Кронпринц Германиский и Прусский Вильгельм позирует во время инспекции войск, 1915 год
14. Письмо 1983 года с автографом Стива Джобса, которое недавно ушло с аукциона за 479 939 долларов.
"Уважаемый М. Варон, я почтен вашим письмом, но, боюсь, я не раздаю автографы. Искренне ваш (подпись) Стивен П. Джобс".
16. Трогательное фото гольфиста Джона Дейли с женой после победы на British Open 1995 года
18. В 1921 году посетители пригласили официантку Лилиан Бойлер полетать. В первый же полет она залезла на крыло самолета.
За свою карьеру Лилиан Бойлер выступила в 352 шоу, но в 1929 году новые правила безопасности испортили всё веселье и вынудили воздушных циркачей уйти на пенсию досрочно.
19. Путешественник, антрополог, журналист, актер, писатель и, возможно, один из самых интересных людей на планете Петер Фройхен с женой Дагмар Фройхен-Гейл
Двухметровый датчанин Фройхен участвовал в нескольких арктических экспедициях (в том числе в 1000-мильном путешествии на собачьих упряжках по Гренландии), снялся в оскароносном фильме, написал более десятка книг (романов и научно-популярных книг, в том числе «Знаменитую книгу эскимосов»). Он лишился ноги из-за обморожения в 1926 году и заменил ее деревяшкой, самостоятельно ампутировал себе гангренозные пальцы на ногах, участвовал в датском сопротивлении против Германии и однажды сбежал из укрытия, прорезав себе выход ножом, сделанным из его собственных фекалий.
20. Канцлер Западной Германии Вилли Брандт перед мемориалом героям восстания в Варшавском гетто в 1970 году
21. Около 40 лет назад, утром октября 1981 года, Швеция обнаружила застрявшую на камнях советскую подлодку класса «Виски»
Инцидент прозвали «Виски со льдом» (англ. "Whiskey on the rocks", буквально "виски на камнях").
23. В 70-е годы дома у звезды "Птиц" Типпи Хедрен жил вот такой 180-килограммовый питомец. Позже она признала, что это было «невероятно глупо»
26. Попытка бесстрашного журналиста сфотографировать мафиози на суде над Аль Капоне в 1931 году
28. Йоаким Бонниер повесил на стену свой Mclaren M5a, с которым взял шестое место в Гран-при Италии 1968 года
29. В сезоне 1987-88 годов самый высокий и самый низкий игроки НБА, Мануте Бол и Магси Богз, играли за одну команду, "Вашингтон Буллетс".
30. Фотографу удалось точно поймать мгновение, когда взорвался заминированный ИРА автомобиль в Лондоне, 8 марта 1973 года
33. Последнее в мире племя каменного века живет на острове Северный Сентинел в Индийском океане и известно тем, что защищает свой остров от всех посетителей
Поскольку они живут в изоляции последние 60 000 лет, между ними и их донеолитическими предками существует прямая генетическая связь. Однако в 1991 году они приняли в дар несколько кокосов во время единственной в истории «дружеской» встречей между сентинельцами и чужаками.
Родившаяся в Намибии в семье французских фотографов дикой природы, Типпи называла пятитонного слона своим «братишкой», отдыхала с гепардами и обнимала гигантских лягушек-быков словно плюшевых мишек.
35. В начале 1980-х наркобарон Пабло Эскобар открыл в Колумбии семейный зоопарк, полный экзотических животных
Когда империя Эскобара рухнула в 90-х, животных перевели в другие зоопарки, за исключением четырех бегемотов, которые теперь считаются инвазивными видами, чьи отходы вредят водной экосистеме Колумбии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Мумию монаха покрыли золотом в знак уважения
- Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу
- Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз
- Австралиец увидел на своём крыльце гигантского паука
- 15 интересных и редких фотографий из прошлого