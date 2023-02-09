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Нескучная история: 35 фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

Нескучная история: 35 фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

Автор:
09 февраля 2023 22:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересно   история   познавательно   старые фото   фотофакты   
1720
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Историю можно учить по книгам, но это долгий и тернистый путь, поэтому неудивительно, что в школьные годы большинство его избегает. К счастью, интернет предлагает не только видео с котиками: образовательные аккаунты в социальных сетях становятся все более популярными, так что расширить свой кругозор теперь можно без особых усилий. Например, с этой подборкой ярких, редких и позабытых мгновений прошлого, попавших на камеру!

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Они спонсировали поездку ребят и предоставили им лицензию на продажу эксклюзивного мерча Grateful Dead-Olympics, который пользовался огромной популярностью у болельщиков на Олимпийских играх.

Слева направо: Джонни Роттен (Sex Pistols), "отец рок-н-ролла" Чак Берри, Стивен Тайлер (Aerosmith), Том Уэйтс, Дженис Джоплин, Оззи Осборн, Джим Моррисон (The Doors), Дэвид Боуи, Кит Ричардс (Rolling Stones).

Латимер открывал бутылку только один раз в 1972 году, чтобы добавить немного воды. Автономная экосистема процветает уже 60 лет.

"Уважаемый М. Варон, я почтен вашим письмом, но, боюсь, я не раздаю автографы. Искренне ваш (подпись) Стивен П. Джобс".

За свою карьеру Лилиан Бойлер выступила в 352 шоу, но в 1929 году новые правила безопасности испортили всё веселье и вынудили воздушных циркачей уйти на пенсию досрочно.

Двухметровый датчанин Фройхен участвовал в нескольких арктических экспедициях (в том числе в 1000-мильном путешествии на собачьих упряжках по Гренландии), снялся в оскароносном фильме, написал более десятка книг (романов и научно-популярных книг, в том числе «Знаменитую книгу эскимосов»). Он лишился ноги из-за обморожения в 1926 году и заменил ее деревяшкой, самостоятельно ампутировал себе гангренозные пальцы на ногах, участвовал в датском сопротивлении против Германии и однажды сбежал из укрытия, прорезав себе выход ножом, сделанным из его собственных фекалий.

Инцидент прозвали «Виски со льдом» (англ. "Whiskey on the rocks", буквально "виски на камнях").

Поскольку они живут в изоляции последние 60 000 лет, между ними и их донеолитическими предками существует прямая генетическая связь. Однако в 1991 году они приняли в дар несколько кокосов во время единственной в истории «дружеской» встречей между сентинельцами и чужаками.

Родившаяся в Намибии в семье французских фотографов дикой природы, Типпи называла пятитонного слона своим «братишкой», отдыхала с гепардами и обнимала гигантских лягушек-быков словно плюшевых мишек.

Когда империя Эскобара рухнула в 90-х, животных перевели в другие зоопарки, за исключением четырех бегемотов, которые теперь считаются инвазивными видами, чьи отходы вредят водной экосистеме Колумбии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересно   история   познавательно   старые фото   фотофакты   
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babuby Полчаса назад
11. В 1983 году, требовали выкуп в евро!?? Или может биткоины требовали?
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6k
Андрей Крылов 14 минут назад
"3. Иран в старые добрые времена" Времена шаха, который Мохаммед Реза Пехлеви ? Недавно было про то почему его свергли.... А свергли не просто так. Та ещё гадина была. И всё было не столь уж радостно и радужно. Так ожно разобрать почти весь пост.. Уж очено он какой-то однобокий...
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