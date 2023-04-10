FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11611 постов • 1222 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Сергей Гармаш рассказал, что в производство запустили вторую часть "Чебурашки"

Сергей Гармаш рассказал, что в производство запустили вторую часть "Чебурашки"

Автор:
10 апреля 2023 12:23
Сообщество : Кино
Метки: вторая часть   гармаш   интересное   кино   сиквел   фильм   фото   чебурашка   
945
1

Фильм "Чебурашка" стал самым кассовым за всю историю кинематографа в РФ. Он собрал рекордные 7 миллиардов рублей.

Актёр Сергей Гармаш сообщил, что создатели фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко работают над продолжением полнометражной художественной картины. Слова актёра приводит ТАСС.

Официально продолжение фильма ещё анонсировано не было.

Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет, - сказал он перед показом фильма в Геническе Херсонской области.

Актер добавил, что не может больше ничего рассказать о второй части картины, потому что она еще находится в процессе создания. Гармаш также не смог уточнить планируемую дату выхода фильма.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: вторая часть   гармаш   интересное   кино   сиквел   фильм   фото   чебурашка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Kucher 23 минуты назад
"Чебуратор-2. Судный день", или "Возвращение Чебурлая"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий 3 минуты назад
Простоквашино, может ещё снимут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
levikus 4 минуты назад
Только без Гармаш, пожалуйста, фильм нормальный, без него был наверное лучше. Гармаш все портит, из-за рекламы псевдо почтабанка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пётр 4 минуты назад
Побил абсолютно все рекорды проката...А не рассказал, почему так произошло? Наверное гениальная режиссура, непредсказуемый сюжет и спецэффекты которых никогда не видели... и вот все пошли смотреть. Или потому что, новогодние каникулы, Аватара 2 в широком прокате нет...Да и особо смотреть было нечего...А как говорится: На безрыбье и рак рыба...Фильм не плохой, детская сказка и не более, конечно хочется чтобы наше кино было популярным, но почему то думаю вторую часть такой успех не ждет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
864
Kra 15 минут назад
Продолжение, скорее всего, провалится...
Зачем они это делают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 22 минуты назад
Не надо!!!!
Пожалуйста!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 40 минут назад
Вот честно, я не смог досмотреть и до середины. Нет, не потому, что фильм для младшей возрастной группы. Нет, не потому, что не нравятся артисты.
Графика. Она отвратительна. В 2023 при таких бюджетах иметь вот такие 3Д модели просто возмутительно, по моему мнению.
Игра актеров. Интересно, собрали все клише из американских комедий ? Возможно, расчет на детскую аудиторию, но откуда тогда столько восторженных отзывов от взрослых ?
мое субьективное мнение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
675
ruslan d 42 минуты назад
Еще со времен мультика не испытывал к этому персонажу нежных чувств ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Николай 46 минут назад
Не знаю от чего многие в восторге от этого фильма. Мне вообще не зашло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 апреля
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали...
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Александр Вертинский. Теперь этого лица у неё (Москвы) уже нет
Александр Вертинский. Теперь этого лица у неё (Москвы) уже нет
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#в мире#аварии#авто аварии#собака#картинки#позитив#шоу бизнес
#Юмор#факты#интересно#дтп#автомобили#автомир#машина#кино#Приколы#Ynews
#СССР#Фотографии#животные#интересное#США#подборка#дети#милота#убийство#Жизнь
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый Марго Робби: доила коров, колола дрова, а потом взлетела на самую вершину Голливуда Марго Робби: доила коров, колола дрова, а потом взлетела на самую вершину Голливуда 9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма 9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма 9 фактов о "Затерянных в космосе" 9 фактов о "Затерянных в космосе" 9 необычных советских мультфильмов, которые способны удивить и напугать 9 необычных советских мультфильмов, которые способны удивить и напугать

На что жалуетесь?

Вернуться