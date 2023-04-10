Сергей Гармаш рассказал, что в производство запустили вторую часть "Чебурашки"

Фильм "Чебурашка" стал самым кассовым за всю историю кинематографа в РФ. Он собрал рекордные 7 миллиардов рублей.
Актёр Сергей Гармаш сообщил, что создатели фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко работают над продолжением полнометражной художественной картины. Слова актёра приводит ТАСС.
Официально продолжение фильма ещё анонсировано не было.
Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет, - сказал он перед показом фильма в Геническе Херсонской области.
Актер добавил, что не может больше ничего рассказать о второй части картины, потому что она еще находится в процессе создания. Гармаш также не смог уточнить планируемую дату выхода фильма.
Источник:
- 9 необычных советских мультфильмов, которые способны удивить и напугать
- 10 сиквелов последних лет, которые оказались не хуже или даже куда лучше первой части
- Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый
- 9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма
- 9 фактов о "Затерянных в космосе"
Зачем они это делают?
Пожалуйста!
Графика. Она отвратительна. В 2023 при таких бюджетах иметь вот такие 3Д модели просто возмутительно, по моему мнению.
Игра актеров. Интересно, собрали все клише из американских комедий ? Возможно, расчет на детскую аудиторию, но откуда тогда столько восторженных отзывов от взрослых ?
мое субьективное мнение