Сергей Гармаш рассказал, что в производство запустили вторую часть "Чебурашки"

Актёр Сергей Гармаш сообщил, что создатели фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко работают над продолжением полнометражной художественной картины. Слова актёра приводит ТАСС.

Официально продолжение фильма ещё анонсировано не было.

Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет, - сказал он перед показом фильма в Геническе Херсонской области.

Актер добавил, что не может больше ничего рассказать о второй части картины, потому что она еще находится в процессе создания. Гармаш также не смог уточнить планируемую дату выхода фильма.