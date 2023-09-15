В Казахстане мужчина в футболке с надписью "Говори по-казахски!" толкал людей

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В Астане мужчина специально пытался унизить русскоговорящих мужчин.
В Астане засняли на видео мужчину, который в футболке с надписью "Говори по-казахски!" ходил по улицам с пакетом и толкал русскоговорящих мужчин. Делал он это только в том случае, если слышал, что его цель разговаривает по-русски.
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Ролик разлетелся по социальным сетям. Пользователи заметили, что надпись на футболке была тоже на русском языке.
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