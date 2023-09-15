В Казахстане мужчина в футболке с надписью "Говори по-казахски!" толкал людей

Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами

В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город

"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

Далай Лама потянулся к ребёнку, попытавшись его поцеловать, и высунул свой язык