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В Казахстане мужчина в футболке с надписью "Говори по-казахски!" толкал людей

В Казахстане мужчина в футболке с надписью "Говори по-казахски!" толкал людей

Автор:
15 сентября 2023 11:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   интересное   россияне   русофобия   странности   фото   
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В Астане мужчина специально пытался унизить русскоговорящих мужчин.

В Астане засняли на видео мужчину, который в футболке с надписью "Говори по-казахски!" ходил по улицам с пакетом и толкал русскоговорящих мужчин. Делал он это только в том случае, если слышал, что его цель разговаривает по-русски.

Ролик разлетелся по социальным сетям. Пользователи заметили, что надпись на футболке была тоже на русском языке.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   интересное   россияне   русофобия   странности   фото   
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9  комментариев
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17k
Shtoppi Час назад
очередной дебильный мамбет уверовавший в свою "исключительность".
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6k
Smolny 23 секунды назад
Протокол коммуникации "русский язык" является одним из официальных языков ООН. В последнее время часто выявляются жертвы западной пропаганды, творящие безумства на эту тему. Глобальный паразит ничего нового придумать не может, вот уже и за старое принялся - за пиратство и грабежи, отбирая имущество у гостей из России, или пытаясь науськать недалёких представителей различных народов как в данном случае.
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32k
Slonyash 2 минуты назад
Это не спроста всё и явно не бесплатно. Проплаченный провокатор.
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1k
Rom 19 минут назад
А видео, где его от-пи-зди-ли, будет?
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7k
Горец Ю 19 минут назад
таныстырыңыз
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11k
Том Сойер Полчаса назад
Мамбет тупоголовый...
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25k
Сибиряк 48 минут назад
В Казахстане мужчина в футболке с надписью "Говори по-казахски!" толкал людейПосмотреть
В Казахстане мужчина в футболке с надписью "Говори по-казахски!" толкал людей
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Хорошо, что в России нет таких же блюстителей этнической суверенности.
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5k
Григорий 58 минут назад
жирный тупой 3.14дор, зарабатывает провокациями, таких я думаю немало
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