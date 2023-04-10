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В Санкт-Петербурге вор ограбил салон связи, но оставил продавцу "на чай" и извинился

В Санкт-Петербурге вор ограбил салон связи, но оставил продавцу "на чай" и извинился

Автор:
10 апреля 2023 07:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   видео   грабёж   интересное   кража   милота   фото   чаевые   
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В Питере произошло очень культурное ограбление. Мужчина милой внешности зашёл в салон связи и попросил продавца показать ему телефон. Пока девушка показывала смартфон, мужчина вытащил пистолет.

Самый вежливый вор найден в Санкт-Петербурге. Парень пришёл в салон связи, чтобы купить телефон. Он попросил девушку показать ему телефон "более-менее получше", а сам натянул на лицо воротник и достал пистолет. Вор потребовал все деньги из кассы, но получив деньги, оставил несколько купюр девушке на чай и попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты, сообщает SHOT.

Полиция ищет вора. Сумма ущерба уточняется.

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Метки: Юмор   видео   грабёж   интересное   кража   милота   фото   чаевые   
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14  комментариев
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1k
rudenkov 2 часа назад
"вор ограбил салон связи". Автор смешал кражу и ограбление. В данном случае это вообще разбой.
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18k
AzuveR 5 минут назад
Культурный вор ,в культурной столице.
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22k
weiter 21 минуту назад
Парадная, поребрик, батон. Питер - он такой.
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17k
RDen 47 минут назад
на срок его чаевые не повлияют.
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6k
perekrestok 57 минут назад
Красавчик! Фотомодель! Себя показал чтобы и другие его красоту увидели а потом, ясное дело, лицо спрятал и пошел грабить! Фотомодель и грабитель в одном лице!
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29k
Григорий Час назад
Теперь отдохнет несколько денечков, примерно 1800.
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2k
Daggers D. Час назад
А в каком месте у неего "милая внешность"? Обычный пацан, вполне себе гоповатого вида.
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−8
цеховик 2 часа назад
не расчленил, уже хорошо
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228
glip 2 часа назад
Зачем воротник то на лицо натянул? Так же говорить неудобно.
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345
al-lav 2 часа назад
Культурная столица, блин!
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103k
parallax 3 часа назад
Думаю при выгесении приговора, вежливость ему вряд ли зачтётся.
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