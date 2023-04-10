В Санкт-Петербурге вор ограбил салон связи, но оставил продавцу "на чай" и извинился

В Питере произошло очень культурное ограбление. Мужчина милой внешности зашёл в салон связи и попросил продавца показать ему телефон. Пока девушка показывала смартфон, мужчина вытащил пистолет.
Самый вежливый вор найден в Санкт-Петербурге. Парень пришёл в салон связи, чтобы купить телефон. Он попросил девушку показать ему телефон "более-менее получше", а сам натянул на лицо воротник и достал пистолет. Вор потребовал все деньги из кассы, но получив деньги, оставил несколько купюр девушке на чай и попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты, сообщает SHOT.
Полиция ищет вора. Сумма ущерба уточняется.
Источник:
- Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом
- В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять
- Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть
- Долгий путь к успеху: Брендан Фрейзер не сдержал слёз, получив "Оскар"
- У кандидата в депутаты две красотки украли санкционную сумку за 100 тысяч рублей