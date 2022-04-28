Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра

Пострадавшая была доставлена в медицинский центр "Наири". К сожалению, спасти женщину не удалось. Погиб и ее неродившийся ребенок- Сона с мужем должны были в скором времени стать родителями дочки.





Несмотря на то, что премьер-министр поговорил с отцом Мнацаканян по телефону, выразил соболезнование и пообещал расследовать обстоятельства, приведшие к гибели Соны, армяне остались возмущены поведением Пашиняна. Тысячи людей вышли на улицы, требуя его отставки. Следственный комитет Армении сообщил о задержании водителя машины, однако это не удовлетворило толпу.







