Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра

26 апреля в 18:24 29-летняя Сона Мнацаканян переходила дорогу, перекрытую для проезда Пашиняна. Завидев мчащуюся машину, она хотела отбежать в сторону, но не успела.
В Ереване оплакивают погибшую беременную женщину, смерть которой наступила в результате аварии. В ДТП косвенно замешан премьер-министр Армении Никол Пашинян. Джип из его кортежа снес женщину и, не остановившись, поехал дальше. Собственно, ни одно из сопровождающих машину премьер-министра авто даже не притормозило у места аварии.
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В аппарате премьер-министра Армении факт аварии подтвердили. Правда, в пресс-службе заметили, что авто, в которой находился сам Пашинян, было примерно в 100-150 метрах от места происшествия. "Автомобиль премьер-министра проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося. Т.е. в течение секунд, необходимых для преодоления 150-метрового участка, премьер-министр не знал и не мог знать, что именно произошло. Заметив женщину, проезжая мимо места аварии, премьер-министр поручил вызвать скорую помощь и выяснить, что произошло. Скорая приехала через несколько минут".
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Отвечая на вопрос, почему машины кортежа не остановились, в пресс-службе заметили, что в этом случае создалась бы пробка. С учетом этих обстоятельств, согласно международно-признанным правилам порядка работы, транспортные средства, сопровождающие кортежи глав государств, не имеют права останавливаться в незапланированном месте, даже в случае ДТП".
Пострадавшая была доставлена в медицинский центр "Наири". К сожалению, спасти женщину не удалось. Погиб и ее неродившийся ребенок- Сона с мужем должны были в скором времени стать родителями дочки.
Несмотря на то, что премьер-министр поговорил с отцом Мнацаканян по телефону, выразил соболезнование и пообещал расследовать обстоятельства, приведшие к гибели Соны, армяне остались возмущены поведением Пашиняна. Тысячи людей вышли на улицы, требуя его отставки. Следственный комитет Армении сообщил о задержании водителя машины, однако это не удовлетворило толпу.
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К месту гибели женщины несут цветы и молятся за нее и ее неродившегося ребенка.
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Это уже второй серьёзный удар по репутации Пашиняна за последнее время. Совсем недавно в Ереване проходили митинги с требованием отставки премьера из-за неудачного для Армении окончания военного конфликта с Азербайджаном за Нагорный Карабах и теперь для оппозиции появился новый повод напомнить о том, что глава страны должен уйти.
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АНТИФИШКИ
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Как бы цинично не звучало, но им интересна лишь жизнь охраняемого, а не остальные.
Первая проблема. Мы вообще друг-друга перестали уважать. А почему бы мне не уважить водителя и не пропустить его? ДА! НУ хочу я перейти... машин 3-5-7,а я один. Нажимаю кнопку и 30 секунд все машины стоят пока я иду себе медленно и гордо шевеля булками (сарказм). А если бы я пропустил все машины - 3-5 секунд, то и перешёл бы спокойно;
Вторая проблема. Женщины. Им все пофигу в последнее время, все им всё должны. Шла по дороге и не смотрела по сторонам? Да, девочек жалко ((( Но мамашка сама сгубила и свою жизнь, и ребёнка ((( Или в её городе никогда картежи не ездят? Или она про них не знает? Там правила жесткие. Или не знает, что дорога - это опасное место для жизни?
Короче - жалко и девочек, и мужа, и родителей, и родственников ((( Тоже, когда хоронил детей думал за что мне ТАКОЕ испытание (((
а может наказание (
И, судя по кадрам, она испугалась и ломанулась обратно, попросту бросившись под машину.
Женщину, конечно, жалко, но при чём здесь Пашинян? Он что, был за рулём? Да и вообще, кортеж просто не имеет права останавливаться.
Я не говорю о терракте (что вполне возможно), но у них скорость 100+ км/ч.
Если один тормознёт - в него просто влетят все следующие за ним.
Ну, за неё понятно. А за эмбрион - это вообще как?
Причем , жаль тебя об занавеску не вытерли или просто сглотнули
1. Как она вообще там оказалась? Дорога пуста, стоят менты. Почему пропустили?
2. Зачем она побежала назад? Ведь четко сказано - если надо вернуться - завершите переход, и с безопасного места (ИМХО оценив обстановку) начните новый маневр
3. Виновник ДТП вызвал скорую. По протоколу останавливаться он не имел права. А если это засада с камикадзе?
Царствие небесное.
Очень жаль!
Водителя - с житейской точки зрения - да, несомненно...
Мог он по другому? - Возможно...
Была ли полностью обеспечена безопасность проезда кортежа? - Явно нет!
Сдается мне, это очередной майдан на незалежной Армении, который остановят только азербайджанцы оттяпав очередной кусок Армении!
и царственные особы
Пашинян тоже тварь. Не хватит того, что разезжает как какой-то местный царёк, да ещё наверное и водятла прикрывает.
Жалко девушку и её ребенка! Однако то, что её в школе сигналам регулировщиков не учили, останется на совести собакишвили, который отменил уроки ПДД но ввёл искривлённую версию истории.
А в Финляндии, я видел действующего президента вообще без охраны. Управлять надо так, чтобы народ был твоей лучшей охраной, а не кормить сторожевых псов. А свою арминистрацию строить так, чтобы даже если тебя не станет, роли переразпределились так, чтобы ничего не поменялось в худшую сторону, по крайней мере на год.
на самом деле, это реально тупость, на таких скоростях по не самым широким улицам гонять, не глядя на светофоры.
Пашиняну просто карма за его многовекторность подлетела и машет над ним крылышками. А охрана сработала чётко и правильно, выбежавший на дорогу человек сбивается на скорости.
Пашинян конечно отчасти виновен в том, как организовано перемещение его тела по улицам города, но как говорится, осадочек, то остался, или это ещё одна одна "Чёрная метка!".