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Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра

Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра

Автор:
28 апреля 2022 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   авария   армения   видео   дтп   кортеж   митинг   пашинян   политика   премьер-министр Армении   
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26 апреля в 18:24 29-летняя Сона Мнацаканян переходила дорогу, перекрытую для проезда Пашиняна. Завидев мчащуюся машину, она хотела отбежать в сторону, но не успела.

В Ереване оплакивают погибшую беременную женщину, смерть которой наступила в результате аварии. В ДТП косвенно замешан премьер-министр Армении Никол Пашинян. Джип из его кортежа снес женщину и, не остановившись, поехал дальше. Собственно, ни одно из сопровождающих машину премьер-министра авто даже не притормозило у места аварии.


В аппарате премьер-министра Армении факт аварии подтвердили. Правда, в пресс-службе заметили, что авто, в которой находился сам Пашинян, было примерно в 100-150 метрах от места происшествия. "Автомобиль премьер-министра проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося. Т.е. в течение секунд, необходимых для преодоления 150-метрового участка, премьер-министр не знал и не мог знать, что именно произошло. Заметив женщину, проезжая мимо места аварии, премьер-министр поручил вызвать скорую помощь и выяснить, что произошло. Скорая приехала через несколько минут".



Отвечая на вопрос, почему машины кортежа не остановились, в пресс-службе заметили, что в этом случае создалась бы пробка. С учетом этих обстоятельств, согласно международно-признанным правилам порядка работы, транспортные средства, сопровождающие кортежи глав государств, не имеют права останавливаться в незапланированном месте, даже в случае ДТП".


Пострадавшая была доставлена в медицинский центр "Наири". К сожалению, спасти женщину не удалось. Погиб и ее неродившийся ребенок- Сона с мужем должны были в скором времени стать родителями дочки.


Несмотря на то, что премьер-министр поговорил с отцом Мнацаканян по телефону, выразил соболезнование и пообещал расследовать обстоятельства, приведшие к гибели Соны, армяне остались возмущены поведением Пашиняна. Тысячи людей вышли на улицы, требуя его отставки. Следственный комитет Армении сообщил о задержании водителя машины, однако это не удовлетворило толпу.





К месту гибели женщины несут цветы и молятся за нее и ее неродившегося ребенка.


Это уже второй серьёзный удар по репутации Пашиняна за последнее время. Совсем недавно в Ереване проходили митинги с требованием отставки премьера из-за неудачного для Армении окончания военного конфликта с Азербайджаном за Нагорный Карабах и теперь для оппозиции появился новый повод напомнить о том, что глава страны должен уйти.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   авария   армения   видео   дтп   кортеж   митинг   пашинян   политика   премьер-министр Армении   
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48  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Я не очень хорошо отношусь к указанному персонажу, но сомневаюсь, что в этом есть его вина. Кортежи едут как решит охрана и никогда не останавливаются. Сообщат о происшествии и едут дальше.
Как бы цинично не звучало, но им интересна лишь жизнь охраняемого, а не остальные.
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69k
Георгий 11 минут назад
Любая смерть это БОЛЬШОЕ горе. Я похоронил 4-х своих детей. Знаю что это такое (((( Никому, даже врагу, не желаю этого. НО Проблема не Пашиняна и не его водителя. А в следующем:

Первая проблема. Мы вообще друг-друга перестали уважать. А почему бы мне не уважить водителя и не пропустить его? ДА! НУ хочу я перейти... машин 3-5-7,а я один. Нажимаю кнопку и 30 секунд все машины стоят пока я иду себе медленно и гордо шевеля булками (сарказм). А если бы я пропустил все машины - 3-5 секунд, то и перешёл бы спокойно;

Вторая проблема. Женщины. Им все пофигу в последнее время, все им всё должны. Шла по дороге и не смотрела по сторонам? Да, девочек жалко ((( Но мамашка сама сгубила и свою жизнь, и ребёнка ((( Или в её городе никогда картежи не ездят? Или она про них не знает? Там правила жесткие. Или не знает, что дорога - это опасное место для жизни?

Короче - жалко и девочек, и мужа, и родителей, и родственников ((( Тоже, когда хоронил детей думал за что мне ТАКОЕ испытание (((
а может наказание (
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9k
Алексей 19 минут назад
Кортеж не имеет права останавливаться не при каких обстоятельствах У них скорость это безопасность
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14k
куджо Полчаса назад
Правильно писать беременную женщину.
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1k
Сергей Полчаса назад
к кортежу претензий нет
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
А теперь вопрос: КАК она там вообще оказалась? На ПЕРЕКРЫТОЙ трассе? Где оцепление?
И, судя по кадрам, она испугалась и ломанулась обратно, попросту бросившись под машину.
Женщину, конечно, жалко, но при чём здесь Пашинян? Он что, был за рулём? Да и вообще, кортеж просто не имеет права останавливаться.
Я не говорю о терракте (что вполне возможно), но у них скорость 100+ км/ч.
Если один тормознёт - в него просто влетят все следующие за ним.
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29k
Slonyash Час назад
Ваще не его фанат, но причем тут Пашинян, он рулил что ли?
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−146
Thomsen Час назад
<и молятся за нее и ее неродившегося ребенка>

Ну, за неё понятно. А за эмбрион - это вообще как?
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10
Сергей Коршунов Час назад
ИМХО, девушка просто испугалась и нарушила ПДД
1. Как она вообще там оказалась? Дорога пуста, стоят менты. Почему пропустили?
2. Зачем она побежала назад? Ведь четко сказано - если надо вернуться - завершите переход, и с безопасного места (ИМХО оценив обстановку) начните новый маневр
3. Виновник ДТП вызвал скорую. По протоколу останавливаться он не имел права. А если это засада с камикадзе?
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2k
Sergius SPb Час назад
Кортеж Пашиняна? Так он же либеральный либерал из цветной революции, какой-такой кортеж? Только велосипед или самокат. Зачем кортеж если он народный,кого боится?
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89
GROMOZEKA 2 часа назад
Жаль обеих девочек.
Царствие небесное.
Очень жаль!
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Какая вина тут самого Пашиняна?
Водителя - с житейской точки зрения - да, несомненно...
Мог он по другому? - Возможно...
Была ли полностью обеспечена безопасность проезда кортежа? - Явно нет!

Сдается мне, это очередной майдан на незалежной Армении, который остановят только азербайджанцы оттяпав очередной кусок Армении!
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34k
Опаньки 2 часа назад
самое печальное, что водитель явно пытался избежать столкновения незнание женщиной ПДД, ее критическая реакция, невнимательность регулировщика

и царственные особы
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224
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Интересно, а есть вообще в мире охрана , которая вела бы себя по другому? И если есть, то что это за охрана? А если бы это была не беременная, а шахидка?
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224
ZlyeVoprosy Inter Час назад
А с кем Япония воюет? И хотел бы я посмотреть на кортеж премьер министра Японии где нибудь на улицах Китая.
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3k
Babangdida 2 часа назад
Водятел жыпа, конечно полный урод. Даже если он не может остановится, мог бы по рации попросить замыкающих коллег сделать это.
Пашинян тоже тварь. Не хватит того, что разезжает как какой-то местный царёк, да ещё наверное и водятла прикрывает.
Жалко девушку и её ребенка! Однако то, что её в школе сигналам регулировщиков не учили, останется на совести собакишвили, который отменил уроки ПДД но ввёл искривлённую версию истории.
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Искать и не сдаваться, найти и дое*баться. Так это называется.
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13k
Александр 2 часа назад
Самоубийца.
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884
Шурман 2 часа назад
Мое мнение , куда смотрел мент ? второе куда она перла если улицу не просто так перекрыли , если бы такое случилось в Америке или старой Европе ее бы обвинили в попытке покушения . Живу в таком районе где каждое утро улицы перекрывают и пешеходы не переходят улицы .
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224
ZlyeVoprosy Booka1a 2 часа назад
Кортеж главы государства специально едет на скорости, что бы потенциальным террористам было сложно произвести прицельный выстрел. Это их обязанность. Специально для этого перекрываются улицы. Армения в состоянии конфликта с Азербайджаном, а охрана такая - "ой, курица беременная бегает по дороге, давайте остановимся, и будем ждать , что дальше будет? А интересно, с какой стороны сейчас по нам из РПГ херакнут? "
Пашиняну просто карма за его многовекторность подлетела и машет над ним крылышками. А охрана сработала чётко и правильно, выбежавший на дорогу человек сбивается на скорости.
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224
ZlyeVoprosy Booka1a Час назад
Насчёт армянской организованности ничего не буду комментировать, а то за национализм забанят.
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11k
harlamov 2 часа назад
Справедливости ради женщину сложно было не сбить. Находясь уже у тротуара она побежала на середину проезжей части, именно туда, где ехала машина. Я понимаю, испугалась, запаниковала, но если бы она сделала 2 шага к тротуару, по ходу своего движения или просто осталась бы на месте, то была бы жива.
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