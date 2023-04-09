Красота против режима: как женщины Северной Кореи стараются украсить свою жизнь вопреки закону

И, кстати, найти южнокорейскую косметику на рынках джангмадан несложно, однако, чтобы купить ее, следует знать несколько правил. Продавцы открыто не продают запрещенные помады и сыворотки, а хранят контрабандный товар у себя дома. А чтобы привлечь внимание покупателя, начинают разговаривать с южнокорейским акцентом, а затем происходит обмен кодовыми фразами: например, "не хочет ли покупатель приобрести чего-нибудь вкусное" или вроде того. Если все правила соблюдены и озвучена кодовая фраза, продавец ведет покупателя к себе домой, где и совершается сделка.