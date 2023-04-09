FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8049 постов • 830 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Красота против режима: как женщины Северной Кореи стараются украсить свою жизнь вопреки закону

Красота против режима: как женщины Северной Кореи стараются украсить свою жизнь вопреки закону

Автор:
09 апреля 2023 08:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Северная Корея   женщины   красота   люди   уход   факты   фото   
615
20

Северная Корея считается одной из самых закрытых и загадочных стран мира, и информацию о ней порой приходится собирать по крупицам из разных и не всегда достоверных источников.

Однако точно известно, что граждане Северной Кореи не имеют доступа к мировому интернету, а в вопросах выбора гардероба и прически придерживаются рекомендаций госаппарата.

×
×

Яркая косметика или, не дай Бог, цветное окрашивание волос считается неуважением к власти и, как правило, влечет за собой крайне неутешительные последствия... вплоть до ареста. Однако несмотря на всю строгость правил и жесткость наказаний, некоторые молодые корейцы все же решаются на отчаянные шаги и скупают контрабандную косметику из Южной Кореи. Подобные действия являются не только способом улучшить свою внешность, но и выступают в качестве своеобразного протеста против существующего в КНДР режима.

До 1948 года стандарты красоты и моды в Корее формировались под влиянием очевидных лидеров - Японии и США. Так кореянки, подражая японкам, перенимали их прически и макияж, а также следовали стилю флэпперов - девушек, олицетворяющих в США поколение «ревущих 20-х». В то время в моде была алая помада, черная подводка для глаз, а также сложные укладки и мальчишеские стрижки.

Однако подобный рай для корейских неформалов продлился недолго. Собственно, точку во всевозможных вольностях поставила Вторая мировая война и последующее разделение Кореи на Южную и Северную. И если Южная впоследствии пошла по пути прогресса, то Северная выбрала своей идеологией «чучхе», то есть все ее граждане обязаны были следовать идеям социализма. И во внешности тоже.

Образ того, как должна выглядеть женщина в КНДР, был создан мужчинами, стоящими у самой верхушки власти. На всех многочисленных пропагандистских плакатах (а в Северной Корее очень любят плакаты) эталонная гражданка - это, прежде всего, ударница труда, передовик производства, которой некогда обращать внимание на собственную внешность.

Одета она крайне сдержанно, носит строгую прическу и не использует косметику. И, надо сказать, смех смехом, а подобные стандарты красоты в КНДР не меняются...даже не годами, десятилетиями!

И пока в Европе, США и даже Южной Корее производители косметики, одежды и аксессуаров придумывают все новые и новые способы сделать внешность ещё более привлекательной и оригинальной, в Северной Корее эту самую привлекательность определяет природа...а, ну и государство. В КНДР красивой считается женщина с круглым лицом, белой кожей и короткими, аккуратно подстриженными волосами.

В своих прошлых статьях я уже отмечал, что жители Северной Кореи находятся в своеобразном информационном вакууме. По крайней мере, относительно современных модных тенденций. В стране запрещены иностранные СМИ и мировой Интернет (лишь только местный, крайне цензурированный кванмен), поэтому многие жительницы КНДР не в курсе, чем живёт современный модный мир.

Единственное издание, которое даёт женщинам хотя бы какие-то рекомендации относительно моды и стиля - это журнал "Choseon Ryusung". Однако контент, содержащейся на его страницах, едва ли можно назвать "рекомендациями. Скорее, правила, к которым женщинам Северной Кореи лучше бы прислушаться. В противном случае, наказания едва ли удастся избежать.

И я сейчас абсолютно серьезно, ведь за соблюдением этих правил неусыпно следит так называемая полиция моды - патрульные отряды, состоящие из активисток Союза Женщин Северной Кореи. Активистки, одетые в национальные платья ханбон, ежедневно патрулируют улицы крупных городов КНДР и, заметив женщину в запрещенной одежде или с ярким макияжем, немедленно останавливают ее.

Полиция моды имеет право испортить вещи, подвергнуть женщину публичному унижению или даже выписать штраф. Особо злостных нарушительниц полиция моды может направить на принудительные сеансы самокритики, где те обязаны будут признаться в неуважении к власти КНДР, а затем выслушать порцию критики от собравшихся. В общем, то ещё удовольствие...

Однако, несмотря на очень строгие законы КНДР, в стране процветает...незаконная торговля, контрабанда и прочие элементы, делающие жизнь простых корейцев чуть более радостнее. Наряду с вполне себе официальными магазинами и лавками, уже на протяжении многих лет функционируют нелегальные рынки или «джангмаданы».

Изначально на джангмаданах продавали только продукты питания, но со временем рыночный ассортимент расширился и пополнился такими контрабандными товарами, как техника, одежда, USB-флешки и DVD с фильмами и музыкой, иностранные журналы и, конечно же, такая желанная косметика. У северокорейцев даже появилась поговорка «На джангмадане можно купить все, кроме кошачьего рога. Впрочем, если он существует, то здесь вы сможете приобрести и его».

И, кстати, найти южнокорейскую косметику на рынках джангмадан несложно, однако, чтобы купить ее, следует знать несколько правил. Продавцы открыто не продают запрещенные помады и сыворотки, а хранят контрабандный товар у себя дома. А чтобы привлечь внимание покупателя, начинают разговаривать с южнокорейским акцентом, а затем происходит обмен кодовыми фразами: например, "не хочет ли покупатель приобрести чего-нибудь вкусное" или вроде того. Если все правила соблюдены и озвучена кодовая фраза, продавец ведет покупателя к себе домой, где и совершается сделка.

Но не стоит думать, что косметический рынок Северной Кореи жив только благодаря контрабанде. В КНДР существует и собственное бьюти-производство...правда, очень уж оно похоже на южнокорейское. Так в качестве ориентира косметическое производство КНДР избрало для себя средства K-Beauty.

Причем, схожесть прослеживается не только в используемых компонентах, но и в дизайне упаковки. Также северокорейские косметические фабрики освоили производство отбеливающих, а также BB- и CC-кремов, частенько добавляя в формулы экстракт женьшеня. Всем эти когда-то прославилась на весь мир Южная Корея.

Но, конечно же, бьюти-индустрия Северной Кореи еще далека от идеала. Косметические фабрики не имеют доступа к зарубежным компонентам (все из-за санкций, наложенных на страну) и вынуждены обходиться тем, что буквально есть под рукой. Также из-за санкций у Ким Чен Ына нет возможности начать масштабный экспорт косметики в другие страны, но купить ее за рубежом всё-таки можно - например, в Китае или в России.

Но что самое любопытное, позволить себе северокорейскую косметику могут далеко не все жительницы КНДР, а лишь весьма и весьма состоятельные. Всему виной - высокая стоимость продукции. Иногда косметические наборы чиновники преподносят в качестве подарков на важные национальные праздники.

Но, как ни крути, на данный момент контрабандная косметика, привезенная из Южной Кореи и купленная на рынке, пользуется куда большим спросом, чем отечественный продукт. Возможно, это временное явление, а, возможно, так и останется неотъемлемой частью культуры простых северокорейских граждан, которые только незаконным способом могут прикоснуться к современному миру.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Северная Корея   женщины   красота   люди   уход   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Андрей Иванов 2 часа назад
И хорошо, что западные моды не видят

И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
И хорошо, что западные моды не видят И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
K7OO 7 минут назад
Автору данной статьи (не копипастеру) следовало бы сначала рассказать, когда он был в Северной Корее, сколько там находился и что делал. Чтобы после этого он мог бы с чистой совестью делиться впечатлениями и рассказывать то, что видел собственными глазами. Если же его там и близко не было, то единственным источником этой бесценной информации могут быть только западные и южнокорейские пропагандистские помойки, которые уже много десятилетий со всей дури занимаются расчеловечиванием и поливанием дерьмом Северной Кореи и всего ее народа. А значит все, что здесь изложено, имеет примерно такую же информационную ценность, как и надписи на стенах общественного сортира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 12 минут назад
Это что же получается? Того прогресса, что описан в предыдущем посту, у них нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юр21 14 минут назад
Как всегда набор западного бреда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
x3matic 21 минуту назад
Иногда когда читаешь о Сев.Корее,складывается впечатление что над этой страной проводят какой-то эксперимент мирового масштаба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
diman02 Час назад
Простите , вижу негативных пост об Северной Корее и с пониманием ставлю минус .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
Вот в какую страну надо ехать мужикам у которых пиетет на тему "натуральной красоты", я про тех кто под каждым постом с фото девушек приходят и пишут "ну че тут красивого? наштукатурились тонной макияжа, фу"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

376285



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок
«Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо...
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Набирающие популярность в сообществах
Агат из лондонского музея оказался яйцом крупнейшего динозавра Земли
Агат из лондонского музея оказался яйцом крупнейшего динозавра Земли
Из серии: "Что это такое?"
Из серии: "Что это такое?"
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#факты#Прикол#дтп#СССР#авто аварии#интересное#Приколы
#Юмор#автомобили#в мире#животные#подборка#забавно#аварии#Автовсячина#картинки#США
#история#люди#интересно#кино#полиция#Китай#Фотографии#собака#Мемы#убийство
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Северная Корея, какой вы еще ее не видели Северная Корея, какой вы еще ее не видели 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение Фотограф снимает случайных прохожих и показывает, насколько они прекрасны Фотограф снимает случайных прохожих и показывает, насколько они прекрасны 15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно 15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались

На что жалуетесь?

Вернуться