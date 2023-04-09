Красота против режима: как женщины Северной Кореи стараются украсить свою жизнь вопреки закону

Северная Корея считается одной из самых закрытых и загадочных стран мира, и информацию о ней порой приходится собирать по крупицам из разных и не всегда достоверных источников.
Однако точно известно, что граждане Северной Кореи не имеют доступа к мировому интернету, а в вопросах выбора гардероба и прически придерживаются рекомендаций госаппарата.
Яркая косметика или, не дай Бог, цветное окрашивание волос считается неуважением к власти и, как правило, влечет за собой крайне неутешительные последствия... вплоть до ареста. Однако несмотря на всю строгость правил и жесткость наказаний, некоторые молодые корейцы все же решаются на отчаянные шаги и скупают контрабандную косметику из Южной Кореи. Подобные действия являются не только способом улучшить свою внешность, но и выступают в качестве своеобразного протеста против существующего в КНДР режима.
До 1948 года стандарты красоты и моды в Корее формировались под влиянием очевидных лидеров - Японии и США. Так кореянки, подражая японкам, перенимали их прически и макияж, а также следовали стилю флэпперов - девушек, олицетворяющих в США поколение «ревущих 20-х». В то время в моде была алая помада, черная подводка для глаз, а также сложные укладки и мальчишеские стрижки.
Однако подобный рай для корейских неформалов продлился недолго. Собственно, точку во всевозможных вольностях поставила Вторая мировая война и последующее разделение Кореи на Южную и Северную. И если Южная впоследствии пошла по пути прогресса, то Северная выбрала своей идеологией «чучхе», то есть все ее граждане обязаны были следовать идеям социализма. И во внешности тоже.
Образ того, как должна выглядеть женщина в КНДР, был создан мужчинами, стоящими у самой верхушки власти. На всех многочисленных пропагандистских плакатах (а в Северной Корее очень любят плакаты) эталонная гражданка - это, прежде всего, ударница труда, передовик производства, которой некогда обращать внимание на собственную внешность.
Одета она крайне сдержанно, носит строгую прическу и не использует косметику. И, надо сказать, смех смехом, а подобные стандарты красоты в КНДР не меняются...даже не годами, десятилетиями!
И пока в Европе, США и даже Южной Корее производители косметики, одежды и аксессуаров придумывают все новые и новые способы сделать внешность ещё более привлекательной и оригинальной, в Северной Корее эту самую привлекательность определяет природа...а, ну и государство. В КНДР красивой считается женщина с круглым лицом, белой кожей и короткими, аккуратно подстриженными волосами.
В своих прошлых статьях я уже отмечал, что жители Северной Кореи находятся в своеобразном информационном вакууме. По крайней мере, относительно современных модных тенденций. В стране запрещены иностранные СМИ и мировой Интернет (лишь только местный, крайне цензурированный кванмен), поэтому многие жительницы КНДР не в курсе, чем живёт современный модный мир.
Единственное издание, которое даёт женщинам хотя бы какие-то рекомендации относительно моды и стиля - это журнал "Choseon Ryusung". Однако контент, содержащейся на его страницах, едва ли можно назвать "рекомендациями. Скорее, правила, к которым женщинам Северной Кореи лучше бы прислушаться. В противном случае, наказания едва ли удастся избежать.
И я сейчас абсолютно серьезно, ведь за соблюдением этих правил неусыпно следит так называемая полиция моды - патрульные отряды, состоящие из активисток Союза Женщин Северной Кореи. Активистки, одетые в национальные платья ханбон, ежедневно патрулируют улицы крупных городов КНДР и, заметив женщину в запрещенной одежде или с ярким макияжем, немедленно останавливают ее.
Полиция моды имеет право испортить вещи, подвергнуть женщину публичному унижению или даже выписать штраф. Особо злостных нарушительниц полиция моды может направить на принудительные сеансы самокритики, где те обязаны будут признаться в неуважении к власти КНДР, а затем выслушать порцию критики от собравшихся. В общем, то ещё удовольствие...
Однако, несмотря на очень строгие законы КНДР, в стране процветает...незаконная торговля, контрабанда и прочие элементы, делающие жизнь простых корейцев чуть более радостнее. Наряду с вполне себе официальными магазинами и лавками, уже на протяжении многих лет функционируют нелегальные рынки или «джангмаданы».
Изначально на джангмаданах продавали только продукты питания, но со временем рыночный ассортимент расширился и пополнился такими контрабандными товарами, как техника, одежда, USB-флешки и DVD с фильмами и музыкой, иностранные журналы и, конечно же, такая желанная косметика. У северокорейцев даже появилась поговорка «На джангмадане можно купить все, кроме кошачьего рога. Впрочем, если он существует, то здесь вы сможете приобрести и его».
И, кстати, найти южнокорейскую косметику на рынках джангмадан несложно, однако, чтобы купить ее, следует знать несколько правил. Продавцы открыто не продают запрещенные помады и сыворотки, а хранят контрабандный товар у себя дома. А чтобы привлечь внимание покупателя, начинают разговаривать с южнокорейским акцентом, а затем происходит обмен кодовыми фразами: например, "не хочет ли покупатель приобрести чего-нибудь вкусное" или вроде того. Если все правила соблюдены и озвучена кодовая фраза, продавец ведет покупателя к себе домой, где и совершается сделка.
Но не стоит думать, что косметический рынок Северной Кореи жив только благодаря контрабанде. В КНДР существует и собственное бьюти-производство...правда, очень уж оно похоже на южнокорейское. Так в качестве ориентира косметическое производство КНДР избрало для себя средства K-Beauty.
Причем, схожесть прослеживается не только в используемых компонентах, но и в дизайне упаковки. Также северокорейские косметические фабрики освоили производство отбеливающих, а также BB- и CC-кремов, частенько добавляя в формулы экстракт женьшеня. Всем эти когда-то прославилась на весь мир Южная Корея.
Но, конечно же, бьюти-индустрия Северной Кореи еще далека от идеала. Косметические фабрики не имеют доступа к зарубежным компонентам (все из-за санкций, наложенных на страну) и вынуждены обходиться тем, что буквально есть под рукой. Также из-за санкций у Ким Чен Ына нет возможности начать масштабный экспорт косметики в другие страны, но купить ее за рубежом всё-таки можно - например, в Китае или в России.
Но что самое любопытное, позволить себе северокорейскую косметику могут далеко не все жительницы КНДР, а лишь весьма и весьма состоятельные. Всему виной - высокая стоимость продукции. Иногда косметические наборы чиновники преподносят в качестве подарков на важные национальные праздники.
Но, как ни крути, на данный момент контрабандная косметика, привезенная из Южной Кореи и купленная на рынке, пользуется куда большим спросом, чем отечественный продукт. Возможно, это временное явление, а, возможно, так и останется неотъемлемой частью культуры простых северокорейских граждан, которые только незаконным способом могут прикоснуться к современному миру.
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И, я так понял, КНДР опять немного не попала по Японии?