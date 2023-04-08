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Собаку-алкоголика спасли в Великобритании

Собаку-алкоголика спасли в Великобритании

Автор:
08 апреля 2023 13:50
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Пёс   алкоголизм   алкоголик   животные   собака   
1409
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Нерадивый хозяин подсадил двух пёселей на крепкие напитки, чтобы они не мешали ему спать по ночам.

Ну а когда собаки пристрастились к пагубному зелью, то начали самостоятельно мародерить бар мужика, когда он уходил спать.

После смерти хозяина собаки оказались в Фонде спасения животных Вудсайд в Плимптоне, Девон. У них были явные проблемы со здоровьем, у собак были судороги. После тщательного осмотра ветеринар поставил диагноз - алкоголизм, а недомогание было вызвано похмельем.


Одного пса спасти не удалось, а вот у двухлетнего лабрадора Коко здоровье оказалось покрепче. Почти месяц пес находился под наркозом, пока врачи делали все возможное, чтобы пес поправился. И свершилось чудо, Коко стал первым в мире псом, которого избавили от алкогольной зависимости.


Сейчас Коко чувствует себя гораздо лучше, но до сих пор не может найти общий язык с другими питомцами и людьми.

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Метки: Великобритания   Пёс   алкоголизм   алкоголик   животные   собака   
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10  комментариев
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31k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Отец практически всю жизнь в море пробыл. Рассказывал. На судах всё время собак/кошек держут. Они пса потихоньку начали приучать. Хлебушка окунут и ему. По началу не ел, а потом за милую душу. Так он потом палил перед капитаном. Садился около каюты и лаял.
И понятно было, что бухают.
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АнтонПолднев Полчаса назад
Как они узнали клички собак, если хозяина не было в живых?
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45k
turyst 57 минут назад
Ну как вылечили от алкоголизма, просто наливать перестали.
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9k
hairov Час назад
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