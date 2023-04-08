Собаку-алкоголика спасли в Великобритании

Ну а когда собаки пристрастились к пагубному зелью, то начали самостоятельно мародерить бар мужика, когда он уходил спать.

После смерти хозяина собаки оказались в Фонде спасения животных Вудсайд в Плимптоне, Девон. У них были явные проблемы со здоровьем, у собак были судороги. После тщательного осмотра ветеринар поставил диагноз - алкоголизм, а недомогание было вызвано похмельем.



