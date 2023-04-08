Собаку-алкоголика спасли в Великобритании

Нерадивый хозяин подсадил двух пёселей на крепкие напитки, чтобы они не мешали ему спать по ночам.
Ну а когда собаки пристрастились к пагубному зелью, то начали самостоятельно мародерить бар мужика, когда он уходил спать.
После смерти хозяина собаки оказались в Фонде спасения животных Вудсайд в Плимптоне, Девон. У них были явные проблемы со здоровьем, у собак были судороги. После тщательного осмотра ветеринар поставил диагноз - алкоголизм, а недомогание было вызвано похмельем.
Одного пса спасти не удалось, а вот у двухлетнего лабрадора Коко здоровье оказалось покрепче. Почти месяц пес находился под наркозом, пока врачи делали все возможное, чтобы пес поправился. И свершилось чудо, Коко стал первым в мире псом, которого избавили от алкогольной зависимости.
Сейчас Коко чувствует себя гораздо лучше, но до сих пор не может найти общий язык с другими питомцами и людьми.
Источник:
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