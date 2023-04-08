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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
08 апреля 2023 00:40
Метки: интересно   подборка   фото   
605
40

Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.

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Метки: интересно   подборка   фото   
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4  комментария
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1k
Андрей 8 часов назад
19 фото. Когда-нибудь этому дому придёт хана. Ветерок посильнее - и всё...)))
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33k
ACU900 3 часа назад
Есть
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука
И вы захотите
Увидеть мир
Остров Таити,
Париж и Памир,

Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле
Приготовит каюту,
Или прикажет
Подать самолет,
Или верблюда
За вами
Пришлет
(С. Маршак)
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