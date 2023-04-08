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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Новости партнёров
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука
И вы захотите
Увидеть мир
Остров Таити,
Париж и Памир,
Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле
Приготовит каюту,
Или прикажет
Подать самолет,
Или верблюда
За вами
Пришлет
(С. Маршак)