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18 предметов прошлого, которые были найдены людьми в самых неожиданных местах

18 предметов прошлого, которые были найдены людьми в самых неожиданных местах

Автор:
03 февраля 2023 08:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   интересно   ностальгия   подборка   ретро   удивительно   фото   
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Найдя кусочек прошлого, люди не могут сдержать своих эмоций и решают поделиться им в сети.

Давно позабытые вещи из прошлого вызывают смешанные чувства: от удивления до восторга (разумеется, если речь идёт не о забытом яблоке в кармане старого рюкзака). Например, найти купюру в куртке, провисевшей в шкафу целый год, приятно. Однако некоторые находки способны доставить ещё большее удовольствие и даже вызвать ощущение ностальгии.

Именно с этим столкнулись герои нашей подборки — обычные люди, которые обнаружили в потайных уголках своих квартир давно забытые или потерянные предметы.


Я нашёл эту неоткрытую банку гороха 1928 года

×
×

Не открывай её. Держись ещё 6 лет! Достигнет века!


Нашёл 4 нераспечатанные пачки карточек с покемонами 1999 года

Это прямо-таки настоящее сокровище! Везёт кому-то же!


Иностранец нашёл в доме бабушки и дедушки бутылку водки из СССР


Разбирая старые запасы, нашли рацион питания 85-го года, вроде как для космонавтов


Еда старше меня, но выглядит очень аппетитно. Я бы попробовала.


Эту долларовую купюру 1969 года мы нашли в небольшой коллекции денег моего отца с серийным номером 00000001


Я нашла книгу 317-летней давности


Я нашла её на книжной полке в доме моего троюродного брата, у него довольно много старых книг, но эта, безусловно, самая старая.


Такие спички нашёл в старой квартире


Появились такие коробки как на стартовом фото примерно в 86-87 году. Спички в них были самые обычные. Стоил такой коробок 36 копеек.


Нашёл аптечку 1983 года выпуска


Это билеты на Олимпиаду 1972 года в Мюнхене


Мой папа нашел банку из-под пепси-колы 1970 года, когда прочищал трубу


Привет из девяностых


Медаль за победу в Первой мировой войне моего прадеда


У моего отца есть нераспечатанная бутылка кока-колы с национального чемпионата Клемсона в 1981 году


Фирменная дискета Loony Tunes 1996 года


У моего мужа до сих пор есть его рождественское украшение «Черепашки-ниндзя» 1990 года — в комплекте с коробкой


Декоративные «баночки для специй» 50-х годов, принадлежащие моей бабушке

А у бабушки отменное чувство юмора!


Колода круглых игральных карт Qantas Airway, примерно 1970-е годы


Нашёл это радио 1970 года в барахле моей жены, которое долгое время хранилось в подвале

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Метки: Вещи   интересно   ностальгия   подборка   ретро   удивительно   фото   
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Alex 2 часа назад
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