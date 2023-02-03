18 предметов прошлого, которые были найдены людьми в самых неожиданных местах

Давно позабытые вещи из прошлого вызывают смешанные чувства: от удивления до восторга (разумеется, если речь идёт не о забытом яблоке в кармане старого рюкзака). Например, найти купюру в куртке, провисевшей в шкафу целый год, приятно. Однако некоторые находки способны доставить ещё большее удовольствие и даже вызвать ощущение ностальгии.

Именно с этим столкнулись герои нашей подборки — обычные люди, которые обнаружили в потайных уголках своих квартир давно забытые или потерянные предметы.

Я нашёл эту неоткрытую банку гороха 1928 года