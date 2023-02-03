18 предметов прошлого, которые были найдены людьми в самых неожиданных местах

Найдя кусочек прошлого, люди не могут сдержать своих эмоций и решают поделиться им в сети.
Давно позабытые вещи из прошлого вызывают смешанные чувства: от удивления до восторга (разумеется, если речь идёт не о забытом яблоке в кармане старого рюкзака). Например, найти купюру в куртке, провисевшей в шкафу целый год, приятно. Однако некоторые находки способны доставить ещё большее удовольствие и даже вызвать ощущение ностальгии.
Именно с этим столкнулись герои нашей подборки — обычные люди, которые обнаружили в потайных уголках своих квартир давно забытые или потерянные предметы.
Я нашёл эту неоткрытую банку гороха 1928 года
Не открывай её. Держись ещё 6 лет! Достигнет века!
Нашёл 4 нераспечатанные пачки карточек с покемонами 1999 года
Это прямо-таки настоящее сокровище! Везёт кому-то же!
Иностранец нашёл в доме бабушки и дедушки бутылку водки из СССР
Разбирая старые запасы, нашли рацион питания 85-го года, вроде как для космонавтов
Еда старше меня, но выглядит очень аппетитно. Я бы попробовала.
Эту долларовую купюру 1969 года мы нашли в небольшой коллекции денег моего отца с серийным номером 00000001
Я нашла книгу 317-летней давности
Я нашла её на книжной полке в доме моего троюродного брата, у него довольно много старых книг, но эта, безусловно, самая старая.
Такие спички нашёл в старой квартире
Появились такие коробки как на стартовом фото примерно в 86-87 году. Спички в них были самые обычные. Стоил такой коробок 36 копеек.
Нашёл аптечку 1983 года выпуска
Это билеты на Олимпиаду 1972 года в Мюнхене
Мой папа нашел банку из-под пепси-колы 1970 года, когда прочищал трубу
Привет из девяностых
Медаль за победу в Первой мировой войне моего прадеда
У моего отца есть нераспечатанная бутылка кока-колы с национального чемпионата Клемсона в 1981 году
Фирменная дискета Loony Tunes 1996 года
У моего мужа до сих пор есть его рождественское украшение «Черепашки-ниндзя» 1990 года — в комплекте с коробкой
Декоративные «баночки для специй» 50-х годов, принадлежащие моей бабушке
А у бабушки отменное чувство юмора!
Колода круглых игральных карт Qantas Airway, примерно 1970-е годы
Нашёл это радио 1970 года в барахле моей жены, которое долгое время хранилось в подвале
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