26 актеров второго плана, которые всех переиграли и стали главным украшением фильма

"Сцена на кухне была невероятно хороша в плане креативного использования его скорости, ни капли не полагаясь на «супергеройскую силу». Вот он тычет кого-то в щеку, вот меняет направлении пули, но никаких мощных ударов или тяжелых подъемов. Он просто делает то, что мог бы сделать любой, будь у него время, со всей уверенностью человека, у которого ВСЕГДА есть на это время".