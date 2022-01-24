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26 актеров второго плана, которые всех переиграли и стали главным украшением фильма

26 актеров второго плана, которые всех переиграли и стали главным украшением фильма (27 фото)

Автор:
24 января 2022 21:24
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   второстепенные персонажи   голливуд   кино   роль второго плана   фильмы   
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Часто самые лучшие актеры появляются в фильме всего на несколько минут — достаточно вспомнить Джуди Денч, которая получила «Оскара» за 8 минут в фильме «Влюбленный Шекспир». Пользователи Reddit решили вспомнить самые яркие случаи, когда актеры во второстепенных ролях действительно выкладывались на полную и затмевали всех остальных в фильме.

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"Она была совершенно прекрасна и крута. Лучшее в этом фильме".

"В одном ухе у Молины была затычка, а в другом наушник, так что во время съемок сцены он мог слышать только диалог. Именно поэтому он смог сохранять невозмутимость, пока вокруг взрывались фейерверки".

"Помню, как весь зал охал и шепотом кричал "НЕТ!", когда в конце "Прочь" подъехал автомобиль с мигалкой. Когда из него вышел друг главного героя, весь зал ликовал".

"Я до сих пор цитирую ее реплики из этого фильма. Она выложилась на полную в этой небольшой роли".

"Можно заметить, как Брюс Уиллис изо всех сил старается не засмеяться. "Классная шляпа", "ТЕБЕ НРАВИТСЯ??!!"

"Очевидно же, что этот фильм был про него".

"Она не собиралась терпеть такое отношение, и даже Антон это уважал. Коэнам отлично удается создавать незабываемые второстепенные роли".

«Этот персонаж становится в 10 раз смешнее, когда вы понимаете, что это Том Круз в гриме; за исключением того момента, когда он танцует в конце, и эта сцена буквально смешная только потому, что это Том Круз».

"Сцена на кухне была невероятно хороша в плане креативного использования его скорости, ни капли не полагаясь на «супергеройскую силу». Вот он тычет кого-то в щеку, вот меняет направлении пули, но никаких мощных ударов или тяжелых подъемов. Он просто делает то, что мог бы сделать любой, будь у него время, со всей уверенностью человека, у которого ВСЕГДА есть на это время".

"Он стопроцентно был лучшим, что было в этом фильме! Чудесный!"

«Честно говоря, я забыл все остальное из этого фильма, но я ни за что не забуду начало с Дрю Бэрримор».

«Он затмил всех, без всякого сомнения. Мой любимый персонаж. Без исключения. Он оживил Меркуцио».

"Боже, я обожаю Рокуэлла. Он также затмил всех в "Автостопом по галактике", хотя то была не совсем эпизодическая роль. Примерно за минуту он превратил моего наименее любимого персонажа в моего нового любимого персонажа".

"Белый костюм, стекающая смола/кислота с его ног, его бледность, черт возьми, эта сцена невероятно хороша".

"Хесус в «Большом Лебовски» настолько всех затмил в своих сценах, что ему (неблагоразумно) выделили собственный фильм".

"Кэрол Кейн переиграла Билли Кристала, который переиграл ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ".

«Я посмотрел этот фильм, даже не зная, что он был в нем, и он сразил меня наповал... не знаю, могло бы такое произойти со всей прозрачностью кинопроизводства сейчас».

"Честно, это моя любимая роль у него"

"У Олдена Эренрайка была относительно небольшая роль в «Да здравствует Цезарь!», но он затмил некоторых очень известных актеров, включая: Джоша Бролина, Джорджа Клуни, Рэйфа Файнса, Джону Хилла, Скарлетт Йоханссон, Фрэнсис Макдорманд, Тильду Суинтон и Ченнинга Татума".

"Мне кажется, еще никто нигде не сыграл "торчка" лучше".

"Возможно, он появляется в этом фильме слишком часто для этого списка, но в каждой сцене он затмевал всех, и это в фильме, в котором участвовало множество хороших молодых актеров".

"Это был первый раз, когда я действительно задумался о том, что даже "плохие ребята" что-то чувствуют".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   второстепенные персонажи   голливуд   кино   роль второго плана   фильмы   
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7k
Максим 2 часа назад
и самого главного забыли,как же так
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201
Сергей 8 минут назад
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10k
Джон Уик 17 минут назад
Она зведанула в Бонне не по детски.
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3k
Сергей 24 минуты назад
Хрень собачья в подавляющей массе.
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19k
Егор 57 минут назад
С 1-м абсолютно согласен!
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22k
Андрей Иванов Час назад
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8k
Бритва Час назад
негра из 5 элемента всегда хотелось пристрелить.
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