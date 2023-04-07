В Самаре грабитель избил сотрудницу секс-шопа за незнание английского языка

В какой-то момент девушке удалось выбежать из магазина и расстроенный "педагог" неспеша забрал ноутбуки и скрылся. Примечательно, что мужчину уже опознали. Странным грабителем оказался бывший медиаменеджер местного издания "Волжская коммуна" Валерий Ржевский. Знакомые и коллеги говорят, что у мужчины давно наблюдаются психические отклонения.



Местные СМИ сообщают, что Ржевского уже задержали. Если после тестов подтвердится, что у него не все дома, то мужчину отправят на принудительное лечение.