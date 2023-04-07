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В Самаре грабитель избил сотрудницу секс-шопа за незнание английского языка

В Самаре грабитель избил сотрудницу секс-шопа за незнание английского языка

Автор:
07 апреля 2023 17:13
Сообщество : Криминал
Метки: Самара   видео   избиение   интим-магазин   неадекватное поведение   ограбление   полиция   
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Пожалуй, самое странное ограбление этого года. Даже учитывая весеннее обострение.

В самарском интим-магазине "Весёлый кролик" вооружённый обувной ложкой неадекватный мужчина украл два ноутбука избил кассиршу в "педагогических" целях.

Зайдя в магазин, грабитель попытался притвориться иностранцем и выдвинул свои требования на английском языке. А когда осознал, что его не понимают, перешёл на русский и приказал продавщице лечь на пол. После этого он принялся лупить бедную девушку ложкой для обуви, приговаривая: "Что английский плохо учила? Учи английский, сука".

В какой-то момент девушке удалось выбежать из магазина и расстроенный "педагог" неспеша забрал ноутбуки и скрылся. Примечательно, что мужчину уже опознали. Странным грабителем оказался бывший медиаменеджер местного издания "Волжская коммуна" Валерий Ржевский. Знакомые и коллеги говорят, что у мужчины давно наблюдаются психические отклонения.

Местные СМИ сообщают, что Ржевского уже задержали. Если после тестов подтвердится, что у него не все дома, то мужчину отправят на принудительное лечение.

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Метки: Самара   видео   избиение   интим-магазин   неадекватное поведение   ограбление   полиция   
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3  комментария
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А.Берестенко 46 минут назад
Странно, такая продавщица должна была размазать его по полу до кровавых соплей!
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Ivan 18 минут назад
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