В Самаре грабитель избил сотрудницу секс-шопа за незнание английского языка

Пожалуй, самое странное ограбление этого года. Даже учитывая весеннее обострение.
В самарском интим-магазине "Весёлый кролик" вооружённый обувной ложкой неадекватный мужчина украл два ноутбука избил кассиршу в "педагогических" целях.
Зайдя в магазин, грабитель попытался притвориться иностранцем и выдвинул свои требования на английском языке. А когда осознал, что его не понимают, перешёл на русский и приказал продавщице лечь на пол. После этого он принялся лупить бедную девушку ложкой для обуви, приговаривая: "Что английский плохо учила? Учи английский, сука".
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В какой-то момент девушке удалось выбежать из магазина и расстроенный "педагог" неспеша забрал ноутбуки и скрылся. Примечательно, что мужчину уже опознали. Странным грабителем оказался бывший медиаменеджер местного издания "Волжская коммуна" Валерий Ржевский. Знакомые и коллеги говорят, что у мужчины давно наблюдаются психические отклонения.
Местные СМИ сообщают, что Ржевского уже задержали. Если после тестов подтвердится, что у него не все дома, то мужчину отправят на принудительное лечение.
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