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Лёгкая безуминка питомцев, разнообразящая серые будни повседневности

Лёгкая безуминка питомцев, разнообразящая серые будни повседневности

Автор:
07 апреля 2023 15:32
Сообщество : Животные
Метки: Животное   выражение   забавно   кот   проявление   смешно   собака   трогательно   эмоция   
973
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Домашние питомцы давно уже перекочевали из категории охранников и мышеловов в категорию любимцев и членов семьи.

И иногда они демонстрируют уникальные эмоции, достойные престижных наград в области кино и театрального искусства. Ведь при отсутствии таланта такого просто не изобразить, как не пыжься.

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Метки: Животное   выражение   забавно   кот   проявление   смешно   собака   трогательно   эмоция   
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1  комментарий
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Alf 45 минут назад
Заветная мечта кота Васьки: Возьмите меня с собой на море.
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