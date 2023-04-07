Лёгкая безуминка питомцев, разнообразящая серые будни повседневности

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Домашние питомцы давно уже перекочевали из категории охранников и мышеловов в категорию любимцев и членов семьи.
И иногда они демонстрируют уникальные эмоции, достойные престижных наград в области кино и театрального искусства. Ведь при отсутствии таланта такого просто не изобразить, как не пыжься.
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