Трое на одного: в Санкт-Петербурге толпа несовершеннолетних мигрантов избила студента из-за дорогой шапки

Парни караулили первокурсника медколледжа и избили так, что ему потребовалась госпитализация.
17-летнего студента госпитализировали в средне-тяжелом состоянии после встречи с агрессивными мигрантами. Они подкараулили жертву и налетели на парня с кулаками, когда тот шёл за домом на Малом проспекте Васильевского острова. Потасовка попала на видео, которое стало доказательством вины несовершеннолетних подростков.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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На кадрах видно, как студента лупят что есть силы по голове и другим частям тела. Удары были настолько сильны, что парню потребовалась помощь врачей, а довольная собой троица стащила шапку (стоимостью около 12 тысяч рублей) избитого и ушла восвояси.
Избиением заинтересовались в полиции, и вскоре хулиганы были задержаны. В настоящее время троица находится под подпиской о невыезде. Все трое находятся под подпиской о невыезде: Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабёж»).
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кто-нить может объяснить почему так, а не в СИЗО герои сидят? или мигранты не те что дворы метут на видео есть, а те у кого папы мусорам вторую зп платят?
В СИЗО несовершеннолетних не держат, а зря.
Да и разговаривают они на русском чисто, причём даже между собой.
"Мигранты" появились только на Царьград.