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Трое на одного: в Санкт-Петербурге толпа несовершеннолетних мигрантов избила студента из-за дорогой шапки

Трое на одного: в Санкт-Петербурге толпа несовершеннолетних мигрантов избила студента из-за дорогой шапки

Автор:
07 апреля 2023 14:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   видео   грабеж   драка   мигранты   подростки   полиция   шапка   
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Парни караулили первокурсника медколледжа и избили так, что ему потребовалась госпитализация.

17-летнего студента госпитализировали в средне-тяжелом состоянии после встречи с агрессивными мигрантами. Они подкараулили жертву и налетели на парня с кулаками, когда тот шёл за домом на Малом проспекте Васильевского острова. Потасовка попала на видео, которое стало доказательством вины несовершеннолетних подростков.



На кадрах видно, как студента лупят что есть силы по голове и другим частям тела. Удары были настолько сильны, что парню потребовалась помощь врачей, а довольная собой троица стащила шапку (стоимостью около 12 тысяч рублей) избитого и ушла восвояси.


Избиением заинтересовались в полиции, и вскоре хулиганы были задержаны. В настоящее время троица находится под подпиской о невыезде. Все трое находятся под подпиской о невыезде: Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабёж»).



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Метки: Санкт-Петербург   видео   грабеж   драка   мигранты   подростки   полиция   шапка   
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34  комментария
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8k
SuperTroll 36 минут назад
А это все из за безразличия, толлерантности и прочего дерьма. В мои годы, в школе, зверьки ходили только глаза в землю...
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1k
Kommunist 8 минут назад
А если русский избил бы чурку, то кипиш полный подняли бы, и сразу в СИЗО.
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918
Nik Nik 8 минут назад
Автор, у Вас ошибка в предложении "....Потасовка попала на видео, которое стало доказательством вины несовершеннолетних подростков...." Не "...несовершеннолетних подростков...", а "...диких обезьян..."...!
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71
Алексей 12 минут назад
Какая-то статья кривая. Грабёж? Серьёзно? Тут минимум разбой группой, и стража. Ой, не всё так просто там...
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5k
alex 12 минут назад
пожизненное всем троим
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2k
Froll 13 минут назад
Если они мигранты,то какая подписка о невыезде?Вы серьёзно?
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34k
russger 15 минут назад
Какой нахер невыезд? Наоборот, выслать накуй вместе со всей роднёй и пожизненный запрет на въезд
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1k
Виктор 17 минут назад
"Избиением заинтересовались в полиции" - заинтересовались? Какая интересная формулировка...
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289
Человек Наблюдающий 18 минут назад
из за шапки? серьезно?
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71
Алексей Человек Наблюдающий 14 минут назад
Да не из-за шапки, конечно. Шапка стоимостью 12000...кхм, там они явно на что-то большее расчитывали.
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289
Человек Наблюдающий Алексей 12 минут назад
тогда не понятно
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71
Алексей Человек Наблюдающий 6 минут назад
Навскидку, на молодом парне далеко не дешевая шапка. Ну, 12 тысяч за шапку, это...ну заметно. Я понимаю, может в Питере и принято на голове треть зарплаты носить... вот и мысли, а может еще и часики за сто тысяч, и в кармане есть что...давай гопстопнем.
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3k
ProstoBoBka 21 минуту назад
по ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Грабёж?! Тут, как минимум 112 надо еще приплюсовать!
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1k
Сергей Викторович 21 минуту назад
ТВАРИ!!!!!!!!!!! Какая подписка о невыезде????????????
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2k
Василий Афиногенов 22 минуты назад
быдло малолетнее(((личинусы безнациональных вешалок для бороды!
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11k
Shtoppi 24 минуты назад
<<В настоящее время троица находится под подпиской о невыезде.>>
------------
кто-нить может объяснить почему так, а не в СИЗО герои сидят? или мигранты не те что дворы метут на видео есть, а те у кого папы мусорам вторую зп платят?
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3k
ProstoBoBka Полчаса назад
И после таких видео эти чурко-обезьяны будут доказывать, что они мужики и решают вопросы 1 на 1?! Шакалы...
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18k
scorpick 40 минут назад
Странно, что на питерских сайтах речь о "мигрантах" не идёт. Двое восьмиклассников и один девятиклассник избили первокурсника колледжа.
Да и разговаривают они на русском чисто, причём даже между собой.
"Мигранты" появились только на Царьград.
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53k
dima423 43 минуты назад
какая накуй подписка о невыезде... чурки уже небось свалили давно... надо сроки этих чурок, если они свалят, дать тому менту кто их не арестовал, а дал подписку о невыезде
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37k
Александр 44 минуты назад
ставлю на черное
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9k
Copycat 46 минут назад
Как хорошо что эти мрази сами сняли на видео своё преступление, мало того что мразота так ещё и тупые
но в данном случае эта тупость послужила делу возмездия
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4k
pinbalist 48 минут назад
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