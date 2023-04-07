Трое на одного: в Санкт-Петербурге толпа несовершеннолетних мигрантов избила студента из-за дорогой шапки

На кадрах видно, как студента лупят что есть силы по голове и другим частям тела. Удары были настолько сильны, что парню потребовалась помощь врачей, а довольная собой троица стащила шапку (стоимостью около 12 тысяч рублей) избитого и ушла восвояси.

Избиением заинтересовались в полиции, и вскоре хулиганы были задержаны. В настоящее время троица находится под подпиской о невыезде. Все трое находятся под подпиской о невыезде: Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабёж»).