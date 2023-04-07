Пёс встретил кошек на своём пути и решил не рисковать

Бесплатно навсегда: и такое бывает

"Ты меня не заставишь": кошка не хочет выходить на улицу из-за холода

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