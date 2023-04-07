Пёс встретил кошек на своём пути и решил не рисковать

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Владелица пса, проживающая в небольшом населённом пункте в Китае, запечатлела своего питомца, наткнувшегося на банду уличных котов. Коты выглядели не слишком дружелюбно и пёс решил изменить свой маршрут.
Криминальный кошачий район, в который осмеливаются заходить только самые смелые псы.
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