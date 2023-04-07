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Пёс встретил кошек на своём пути и решил не рисковать

Пёс встретил кошек на своём пути и решил не рисковать

Автор:
07 апреля 2023 13:37
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Пёс   видео   животные   коты   кошки   собаки   
637
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Владелица пса, проживающая в небольшом населённом пункте в Китае, запечатлела своего питомца, наткнувшегося на банду уличных котов. Коты выглядели не слишком дружелюбно и пёс решил изменить свой маршрут.

Криминальный кошачий район, в который осмеливаются заходить только самые смелые псы.

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Метки: Китай   Пёс   видео   животные   коты   кошки   собаки   
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13  комментариев
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22k
Слепой Пью Час назад
Ты с какого раёну, блоховоз?
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57k
Опиум для народа Полминуты назад
А пёс-то где?
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103
sky writer 7 минут назад
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26k
Serg2001 18 минут назад
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веселый просто Полчаса назад
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1k
гоша гога Полчаса назад
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13k
котегRUS 42 минуты назад
это не котэ.. это стая львов..
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8k
Борис Карабанов 46 минут назад
Страшнее кошки зверя нет!
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10k
Летучий Мыш 53 минуты назад
Мой кошак любил на даче на соседских псов страху навести. Видит, бежит кто то по делам своим собачьим, выйдет специально на середину дороги и садится, смотрит недобро.
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583
Aurelian 54 минуты назад
Потому-что стоит лезть, если не вывозишь. И собакЭн это понял.
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645
Сергей Час назад
Сам держу и собаку и кошку, и если что то поставлю на кошку, пусть даже разница в весе 30 кг.
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37k
Александр Час назад
Это не пес, это тяфкалка
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