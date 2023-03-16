В Крыму заявили об обнаружении упавшего в море американского беспилотника

Как сообщает ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ и знакомый с деталями операции, американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м. В районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Вообще-то специалисты российского военного ведомства обнаружили упавший в Черное море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper еще в день происшествия 14 марта. Об этом севастопольскому изданию ForPost сообщил источник, близкий к Минобороны России:
«На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850—900 м. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток», — рассказал собеседник издания.
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Достать аппарат, по его словам, получится лишь с помощью средств для подъёма затонувших глубоководных подводных лодок.
«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок», – сказал источник.
Такие средства, отмечает квалифицированный собеседник ForPost, есть в распоряжении армии и флота, и сейчас разрабатывается план возможности их эффективного использования в зоне падения MQ-9 Reaper.
Специалист в беседе с ForPost отметил, что для Минобороны РФ представляет интерес внутренняя электронная «начинка» беспилотника, а также его двигатель. В свою очередь, отмечает он, не исключается сценарий, при котором силы США постараются уничтожить беспилотник, используя свои средства до его поднятия на поверхность.
Тем временем сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм, в качестве мести, призвал сбивать любые российские военные самолеты, приближающиеся к американским объектам над международными водами.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эти угрозы выглядят как объявление войны.
«Это отнюдь не первая попытка одиозного законодателя спровоцировать опасную эскалацию в российско-американских отношениях. Год назад он призывал граждан нашей страны к покушению на президента России.Спрашивать надо не с российских лётчиков, а с американских политиков, подстрекающих к началу апокалипсического конфликта», — заявил посол.
Нарастающее противостояние между РФ и НАТО прокоммнетировал военкор Юрий Котенок:
«Россия во многом сама допустила то, что обнаглевший противник фактически по периметру «окучивает» наши границы, регулярно вторгаясь в воздушное пространство нашей страны. По итогам инцидента я не стал бы обнадеживаться тем, что теперь противник перестанет делать вылазки к нашим границам. В руководстве НАТО теперь наверняка сделают свои выводы, противник станет гораздо более осторожен, будет прикрывать действия БПЛА другими методами. Все это говорит о том, что противостояние между РФ и НАТО неумолимо обостряется», — заявил он.
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На глубине 900 метров уничтожить по радиокоманде невозможно.
Ни один радиосигнал туда не дойдет.