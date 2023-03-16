В Крыму заявили об обнаружении упавшего в море американского беспилотника

Вообще-то специалисты российского военного ведомства обнаружили упавший в Черное море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper еще в день происшествия 14 марта. Об этом севастопольскому изданию ForPost сообщил источник, близкий к Минобороны России:

«На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850—900 м. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток», — рассказал собеседник издания.