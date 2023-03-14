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Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море недалеко от Крыма после встречи с российским истребителем

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море недалеко от Крыма после встречи с российским истребителем

Автор:
14 марта 2023 21:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Василий Цымбал   Крым   США   дрон   российские пилоты   
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Ленты мировых новостных агентств в эти минуты захлёбываясь сообщают об интригующем инциденте с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, который над акваторией Черного моря, недалеко от Крыма, повстречался с российским Су-27, после чего "совершив резкий манёвр", упал в воду.

Европейское командование ВС США (EUCOM) изначально подтвердило уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, указав на то, что дрон якобы столкнулся с российским истребителем Су-27, сообщает Reuters:

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9, который сегодня действовал в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 (по среднеевропейскому времени) один из российских самолетов Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм, - заявляет EUCOM.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9», — заявил командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер. , ВВС США в Европе и ВВС Африки.

«На самом деле, это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов».

Так что же произошло на самом деле?

Как пишут некоторые российские ТГ-каналы, если российский Су-27 "кошмарил" американский дрон, сбрасывая на него топливо, то пилоты, фактически, повторили подвиг Василия Цымбала, одного из самых известных боевых летчиков позднего СССР, летавшего на излете "холодной войны" на Су-27 и известного всему летному миру "боевым троллингом" оппонентов.

Василий Цымбал служил на Дальнем Востоке - где находясь в патрулировании "атаковал" японский сторожевик с двумя вертолетами на борту, который "случайно" нарушил границу СССР, - пишет ТГ-канал "Channel №6".

Летчик сделал несколько виражей на предельно малой высоте над нарушителем и сдул один из вертолетов в море. Возможно, инцидент могли замять, списав его на неосторожность - если бы не фраза пилота "Пи*дец котенку!". После этого Цимбала вызвали "на ковер" и перевели с Дальнего Востока в Мурманск.

13 сентября 1987 года в Баренцево море прилетел разведчик P-3 Orion - самолет должен был поставить гидроакустические буи для отслеживания подлодок СССР. Ему на перехват вылетел самолёт Су-27 с пилотом Цимбалом. Подлетев к "Ориону", "сушка" выполнила весь комплекс действий при перехвате - летчик показывал ракеты, делал боевые заходы, пытался сбить P-3 с курса реактивной струей, и т.д.

Однако, "Орион" продолжал полет - и тогда Цимбал выпустил тормозной щиток, подлетел под брюхо норвежского самолёта, тот стал сбрасывать скорость и... летчик задел килем винт P-3. Винт разрушился (у "Сушки" был деформирован киль) и "Орион" стал уходить домой.

Цимбал же решил "добить" противника. Он обогнал "Орион" и сбросил немного топлива (на сленге - "помочился") на кабину пилотов, после чего удачно вернулся на базу. Эту информацию подтвердил подполковник ПВО СССР в отставке Виктор Чурин.

Пилоты P-3 Orion "нажаловались" военному руководству, СССР была высказана официальная претензия. ВВС СССР опровергли ЧП, но норвежцы предоставили фото смеющегося Цимбала в кабине перед хулиганством.

Летчика снова перевели - в краснодарский город Крымск, а на борту "Су" коллеги нарисовали маленький значок "Ориона".

Погиб летчик 30 апреля 2000 года в результате происшествия на крымском водохранилище - спасая свой автомобиль от утопления. "Воздушный хулиган" похоронен в Крымске.

MQ-9 Reaper используется в вооруженных силах Соединенных Штатов и их союзников по НАТО и регулярно появляется в небе над Черным морем. Российские военные утверждают, что этими дронами проводится разведка российских военных объектов и Черноморского флота в Крыму — траектория полета БПЛА обычно проходит в море южнее Крыма и морской границы России, - пишет "Российская газета".

То, что упавший в Черное море беспилотник США выполнял разведывательную миссию, подтвердили и в Пентагоне.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, тем временем, отказался раскрыть, нес ли какое-либо вооружение упавший в Черное море американский беспилотник:

«Я не намерен вдаваться в детали характеристик данного воздушного судна», - сообщил Райдер в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

А командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер заявил, что «Самолеты США и союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно».

Ну, что ж, запасаемся попкорном...

Минобороны РФ тем временем опровергло причастность российского военного самолёта к уничтожению дрона:

"Утром 14 марта в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы Российской Федерации.
Полет беспилотника США осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения американского беспилотника в воздух были подняты истребители.
В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.
Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования":

UPD. 14.03.2023, 22.16

А теперь самое интересное.

Как сообщает ТГ-канал "Рыбарь", российские моряки провели поисковую операцию и смогли поднять со дна некоторые части американского беспилотника MQ-9A.
"В нашу пользу сыграло то, что сам «Рипер» подобрался очень близко к Крыму и находился в 60 километрах юго-западнее Севастополя перед падением, что позволило нашим подразделениям спокойно выудить обломки".
Румынские вертолеты попытались вылететь на место крушения, однако, пролетев чуть более 100 километров, развернулись на базу. А к берегам Чёрного моря полетели самолёты ДРЛО G-550 ВВС Италии и противолодочный P-8A Poseidon для наблюдения за ситуацией.

Пентагон отрицает, что "Россия подняла" остатки БПЛА.

Источник:

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Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Василий Цымбал   Крым   США   дрон   российские пилоты   
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82  комментария
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Renats Railis Час назад
У нас в Латвии есть такая присказка: "наши Миги сядут в Риге!" Молю Бога об этом!!!
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20k
Valiko 5 минут назад
надо "кенгурятник" нашим ставить))
а вообще, считаю, недопустимыми полеты бпла в нейтральной зоне - это расходный материал, жалеть его особо никто не будет и всегда он означает провокацию.
Надо полетать в приграничной территории - пусть это делает живой пилот, который будет отвечать за свои поступки. А не железка, на которую можно повесить все грехи и умыть руки.
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2k
vijilante 7 минут назад
Теперь , согласно международному праву можно официально именовать все
американские дроны "обосцаными".
©МИД РФ
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14k
banzai7 13 минут назад
Стало известно, что в бомболюке российского самолёта, выполняющего перехват, находилась корова, которая обмочилась, как раз в тот момент, когда самолёт пролетал над беспилотником.
Обоссанный беспилотник не выдержав позора рухнул в море.
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1k
qwer 19 минут назад
Ну наконец-то, главное - не останавливаться на этом!)
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1k
КАКАнгел 24 минуты назад
Есть мнение что дрон обоссали . По крайней мере на эту тему активно шутят.
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5k
Евгений Д Полчаса назад
Теперь надо каждый беспилотник случайно задевать и потом извиняться, так и из разных остатков сложим целый
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30k
Ashabad Полчаса назад
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6k
perekrestok 39 минут назад
В следующий раз надо к СУшке аркан приделать. Потом заарканить беспилотник и довести на уздечке до аэродрома. габариты позволяют. А мировой прессе сказать что беспилотник сам привязался и не хотел отцепляться. И еще и в госдеп пожаловаться что хотели стырить наш самолет.
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234k
Rusbond 43 минуты назад
Напомнило:
Сидим мы в баре как-то раз,
От шефа нам идёт приказ:
“Садитесь, детки, в самолёт
Бомбить советский городок!”

Летим над морем красота:
Шесть тысяч метров высота.
За нами гонит русский ас,
А я балдею, жму на газ.

Первый снаряд попал в крыло,
Радиста к черту унесло.
Второй снаряд попал туалет,
Там было трое, теперь их нет.
Третий снаряд попал в капот,
И раком встал второй пилот.
Четвертый снаряд попал в багаж,
И раком встал весь экипаж.

Летим над морем красота:
Три сантиметра высота.
Летели мы бомбить Союз,
Теперь летим кормить медуз.
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7k
Иван Васильевич 46 минут назад
В связи этим событием я хочу задать один вопрос. Сколько и какие российские беспилотники ведут разведку в Америке?
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110
Олег Иван Васильевич 21 минуту назад
Недавно пролетело на США два аэростата. Они не смогли их сбить над своей территорией!
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30k
Ashabad 48 минут назад
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4k
Макс 52 минуты назад
Просветите, пожалуйста, чем чреват для летательного аппарата сброс топлива на него?
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7k
Гур 54 минуты назад
Российская сторона заявила, что беспилотник сбили украинские водолазы
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1k
ФЫВАПРОЛ 54 минуты назад
Летели наши Сушки в международном воздушном пространстве, никого не трогали, а тут какой-то дрон, выполнявший разведывательную миссию, как нападет на них. Янкесы долбанные (ЛГБТешники, чернопопые), соблюдайте безопасность полетов в международном воздушном пространстве. Нашим пилотам СЛАВА!!!
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3k
Выхухоль (Нагайна) 56 минут назад
R.I.P.er.
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646
Igor Grishaev 57 минут назад
Петрову и Боширову по очередной звёздочке на погон
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2k
Oleg SC Час назад
Напишу коротко - БРАВО!
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1k
Максим Макашев Час назад
отлетался п.и.з.д.ё.н.ы.ш.
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6k
HUBLOT Час назад
Вы прочли фейк о СВО и дискредитацию ВС РФ. Автор, думай, что пишешь.

Официальное заявление МО РФ о ситуации с упавшим американским дроном:

1. Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации;

2. Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами;

3. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью;

4. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
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wilddewill Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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