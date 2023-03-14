Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море недалеко от Крыма после встречи с российским истребителем

Европейское командование ВС США (EUCOM) изначально подтвердило уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, указав на то, что дрон якобы столкнулся с российским истребителем Су-27, сообщает Reuters:

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9, который сегодня действовал в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 (по среднеевропейскому времени) один из российских самолетов Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.