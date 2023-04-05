От первого звонка по мобильному до первого смартфона

Первый в мире сотовый телефон назывался DynaTAC. Это была махина (конечно, по современным меркам) весом в 1,15 кг, размерами 22,5 х 12,5 х 3,75 см. 2000 деталей. Зарядки хватало на двадцатиминутный разговор, а на его создание ушло 15 лет и $90 млн.



"Знаешь, откуда я тебе звоню? Я звоню тебе с Манхэттена, с первого в мире сотового телефона". Купер утверждал, что скрип зубов Энгеля он слышал совершенно отчётливо.