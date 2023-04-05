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От первого звонка по мобильному до первого смартфона

От первого звонка по мобильному до первого смартфона

Автор:
05 апреля 2023 13:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересное   история   прогресс   телефоны   технологии   
1810
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Невозможно представить современную жизнь без гаджета, в котором у нас всё - приложения, банковские карты, связь с близкими, работа, социальные сети. А как всё начиналось?

3 апреля 1973 года руководитель отдела разработки мобильной связи компании Motorola позвонил главе исследовательского отдела Bell Labs - своему конкуренту.

Руководителя отдела звали Мартин Купер, а конкурента Джоэль Энгель. Это бы самый первый звонок с мобильного телефона в истории.

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Первый в мире сотовый телефон назывался DynaTAC. Это была махина (конечно, по современным меркам) весом в 1,15 кг, размерами 22,5 х 12,5 х 3,75 см. 2000 деталей. Зарядки хватало на двадцатиминутный разговор, а на его создание ушло 15 лет и $90 млн.


"Знаешь, откуда я тебе звоню? Я звоню тебе с Манхэттена, с первого в мире сотового телефона". Купер утверждал, что скрип зубов Энгеля он слышал совершенно отчётливо.

Примечательно, что есть также версия, что первые беспроводные телефонные аппараты появились ещё в СССР, когда в 1961 году радиоинженер Леонид Куприянович разработал образец телефона, который мог передавать голос на станцию в радиусе 25 км. В режиме ожидания это устройство могло работать около получаса и весило полкило. Это был ящик с номерным диском, тумблерами и трубкой.

В журнале "Юный техник" Куприянович писал:


Где бы вы ни находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона (даже с телефона-автомата) набрать известный номер вашего радиофона. У вас в кармане раздается телефонный звонок, и вы начинаете разговор. В случае необходимости вы можете прямо из трамвая, троллейбуса, автобуса набрать любой городской телефонный номер, вызвать скорую помощь, пожарную или аварийную автомашины, связаться с домом...


Но после 1965 года об этом никто больше не писал, а Куприянович начал работу над медицинской техникой.

Возвращаясь к Motorola DynaTAC 8000X. Известно, что на доведение аппарата до ума потребовалось 10 лет и в продаже он появился только в 1983 году. Весил он примерно 1 кг и был высотой 25 см. 35 минут мог работать в режиме разговора, а заряжался целых десять часов. Стоил он каких-то сумасшедших денег - $3500 и даже несмотря на это имел бешеную популярность. Да, за телефоном, который по стоимости был сопоставим с неплохой подержанной машиной.

В России сотовая связь появилась (в привычном нам виде) в 1991 году. Самыми популярными тогда стали телефоны финской компании Nokia. Весили аппараты почти 3 кг, а стоили (с подключением) $4000. Минута разговора обходилась в 1 доллар.

Молодой сотрудник Sema Group Нил Папуорт в начале 90-х начал тестирование стандарта GSM. Уже были реализованы определение номера вызывающей линии и услуга, позволяющая блокировать эту функцию. А в свободное время Нил пытался добиться того, чтобы по мобильным линиям передавали текст. В декабре 1992 года была отравлена первая в мире SMS (Short Message Service - служба коротких сообщений). Папуорт был уверен, что его инновацию будут использовать только для рассылок всяких сервисных сообщений, но всё вышло иначе - уже к 2015 году каждую секунду в мире отправлялось 20 тысяч смс.

После получения возможности отправлять сообщения телефоны начали уменьшаться в размерах, а вот дисплеи становились больше. У культовой Nokia 2110 на экран помещалось целых три строчки сообщения. А в сам телефон умудрились впихнуть секундомер, калькулятор, будильник и ту самую новую функцию SMS. Именно на этой модели Nokia появилась та самая мелодия Nokia Tune, которая потом была в стандартном пакете на всех телефонах фирмы.

С 1996 года настало время экспериментов с формой. Первым телефоном с откидывающейся крышкой стала Motorola MicroTAC 9800X, но первой полноценной раскладушкой стал StarTAC, под его крышкой которого были динамик и аккумулятор, а на нижней части были кнопки и микрофон.


Первым слайдером стала Nokia 8110, ставшая бешено популярной после выхода фильма "Матрица". В России её смешно прозвали "бананом".

В 2002 году Motorola, пытаясь удержаться на рынке, представила модель V70: там клавиатура закрывалась крышкой, которая отъезжала вбок при нажатии.

В 1997 году появился первый гибрид карманного компьютера - Nokia 9000. Это не был полноценный смартфон, но был первый телефон с QWERTY-клавиатурой, в котором были приложения. То есть он выглядел как обычный телефон в сложенном виде, а при раскладывании - мини-ноутбук. Интересно, что у модели не было доступа в интернет и такая клавиатура нужна была изначально для работы в текстовых редакторах.

Ну а потом в мире появилась Nokia 9210. Анонс первого полноценного смартфона произошёл в 2002 году. На нём стояла операционная система Series S80.

А в 2007 году Стив Джобс представил первый iPhone.
С тех пор телефоны развивались и продолжают развиваться в основном изнутри, а внешний вид остаётся более-менее неизменным. Ушли безумные дизайны - для гаджата теперь важнее функциональность, нежели внешность.


Делитесь в комментариях вашими первыми телефонами, устроим под постом музей старой техники.



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Метки: Прошлое   интересное   история   прогресс   телефоны   технологии   
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14  комментариев
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13k
Kostick 2 часа назад
куда автор дел целый пласт коммуникаторов на винмобайле?
мой первый, до сих ностальджи
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11k
Shtoppi 36 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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31
dasn7 4 минуты назад
Мобильный - это переносной. Леонид Куприянович собрал свой портативный телефонный аппарат раньше, исправляйте заголовок.
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118k
arek14 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Lexx Час назад
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31k
АнтонПолднев Час назад
Темпы развития технологий не то что впечатляют а просто сродни чуду. За 300 лет человечество дошло от мечей до мушкетов, а потом в течение ста лет освоило атом, полетело в космос, создало мощнейший компьютер, который можно носить в кармане. Такой скачок. Тут правда поверишь РенТВ...
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19k
Виталий Касандров Час назад
9 апреля 1957 года в СССР был изготовлен первый в мире мобильник.
Мало кто знает, что первый мобильный телефон появился у нас в Советском Союзе. Его создателем стал советский радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид Иванович Куприянович. Созданный им опытный образец носимого автоматического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1 был испытан 9 апреля 1957 года.
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31
dasn7 arek14 Минуту назад
Заголовок прочти ГЛАЗАМИ. Мобильный - это переносной.
Понятие пакетной цифровой шифрованной связи с разнесением частот - пришло ещё позже, чем в первой модели DynaTac.
Первый звонок по мобильному (переносному) произошёл ранее 1973, ЧТД!
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Александр Час назад
Речь идёт о первых смартфонах, а на картинках джобс со своим яблофоном.
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