Интересное применение нашли маячку от Apple

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Не так давно Apple выпустили AirTag - маячок, который все толком не знали подо что приспособить и думали, что это просто малополезная игрушка.
Однако, жена одного военнослужащего Валери Макналти нашла новый способ использования трекера, который компания-производитель анонсировал как аксессуар для поиска потерянных вещей. Ну она и стала его использовать именно для этого.
Валери положила гаджет в коробку с вещами, которые отправила с курьером на новое место жительства. По ее словам, они с мужем добралась до места раньше, чем посылка. Дата доставки была просрочена, но Валери просто открыла приложение и посмотрела, где именно застрял курьер с грузом. Оказалось, в нескольких часах от дома пары.
Она позвонила в компанию, где Валери сказали, что доставку будет закончена через несколько дней, не раньше. Женщина не растерялась: "Я дала понять курьеру, что знаю, что он всего в четырех часах езды от нас".
Она позвонила в компанию, где Валери сказали, что доставку будет закончена через несколько дней, не раньше. Женщина не растерялась: "Я дала понять курьеру, что знаю, что он всего в четырех часах езды от нас".
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Службы доставки закупают такие плямбочки на вес, а не на штуки. Выкопайте уже Джобса, не издевайтесь над ним.