Интересное применение нашли маячку от Apple

Валери положила гаджет в коробку с вещами, которые отправила с курьером на новое место жительства. По ее словам, они с мужем добралась до места раньше, чем посылка. Дата доставки была просрочена, но Валери просто открыла приложение и посмотрела, где именно застрял курьер с грузом. Оказалось, в нескольких часах от дома пары.

Она позвонила в компанию, где Валери сказали, что доставку будет закончена через несколько дней, не раньше. Женщина не растерялась: "Я дала понять курьеру, что знаю, что он всего в четырех часах езды от нас".