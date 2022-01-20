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Интересное применение нашли маячку от Apple

Интересное применение нашли маячку от Apple (3 фото)

Автор:
20 января 2022 18:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гаджеты   доставка   забавное   интересное   новости   события   технологии   
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Не так давно Apple выпустили AirTag - маячок, который все толком не знали подо что приспособить и думали, что это просто малополезная игрушка.

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Метки: гаджеты   доставка   забавное   интересное   новости   события   технологии   
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Yus 51 минуту назад
Использовать вещь по назначению. Да она гений!!!
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Александр Полчаса назад
Прям прорыв в эволюции яблофилов, они стали использовать трекер в качестве трекера, а не в качестве теребилки для рук.
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101
Nаnе First NameLаst 40 минут назад
Вот это да! Трекинг от целой Apple. Не, не так. iTracking!

Службы доставки закупают такие плямбочки на вес, а не на штуки. Выкопайте уже Джобса, не издевайтесь над ним.
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2k
Frank Borman 57 минут назад
Хороший маячок для вашего кота. Закрепите его на его ошейнике, и будете знать, где он шляется по ночам, паразит такой.
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