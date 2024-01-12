«Это совершенно безопасно»: в Китае изобрели ядерную батарейку для смартфона

Китайская контора Betavolt представила миниатюрную ядерную батарею. Размеры аккумулятора: 15x15x5 мм - меньше монеты. Вмещает 63 ядерных изотопа и может проработать в течение 50 лет без подзаряда. Получает энергию за счет радиоактивного распада. Полученное тепло преобразуется в электрическую энергию.

Также они уверяют, что батарейка абсолютно безопасна - ночью смартфон не будет светиться и фонить, можно спокойно носить его в кармане. Не рванёт - так что локальная Хиросима исключена. А после периода распада, изотопы аккумулятора превратятся в стабильные и нерадиоактивные изотопы меди. Никаких проблем для экологии.