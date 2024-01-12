«Это совершенно безопасно»: в Китае изобрели ядерную батарейку для смартфона

Рассчитана на 50 лет работы без подзарядки. И даже не фонит.
Китайская контора Betavolt представила миниатюрную ядерную батарею. Размеры аккумулятора: 15x15x5 мм - меньше монеты. Вмещает 63 ядерных изотопа и может проработать в течение 50 лет без подзаряда. Получает энергию за счет радиоактивного распада. Полученное тепло преобразуется в электрическую энергию.
Также они уверяют, что батарейка абсолютно безопасна - ночью смартфон не будет светиться и фонить, можно спокойно носить его в кармане. Не рванёт - так что локальная Хиросима исключена. А после периода распада, изотопы аккумулятора превратятся в стабильные и нерадиоактивные изотопы меди. Никаких проблем для экологии.
Сейчас мощность чудо-батарейки - 100 микроватт, а напряжение - 3 Вольта. В следующем году её мощность докрутят до 1 Ватта. Как обещают создатели, аккумулятор можно будет загонять в смартфоны, дроны, датчики, кардиостимуляторы. Да во что угодно, и она не замёрзнет и не перегреется: диапазон работы батарейки в пределах от -60°C до 120°C. Можно использовать и в Якутии, и в Сахаре.
Девайс испытывают и готовят к серийному производству, цена пока неизвестна.
Если инженеры Betavolt не врут и работу завершат, то сделают настоящую революцию в технологиях и мы разом шагнём в XXII век. Опять же - если батарейка не будет стоить, как новейший истребитель и будет действительно безопасна.
Но торопиться не будем, пусть у китайцев сначала всё получится.
Источник:
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- Хм... И что, их разве можно есть?
- Так конечно можно! Почему ж нельзя?... Только огрызки нужно поглубже закапывать.
и повторить типы излучений
там всего лишь альфа излучение, от него бумагой\стеклом\фальгой можно защититься
защиту от дурака разве что не сделаешь, найдется тот кто захочет разобрать (но с др стороны и нож опасен для дурака)
Учитывая, что телефоны сейчас меняют каждые 2-3 года,надо строить отстойники для таких батарей.
Но для военных - штука хорошая,просто мечта,им всегда пофиг было на последствия.
А прошло то всего лет 10.
атомная энергетика самая экологически чистая, гораздо лучше сжигания нефти и газа, НО! психолоия... электорат боится не того, что реально опасно, а того, что выглядит опасным.
к примеру, от нападения ослов гибнет больше людей, чем в авиакатастрофах, но панический ужас у дураков вызывают самолёты, а не ослы.
так и тут будет.
Я тут посмотрел на картинку и увидел, что в батарейке применяется изотоп никеля Ni-63.
Порылся в "энтих ваших интернетах". И нарисовалась такая картинка:
"Изотоп никеля Ni-63 радиоактивен. Продукт полураспада - медь (Cu). Длительность полураспада - 100 лет. Испускает бета-частицы. Бета-излучение это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным стеклом и даже обычной одеждой."
Так что вполне себе реально использовать этот изотоп для батареек. Бомбу из него не сделаешь. Правда непонятно, куда потом девать старые батарейки и что делать, если батарейка сломается. Но всё уже стало очень интересно...
а вот придурок - да, найдётся, и не один.
И ещё: Если они такое изобрели, то скорее всего всё это спрячут подальше. Слишком уж это ударит по доходам толстосумов.
Ну или грузовичок-с?
И бабахнуть это?