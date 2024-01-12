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«Это совершенно безопасно»: в Китае изобрели ядерную батарейку для смартфона

«Это совершенно безопасно»: в Китае изобрели ядерную батарейку для смартфона

Автор:
12 января 2024 17:41
Сообщество : Наука
Метки: Батарейка   Китай   Ядерный реактор   аккумулятор   изотоп   инженеры   радиация   смартфон   технологии   
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Рассчитана на 50 лет работы без подзарядки. И даже не фонит.

Китайская контора Betavolt представила миниатюрную ядерную батарею. Размеры аккумулятора: 15x15x5 мм - меньше монеты. Вмещает 63 ядерных изотопа и может проработать в течение 50 лет без подзаряда.  Получает энергию за счет радиоактивного распада. Полученное тепло преобразуется в электрическую энергию.

Также они уверяют, что батарейка абсолютно безопасна - ночью смартфон не будет светиться и фонить, можно спокойно носить его в кармане. Не рванёт - так что локальная Хиросима исключена. А после периода распада, изотопы аккумулятора превратятся в стабильные и нерадиоактивные изотопы меди. Никаких проблем для экологии.

Сейчас мощность чудо-батарейки - 100 микроватт, а напряжение - 3 Вольта. В следующем году её мощность докрутят до 1 Ватта. Как обещают создатели, аккумулятор можно будет загонять в смартфоны, дроны, датчики, кардиостимуляторы. Да во что угодно, и она не замёрзнет и не перегреется: диапазон работы батарейки в пределах от -60°C до 120°C. Можно использовать и в Якутии, и в Сахаре.

Девайс испытывают и готовят к серийному производству, цена пока неизвестна.

Если инженеры Betavolt не врут и работу завершат, то сделают настоящую революцию в технологиях и мы разом шагнём в XXII век. Опять же - если батарейка не будет стоить, как новейший истребитель и будет действительно безопасна.

Но торопиться не будем, пусть у китайцев сначала всё получится.

Источник:

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Метки: Батарейка   Китай   Ядерный реактор   аккумулятор   изотоп   инженеры   радиация   смартфон   технологии   
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24  комментария
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16k
ss Час назад
- Ого!... Бабушка, это откуда у вас такие яблоки, размером с арбуз?!!
- Так из Чернобыля, милок.
- Хм... И что, их разве можно есть?
- Так конечно можно! Почему ж нельзя?... Только огрызки нужно поглубже закапывать.
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37k
Андрей Иванов 17 минут назад
В СССР такие батарейки в Сибири стояли на автоматических метео\гео - станциях. Насчёт "не фонить" - даже никто и не заикался, хотя там с размерами проблем не было. В свинцовых трусах обслуживать можно - и нормально. А левые личности там не ходили.
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489
SVG 21 минуту назад
В Томске такие производят для кардиостимуляторов.
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1k
Абракадабра 36 минут назад
Где юный исследователь с молотком?
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4k
Walther 45 минут назад
Хороший телефон получится, тока в штанах носить не рекомендуется, а уж если батарея *изданет, так *изданет на славу, лет пятьдесят в округе петардами можно ее торговать.)))
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251
iskra 53 минуты назад
Насколько я понимаю - главное, что бы она не попала на переработку,и не была разрушена раньше, чем изотопы никеля превратятся в изотопы меди? Причем, длительность полного перехода явно больше, чем возможность давать нужный ток.
Учитывая, что телефоны сейчас меняют каждые 2-3 года,надо строить отстойники для таких батарей.
Но для военных - штука хорошая,просто мечта,им всегда пофиг было на последствия.
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251
iskra Eugene 21 минуту назад
А вы можете воткнуть батарейку из кнопочной нокии в смартфон?
А прошло то всего лет 10.
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6k
hhwost 54 минуты назад
всё равно не разрешат.
атомная энергетика самая экологически чистая, гораздо лучше сжигания нефти и газа, НО! психолоия... электорат боится не того, что реально опасно, а того, что выглядит опасным.

к примеру, от нападения ослов гибнет больше людей, чем в авиакатастрофах, но панический ужас у дураков вызывают самолёты, а не ослы.

так и тут будет.
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16k
ss 55 минут назад
Короче, ребята!
Я тут посмотрел на картинку и увидел, что в батарейке применяется изотоп никеля Ni-63.
Порылся в "энтих ваших интернетах". И нарисовалась такая картинка:

"Изотоп никеля Ni-63 радиоактивен. Продукт полураспада - медь (Cu). Длительность полураспада - 100 лет. Испускает бета-частицы. Бета-излучение это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным стеклом и даже обычной одеждой."

Так что вполне себе реально использовать этот изотоп для батареек. Бомбу из него не сделаешь. Правда непонятно, куда потом девать старые батарейки и что делать, если батарейка сломается. Но всё уже стало очень интересно...
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8k
Pravednik84 Час назад
Если не считать всяких экстремистов/террористов, то просто какой нить пытливый недоумок обязательно её расковыряет и получим заражение.
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16k
ss Час назад
Согласен с автором. ЕСЛИ они не врут, то это просто революция в энергетике.и Они просто спасут мир от энергетического кризиса... Если не врут... Однако, зная китайскую рекламу и товары, я бы поостерёгся первые лет пять такое покупать.

И ещё: Если они такое изобрели, то скорее всего всё это спрячут подальше. Слишком уж это ударит по доходам толстосумов.
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62k
pynh 2 часа назад
А если таких ведро купить?
Ну или грузовичок-с?
И бабахнуть это?
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16k
Kostick 2 часа назад
т.е. они за год обещают мощность поднять в 10000 раз?
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