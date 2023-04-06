Отцу более 550 детей грозит суд и запрет на дальнейшее размножение

Голландца, породившего более 550 детей, обвиняют в неуёмном желанием размножаться, которым он ставит под угрозу благополучие своих отпрысков.
41-летнего Джонатана М., серийного донора спермы родом из Нидерландов, обвиняют в том, что он ставит свое стремление к постоянному размножению выше физического и психического благополучия своих детей. Согласно нидерландским законам, мужчина может стать донором спермы только для 12 семей и при этом породить не больше 25 отпрысков, чтобы свести к минимуму вероятность инцеста и защитить психическое здоровье детей. Однако мать одного из многочисленных детей мужчины и Donorkind Foundation, организация, действующая в интересах детей-доноров, утверждают, что голландец вопиющим образом нарушил правила и стал отцом сотен детей за последнее десятилетие или около того. Теперь они привлекли юристов, чтобы помешать мужчине вновь стать отцом.
«Если бы я знала, что он уже является отцом более сотни детей, я бы никогда не выбрала этого донора, — говорит мать, подавшая жалобу на Джонатана М. — Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, у меня появляется плохое предчувствие, и я теряю уверенность в его будущем: а сколько еще детей прибавится? Обращение в суд — единственный способ защитить моего ребенка».
Серийный донор спермы впервые привлек общественное внимание в 2017 году, когда выяснилось, что он стал отцом более 100 детей. В то время голландское общество акушерства и гинекологии дало указание банкам спермы и клиникам по всей стране немедленно прекратить использование его материала, но, очевидно, это не помешало мужчине с тех пор завести еще больше детей.
Donorkind Foundation утверждает, что Джонатан М. продолжал предлагать свою сперму будущим матерям через социальные сети и лгал о количестве детей, которых он уже породил. Семьи полагались на закон, который позволяет донору зачать только 25 детей, но мужчина предал их доверие, породив более 550 детей по всему миру.
«Донор уделял первоочередное внимание своему стремлению к размножению, и его поведение представляет угрозу для психического и физического благополучия детей-доноров», — заявил юрист фонда Марк де Хек.
Когда генетический материал донора спермы присутствует у большого количества потомков, возрастает риск того, что сводные братья и сестры случайно вступят в интимную связь в какой-то момент своей жизни, но этот риск, видимо, показался мужчине недостаточным поводом остановиться в его стремлении заселить планету своими потомками.
Нидерландские СМИ сообщили, что Джонатан М. в настоящее время живет в Кении и до сих пор отказывается комментировать заявления о том, что является отцом более 550 детей по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Голландии предлагают разрешить детскую эвтаназию
- В Нидерландах историк обнаружил уникальный 1000-летний клад
- Весенние голландские пейзажи от Альберта Дроса
- В Нидерландах расцвел фаллический цветок
- Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев
признаками. Девушка приходит на прием к врачу. Врач сидит за столом,
уставленным пробирками.
- Кого желаете: мальчика или девочку?
- Мальчика Берет пробирку со стола подписанную "мальчики" и ставит перед
собой.
- Блондина или брюнета?
- Блондина.
Находит пробирку с подписью "блондин". Ее содержимое добавляет в первую.
- Рост какой желаете?
- Высокий.
Находит еще одну пробирку и плескает из нее все в ту же первую пробирку.
- На кого желаете, чтобы был похож?
– Хотелось бы, на Бельмондо.
Роется в пробирках: "шварценеггер", "сталлоне", "ален делон" и, наконец,
находит "бельмондо". Перемешивает с содержимым первой пробирки и дает
выпить девушке. Девушка выпивает и тут же падает без сознания. Врач,
расстегивая ширинку:
- Бельмондо... Бельмондо... Кто получится, тот получится...