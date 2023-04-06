Отцу более 550 детей грозит суд и запрет на дальнейшее размножение

«Если бы я знала, что он уже является отцом более сотни детей, я бы никогда не выбрала этого донора, — говорит мать, подавшая жалобу на Джонатана М. — Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, у меня появляется плохое предчувствие, и я теряю уверенность в его будущем: а сколько еще детей прибавится? Обращение в суд — единственный способ защитить моего ребенка».

Серийный донор спермы впервые привлек общественное внимание в 2017 году, когда выяснилось, что он стал отцом более 100 детей. В то время голландское общество акушерства и гинекологии дало указание банкам спермы и клиникам по всей стране немедленно прекратить использование его материала, но, очевидно, это не помешало мужчине с тех пор завести еще больше детей.