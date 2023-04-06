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Отцу более 550 детей грозит суд и запрет на дальнейшее размножение

Отцу более 550 детей грозит суд и запрет на дальнейшее размножение

Автор:
06 апреля 2023 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   голландия   донор спермы   многодетный отец   новости   судебное преследование   
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Голландца, породившего более 550 детей, обвиняют в неуёмном желанием размножаться, которым он ставит под угрозу благополучие своих отпрысков.

41-летнего Джонатана М., серийного донора спермы родом из Нидерландов, обвиняют в том, что он ставит свое стремление к постоянному размножению выше физического и психического благополучия своих детей. Согласно нидерландским законам, мужчина может стать донором спермы только для 12 семей и при этом породить не больше 25 отпрысков, чтобы свести к минимуму вероятность инцеста и защитить психическое здоровье детей. Однако мать одного из многочисленных детей мужчины и Donorkind Foundation, организация, действующая в интересах детей-доноров, утверждают, что голландец вопиющим образом нарушил правила и стал отцом сотен детей за последнее десятилетие или около того. Теперь они привлекли юристов, чтобы помешать мужчине вновь стать отцом.

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«Если бы я знала, что он уже является отцом более сотни детей, я бы никогда не выбрала этого донора, — говорит мать, подавшая жалобу на Джонатана М. — Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, у меня появляется плохое предчувствие, и я теряю уверенность в его будущем: а сколько еще детей прибавится? Обращение в суд — единственный способ защитить моего ребенка».

Серийный донор спермы впервые привлек общественное внимание в 2017 году, когда выяснилось, что он стал отцом более 100 детей. В то время голландское общество акушерства и гинекологии дало указание банкам спермы и клиникам по всей стране немедленно прекратить использование его материала, но, очевидно, это не помешало мужчине с тех пор завести еще больше детей.


Donorkind Foundation утверждает, что Джонатан М. продолжал предлагать свою сперму будущим матерям через социальные сети и лгал о количестве детей, которых он уже породил. Семьи полагались на закон, который позволяет донору зачать только 25 детей, но мужчина предал их доверие, породив более 550 детей по всему миру.

«Донор уделял первоочередное внимание своему стремлению к размножению, и его поведение представляет угрозу для психического и физического благополучия детей-доноров», — заявил юрист фонда Марк де Хек.

Когда генетический материал донора спермы присутствует у большого количества потомков, возрастает риск того, что сводные братья и сестры случайно вступят в интимную связь в какой-то момент своей жизни, но этот риск, видимо, показался мужчине недостаточным поводом остановиться в его стремлении заселить планету своими потомками.

Нидерландские СМИ сообщили, что Джонатан М. в настоящее время живет в Кении и до сих пор отказывается комментировать заявления о том, что является отцом более 550 детей по всему миру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нидерланды   голландия   донор спермы   многодетный отец   новости   судебное преследование   
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15  комментариев
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257
Вася Пупкин Час назад
А если на алименты хотя бы часть подаст?
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1k
Просто прохожий Минуту назад
Виноваты работники "банка спермы", они наверняка продавали без ограничений, деньги не пахнут. А мужик просто оказался крайним.
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2k
vijilante 3 минуты назад
Дрочер-террорист ?!
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21k
Davy Jones 6 минут назад
Парень просто любит передергнуть затвор
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 16 минут назад
У него неуемное желание не размножаться, а просто подрочить...
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44k
turyst 19 минут назад
Опять?
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37k
Алексей 23 минуты назад
какие вообще претензии - он изначально должен быть инкогнито - на организацию, кто слил инфу нужно подавать иск... парень задрочен, но жить будет
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25k
Егор Полчаса назад
Была статья тут давно как-то: в каком-то небольшом немецком городе местный врач обратил внимание на часто встречающуюся генетическую последовательность в анализах ДНК. Долгое время собирал анализы ДНК местных жителей и прослеживал наследственность. Результатом было, что у многих жителей один отец. Вобщем, расследование показало, что это был дедок, всю жизнь проработавший в этом городе почтальоном. Более 1000 детей. Вот так как-то.
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13k
Мистер Фикс 40 минут назад
В городе открылась клиника по зачатию детей с заранее заданными
признаками. Девушка приходит на прием к врачу. Врач сидит за столом,
уставленным пробирками.
- Кого желаете: мальчика или девочку?
- Мальчика Берет пробирку со стола подписанную "мальчики" и ставит перед
собой.
- Блондина или брюнета?
- Блондина.
Находит пробирку с подписью "блондин". Ее содержимое добавляет в первую.
- Рост какой желаете?
- Высокий.
Находит еще одну пробирку и плескает из нее все в ту же первую пробирку.
- На кого желаете, чтобы был похож?
– Хотелось бы, на Бельмондо.
Роется в пробирках: "шварценеггер", "сталлоне", "ален делон" и, наконец,
находит "бельмондо". Перемешивает с содержимым первой пробирки и дает
выпить девушке. Девушка выпивает и тут же падает без сознания. Врач,
расстегивая ширинку:
- Бельмондо... Бельмондо... Кто получится, тот получится...
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4k
Трям 51 минуту назад
Стопудовый нидерландец! )))
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74k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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74k
Доктор Джонс Час назад
Натеребонькал...
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9k
krivsan Час назад
чудеса,а то дрочишь сам себе не вникая в такие жизненные перепитии
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4k
Сергей Семенов Час назад
Чувак просто очень любит душить своего змея. А если еще и деньги за это платят.....
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Porky Pig

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