В Нидерландах расцвел фаллический цветок

279
6
1
Редкое растение аморфофаллус, по форме сходное с мужскими гениталиями и пахнущее гниющим мясом, впервые за четверть века расцвело в ботаническом саду в Нидерландах. Через неделю цветок засох и умер, но сотни любителей ботаники успели полюбоваться на редкое явление.
Посетители ботанического сада в Лейдене, Нидерланды, зажимали носы, когда в знаменитых ботанических садах города впервые почти за 25 лет распустился редкий цветок аморфофаллус, прозванный «фаллическим растением» за свою необычную форму.
Уроженец тропических лесов Индонезии, Amorphophallus decus-silvae - редкость в любой коллекции, потому что для него требуется особая среда - очень жаркая и влажная. Однако в ботаническом саду Хортус, одном из старейших ботанических садов в мире, цветок зацвел. Рабочие разрезали его, чтобы посетители могли заглянуть внутрь.
Уроженец тропических лесов Индонезии, Amorphophallus decus-silvae - редкость в любой коллекции, потому что для него требуется особая среда - очень жаркая и влажная. Однако в ботаническом саду Хортус, одном из старейших ботанических садов в мире, цветок зацвел. Рабочие разрезали его, чтобы посетители могли заглянуть внутрь.
Ботаники из сада Хортус, работающего с 1638 года, сообщили, что это только третий раз, когда этот вид зацвел в Европе. В самом Хортусе в последний раз растение цвело в 1997 году.
За растением в Хортуме ухаживает садовник-волонтер Рудмер Постма. Аморфофаллусу в Хортуме около шести лет. Бутон впервые заметили на нем в середине сентября, и в течение шести недель он вырос до более чем полуметровой высоты.
К сожалению, главным признаком начала цветения у этого вида является зловонный запах, который настолько похож на гниющую плоть, что привлекает мух. Так начинается первая, женская фаза процесса цветения: созревание початка или белой пенисоподобной части цветочной головки растения, известной как соцветие. Когда мухи и другие опылители начинают садиться на него, аморфофаллус переходит в мужскую фазу, производя пыльцу, которая покрывает прилетающих на него насекомых.
Покрытые пыльцой мухи отправляются на поиски еще одного цветущего растения. Если это другой аморфофаллус, пыльца оплодотворяет растение. Но в Хортусе есть только одно растение этого вида, поэтому сотрудники собирали пыльцу с цветка в течение двух дней, чтобы хранить или передавать другим учреждениям. Рядом с огромным растением поставили лестницу, чтобы посетители сада могли заглядывать в бутон.
Цветы аморфофаллуса возникают из клубнелуковиц, округлых структур, скрытых под почвой и представляющих собой набухшее основания стебля, покрытого чешуйчатыми листьями. «Цветение использует энергию, запасенную в клубнелуковице, - рассказала CNN Сьюзан Пелл, заместитель исполнительного директора Ботанического сада США в Вашингтоне, округ Колумбия. «Итак, чтобы снова зацвести, эта клубнелуковица должна дать серию листьев в срок от 3 до 10 или 12 лет, чтобы вновь накопить достаточно энергии в клубнелуковице».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Южная Корея и КНДР идут к перемирию
- Капибары оккупировали элитный поселок в Аргентине
- После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров
- Президент Гаити был застрелен минувшей ночью
- Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания
11
Понравилось11
Новости партнёров