В Нидерландах расцвел фаллический цветок

Посетители ботанического сада в Лейдене, Нидерланды, зажимали носы, когда в знаменитых ботанических садах города впервые почти за 25 лет распустился редкий цветок аморфофаллус, прозванный «фаллическим растением» за свою необычную форму.

Уроженец тропических лесов Индонезии, Amorphophallus decus-silvae - редкость в любой коллекции, потому что для него требуется особая среда - очень жаркая и влажная. Однако в ботаническом саду Хортус, одном из старейших ботанических садов в мире, цветок зацвел. Рабочие разрезали его, чтобы посетители могли заглянуть внутрь.