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В Нидерландах расцвел фаллический цветок

В Нидерландах расцвел фаллический цветок (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   аморфофаллус   ботаника   лейден   новости   редкое зрелище   события   цветок   
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Редкое растение аморфофаллус, по форме сходное с мужскими гениталиями и пахнущее гниющим мясом, впервые за четверть века расцвело в ботаническом саду в Нидерландах. Через неделю цветок засох и умер, но сотни любителей ботаники успели полюбоваться на редкое явление.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нидерланды   аморфофаллус   ботаника   лейден   новости   редкое зрелище   события   цветок   
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Egoro Полчаса назад
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