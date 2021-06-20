Весенние голландские пейзажи от Альберта Дроса

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Известный фотограф Альберт Дрос представил новую коллекцию фотографий "Волшебная весна в Нидерландах". Снимки сделаны по всей стране весной 2020 и 2021 годов. Поля тюльпанов, ветряные мельницы в туманном утреннем свете, полевые цветы, леса и озера - все кадры потрясающей красоты.
Голландия славится своими ветряными мельницами, но Альберт Дрос показал, что эти сооружения особенно красивы для фотографирования весной. "Парки ветряных мельниц очень красивы весной, потому что вокруг них всегда много цветов", - говорит фотограф.
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Эта фотография называется "Отличайся от других". На ней изображена клетчатая лилия, которая, как объяснил Дрос, является очень редким видом на тюльпановых полях Голландии.
По словам фотографа, чтобы сделать лучшие снимки ветряных мельниц в Голландии, нужно вставать как можно раньше, до восхода солнца - с 5 до 5:30 утра. Пока туристы не проснулись.
Полная луна над полем красных тюльпанов. Весна в Нидерландах действительно очень красивая!
Весенние цветы, распускающиеся вокруг ветряных мельниц, придают этим замечательным сооружениям дополнительное волшебство.
С приходом весны страна полностью преображается. Этот переход из зимней спячки к бурной зелени и цветению создает удивительную атмосферу.
На снимке - одно из исторических зданий в парке ветряных мельниц Заансе Сханс, в 20 минутах езды к северу от Амстердама. Этот район Голландии полон ветряных мельниц, деревянных домов, сараев, мастерских... Есть даже сыроварня.
"Самое важное - это знать прогноз погоды, а также иметь драйв и страсть, чтобы по-настоящему рано просыпаться для этого волшебного света", - говорит увлеченный своим делом фотограф.
Лес, покрытый ковром из гиацинтов. Да, в Голландии есть не только тюльпаны! Очень много полевых и лесных цветов.
Сразу после цветения тюльпанов в сельской местности Голландии можно встретить много маков. На снимке - цветущие маки на закате.
Эта фотография, названная "Древо жизни", - одна из любимых фотографий Дроса в коллекции "Волшебная весна в Нидерландах". Он говорит, что она похожа на картину.
Лебедь расправляет крылья. Для фотографа главное - очутиться в нужное время в нужном месте.
"Весна - волшебное время года, особенно в Нидерландах, - говорит автор снимков. - Здесь так много красоты, которую можно увидеть и сфотографировать - наш сезон тюльпанов, пышная зелень повсюду, милые животные, ветряные мельницы и наши прекрасные леса, в которых также можно встретить множество цветов".
По словам Дроса, королевские пурпурные рододендроны - обычное явление в лесах Голландии весной. Они начинают полноценно цвести в конце мая.
В своем блоге Дрос рассказывает о том, что если на поле тюльпанов одного сорта попадается "некондиция", ее оттуда убирают. А вот для фотографа это отличный вариант, который он никогда не упускает!
"С годами я научился все больше и больше любить и ценить свою родину, - говорит фотограф. - Чем больше ты отсутствуешь, тем счастливее, когда возвращаешься".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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