Весенние голландские пейзажи от Альберта Дроса

"Весна - волшебное время года, особенно в Нидерландах, - говорит автор снимков. - Здесь так много красоты, которую можно увидеть и сфотографировать - наш сезон тюльпанов, пышная зелень повсюду, милые животные, ветряные мельницы и наши прекрасные леса, в которых также можно встретить множество цветов".