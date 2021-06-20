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Весенние голландские пейзажи от Альберта Дроса

Весенние голландские пейзажи от Альберта Дроса (29 фото)

Автор:
20 июня 2021 11:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Тюльпаны   весна   голландия   мельницы   нидерланды   пейзажи   природа   фотограф   
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Известный фотограф Альберт Дрос представил новую коллекцию фотографий "Волшебная весна в Нидерландах". Снимки сделаны по всей стране весной 2020 и 2021 годов. Поля тюльпанов, ветряные мельницы в туманном утреннем свете, полевые цветы, леса и озера - все кадры потрясающей красоты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тюльпаны   весна   голландия   мельницы   нидерланды   пейзажи   природа   фотограф   
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