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В Москве на месте православной святыни собрались построить мечеть

В Москве на месте православной святыни собрались построить мечеть

Автор:
02 апреля 2023 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Православные   верующие   мечеть   протест   святыня   
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И сотни людей вышли на протест.

В районе Косино-Ухтомский собралась множество православных. Они отстояли молебен в местном храме у Святого озера, а потом обратились к властям города.

По их словам, в этом месте собираются возвести самую большую мечеть в столице. А для них оно святое. По сути, это будет не просто мечеть, а огромный мусульманский центр.

Верующие собрали более 16 тысяч подписей в поддержку переноса будущей стройки в какое-нибудь другое место. Они подчёркивают, что не против мечети, но только не на территории православной святыни.

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Метки: Москва   Православные   верующие   мечеть   протест   святыня   
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15  комментариев
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2k
Alex Час назад
"Вопрос с Мечетью разъяснили. На самом деле, там строится транспортный узел.

Кто устроил этот вброс и пытается столкнуть лбами многонациональный русский народ непонятно.
Россия, государство многонациональное, с разными религиями, прихожане которых относятся друг к другу со взаимным уважением много веков…
Вот и сейчас, мусульмане из АХМАТов, бьются с демонами рука об руку с христианами.
И это нормально, правильно.
Бесы выглядят так, как на иллюстрации к посту.
И победим мы их всем Миром, вместе…"

https://t.me/mig41/25491https://t.me/mig41/25491
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29k
Aqueronte 9 минут назад
Головы свиные кончились? Вообще не вижу проблемы купить несколько туш и прикопать там по периметру
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2k
Василий Афиногенов 18 минут назад
вот так в конце 90-ых годов в Солнечногорске отменили строительство мечети
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 36 минут назад
Ипанутым нет покоя?
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10k
Бритва Час назад
странно, почему там еще нет храма.
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August

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