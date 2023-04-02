В Москве на месте православной святыни собрались построить мечеть

И сотни людей вышли на протест.
В районе Косино-Ухтомский собралась множество православных. Они отстояли молебен в местном храме у Святого озера, а потом обратились к властям города.
По их словам, в этом месте собираются возвести самую большую мечеть в столице. А для них оно святое. По сути, это будет не просто мечеть, а огромный мусульманский центр.
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Верующие собрали более 16 тысяч подписей в поддержку переноса будущей стройки в какое-нибудь другое место. Они подчёркивают, что не против мечети, но только не на территории православной святыни.
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Кто устроил этот вброс и пытается столкнуть лбами многонациональный русский народ непонятно.
Россия, государство многонациональное, с разными религиями, прихожане которых относятся друг к другу со взаимным уважением много веков…
Вот и сейчас, мусульмане из АХМАТов, бьются с демонами рука об руку с христианами.
И это нормально, правильно.
Бесы выглядят так, как на иллюстрации к посту.
И победим мы их всем Миром, вместе…"
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