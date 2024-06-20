Более 500 паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию - среди них есть россияне

Ежегодно тысячи паломников-мусульман устремляются в Мекку, чтобы совершить хадж. Возвращаются домой не все. Сотни человек ежегодно гибнет от жары, смертельных травм, полученных в давке и невозможности получить доступ к воде и отдыху на маршруте.

Нынешний год - не исключение. Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию уже достигло 577, сообщает AFP со ссылкой на источники. Большинство из них - египтяне.