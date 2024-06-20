Более 500 паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию - среди них есть россияне

Основная причина гибели людей - сильная жара. И давка.
Ежегодно тысячи паломников-мусульман устремляются в Мекку, чтобы совершить хадж. Возвращаются домой не все. Сотни человек ежегодно гибнет от жары, смертельных травм, полученных в давке и невозможности получить доступ к воде и отдыху на маршруте.
Нынешний год - не исключение. Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию уже достигло 577, сообщает AFP со ссылкой на источники. Большинство из них - египтяне.
Среди погибших 322 человека погибли от жары (сейчас температура в Мекке превышает 51 градус), а одного задавили в давке. Еще не менее 60 погибших — иорданцы. Среди скончавшихся есть и четверо россиян: 3 женщины и один мужчина. Сообщается, что они умерли естественной смертью. Представитель консульства заявил, что родственники погибших уже занимаются вопросами захоронения.
Такое большое количество погибших связано с тем, что большинство из них - нелегальные паломники. Они не могут себе позволить оплатить дорогостоящую визу для хаджа и пускаются в путешествие самостоятельно. Прибывают в лагерь помощи верующим без предварительного уведомления, тем самым, вносят хаос в стабильную работу служб. Разместить бесконечный поток людей и обеспечить их необходимым сразу просто невозможно, поэтому многие остаются без воды, без доступа к кондиционируемым помещениям и медпопомощи. Естественно, что такие условия для некоторых паломников оказываются невыносимыми, особенно, если учесть, что хадж, в основном, совершают пожилые люди.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти! 18+!
Также определённый процент ежегодно погибает в давке в Большой мечети. где всегда многолюдно. Температура в районе, где проводятся ритуалы невыносима - 17 июня в Большой мечети в Мекке воздух прогрелся до +51,4 градуса. Сочетание этих факторов делает пребывание паломников, совершающих хадж, крайне рискованным.
Тем не менее, паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой (формула Единобожия и признания пророческой миссии Мухаммада),, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом (ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества). Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. Если у человека была возможность совершить паломничество, но он этого не сделал, то после своей смерти он предстанет перед Аллахом в виде ослушника, так как не выполнил свой долг.Хадж совершается с начала 12 месяца лунного мусульманского календаря. Ежегодно хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8-го и заканчивая 12-м днём месяца зуль-хиджа, в 2024 году — с 14 по 19 июня.
Источник:
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Религия - опиум для народа.
Это даже не средневековье, это абсурд
Только у них она прямо так и называется, а у типа "атеистов" заменяется всякими суррогатами. Потреплятская чем лучше?
Действительно, уж лучше на диване полежать чем с утра в воскресенье тащиться в богадельню и слушать мужика в чёрной обмотке