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Более 500 паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию - среди них есть россияне

Более 500 паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию - среди них есть россияне

Автор:
20 июня 2024 05:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Саудовская Аравия   давка   жара   мекка   мусульмане   паломничество   религия   хадж   
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Основная причина гибели людей - сильная жара. И давка.

Ежегодно тысячи паломников-мусульман устремляются в Мекку, чтобы совершить хадж. Возвращаются домой не все. Сотни человек ежегодно гибнет от жары, смертельных травм, полученных в давке и невозможности получить доступ к воде и отдыху на маршруте.


Нынешний год - не исключение. Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию уже достигло 577, сообщает AFP со ссылкой на источники. Большинство из них - египтяне.


Среди погибших 322 человека погибли от жары (сейчас температура в Мекке превышает 51 градус), а одного задавили в давке. Еще не менее 60 погибших — иорданцы. Среди скончавшихся есть и четверо россиян: 3 женщины и один мужчина. Сообщается, что они умерли естественной смертью. Представитель консульства заявил, что родственники погибших уже занимаются вопросами захоронения.


Такое большое количество погибших связано с тем, что большинство из них - нелегальные паломники. Они не могут себе позволить оплатить дорогостоящую визу для хаджа и пускаются в путешествие самостоятельно. Прибывают в лагерь помощи верующим без предварительного уведомления, тем самым, вносят хаос в стабильную работу служб. Разместить бесконечный поток людей и обеспечить их необходимым сразу просто невозможно, поэтому многие остаются без воды, без доступа к кондиционируемым помещениям и медпопомощи. Естественно, что такие условия для некоторых паломников оказываются невыносимыми, особенно, если учесть, что хадж, в основном, совершают пожилые люди.


Также определённый процент ежегодно погибает в давке в Большой мечети. где всегда многолюдно. Температура в районе, где проводятся ритуалы невыносима - 17 июня в Большой мечети в Мекке воздух прогрелся до +51,4 градуса. Сочетание этих факторов делает пребывание паломников, совершающих хадж, крайне рискованным.


Тем не менее, паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой (формула Единобожия и признания пророческой миссии Мухаммада),, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом (ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества). Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. Если у человека была возможность совершить паломничество, но он этого не сделал, то после своей смерти он предстанет перед Аллахом в виде ослушника, так как не выполнил свой долг.Хадж совершается с начала 12 месяца лунного мусульманского календаря. Ежегодно хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8-го и заканчивая 12-м днём месяца зуль-хиджа, в 2024 году — с 14 по 19 июня.


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Метки: Ynews   Саудовская Аравия   давка   жара   мекка   мусульмане   паломничество   религия   хадж   
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14  комментариев
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272
Петр Петров 36 минут назад
Как сказал один товарищ,
Религия - опиум для народа.
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341
Evil 9 минут назад
"Среди погибших 322 человека погибли от жары (сейчас температура в Мекке превышает 51 градус), а одного задавили в давке. Еще не менее 60 погибших иорданцы." Ну понятно, одного задавили, 322 сжарились, а еще около 60 - иорданцы (это что за вид смерти такой?). А с математикой что, автор? 322+1+60=577? Круто.
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12k
hairov 9 минут назад
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15k
Sapsan 11 минут назад
Смерть во время хаджа - благо для них. Прямиком попадают в рай. Многие осознанно едут туда, чтоб там умереть.
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31k
Aqueronte 12 минут назад
Идиотизм в чистом виде, тащиться в такую жару куда-то в центр пустыни чтобы что? Сказать какие то слова воображаемому существу?
Это даже не средневековье, это абсурд
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1k
no. 18 минут назад
искренне рад за скончавшихся - главная цель их жизни достигнута.
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7k
livaneth 23 минуты назад
Совершив хадж можно после этого носить зеленую чалму. И носили и гордились.
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3k
Оксид Бетона 39 минут назад
А на улицах чистота-то какая!
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152k
parallax 42 минуты назад
Рабы религии. Верят в сказки и готовы за сказку умереть.
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390
Игорь parallax Полчаса назад
Все рабы религии!
Только у них она прямо так и называется, а у типа "атеистов" заменяется всякими суррогатами. Потреплятская чем лучше?
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341
Evil Игорь 4 минуты назад
Согласен. Только есть еще одна религия, которая выше всех остальных, и Бог более могуществен у этой религией, и поклоняются ему все, в том числе и мусульмане, и христиане, атеисты и прочие, и имя ему - Деньги!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2234 поста (2223 в горячем)

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