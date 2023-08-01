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30 питомцев-дурашек, которые ведут себя нелепо и забавно

30 питомцев-дурашек, которые ведут себя нелепо и забавно

Автор:
01 августа 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   забавно   забавные животные   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Наши любимые животные всегда рады что-нибудь учудить — а мы после этого ещё больше их любим. Взглянем на смешные кадры с питомцами, поведение которых вызывает много вопросов, и исключительно положительные эмоции!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   забавно   забавные животные   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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