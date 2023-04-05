Женщина не поделила дорогу с другим водителем и накинулась на него с мачете

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Дэнни Трехо отдыхает.
Дама из Владивостока вышла из авто с устрашающем мачете в руках. Сначала обматерила водителя, а потом пару раз рубанула его авто.
Ну а мужик благоразумно не вышел из машины - себе дороже.
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Впрочем, автоледи засветилась на камеру, так что вскоре будет объясняться с силовиками. Тут уж никакой мачете не поможет.
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Вот интересно,кто придумал,в таких случаях использовать это дебильное: "автоледи"?Не пишут же на быдло мужского рода за рулём- "автоджентельмен",говорите прямо: "автохамка","автохам","автобыдло","автогопник" и т.д.
раньше с монтировкой ездили, она хоть как-то в автохозяйстве нужна... Но мачете!!!