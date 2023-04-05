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Женщина не поделила дорогу с другим водителем и накинулась на него с мачете

Женщина не поделила дорогу с другим водителем и накинулась на него с мачете

Автор:
05 апреля 2023 14:43
Сообщество : Автомир
Метки: автоледи   видео   владивосток   водитель   женщина   мачете   нападение   
1653
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Дэнни Трехо отдыхает.

Дама из Владивостока вышла из авто с устрашающем мачете в руках. Сначала обматерила водителя, а потом пару раз рубанула его авто.

Ну а мужик благоразумно не вышел из машины - себе дороже.

Впрочем, автоледи засветилась на камеру, так что вскоре будет объясняться с силовиками. Тут уж никакой мачете не поможет.

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Метки: автоледи   видео   владивосток   водитель   женщина   мачете   нападение   
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21  комментарий
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8k
Колорад 57 минут назад
Это ж сколько в мире эбанутых во всю голову людей?
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333
Dragon Полминуты назад
Валькирия!
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633
ruslan d 3 минуты назад
Сурово
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3k
Pill 6 минут назад
Автоледи? Хабалка!
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3k
Я дам вам парабеллум 13 минут назад
"Впрочем, автоледи засветилась на камеру..."
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Вот интересно,кто придумал,в таких случаях использовать это дебильное: "автоледи"?Не пишут же на быдло мужского рода за рулём- "автоджентельмен",говорите прямо: "автохамка","автохам","автобыдло","автогопник" и т.д.
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59k
pynh 14 минут назад
Объясните ей что она держит мачете не правильно
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858
Kra 14 минут назад
Мачете???

раньше с монтировкой ездили, она хоть как-то в автохозяйстве нужна... Но мачете!!!
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1k
Duke_kir 18 минут назад
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771
Ивановец Полчаса назад
"Ловят? Как поймают, на кол посадить это первое дело..." Может, и проблема в том, что давно на кол не сажали?
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8k
Алексей Полчаса назад
Горчица. На дороге должен остаться только один.
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457
Dima Полчаса назад
было бы больше толку, если бы она на капот всем весом приземлилась
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388k
Алексей 41 минуту назад
ПМС
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32k
Юр21 42 минуты назад
Пока найдут, пока суд да дело... То ли дело в каком 95-м, вышел, врубил в торец - и проблема сама рассосалась!
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27k
Киры4 53 минуты назад
Одним словом - Весна.
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GMN 56 минут назад
Наркота
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August

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