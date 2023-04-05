Перфекционизм высшего уровня: фотографии, на которых прекрасно всё

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Перед нами невероятные снимки, авторов которых подозревают в том, что они злоупотребляют фоторедакторами. На самом деле - обмана здесь никакого нет. Это оригинальные фотографии, которые могут спровоцировать самый настоящий эстетический оргазм.
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(Будет выглядеть примерно так:)