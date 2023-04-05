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Перфекционизм высшего уровня: фотографии, на которых прекрасно всё

Перфекционизм высшего уровня: фотографии, на которых прекрасно всё

Автор:
05 апреля 2023 06:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: аккуратность   кадр   мёд для глаз   перфекционизм   фото   фотограф   
1737
15

Перед нами невероятные снимки, авторов которых подозревают в том, что они злоупотребляют фоторедакторами. На самом деле - обмана здесь никакого нет. Это оригинальные фотографии, которые могут спровоцировать самый настоящий эстетический оргазм.

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Метки: аккуратность   кадр   мёд для глаз   перфекционизм   фото   фотограф   
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3  комментария
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10k
Sapsan 36 минут назад
Походу здесь палками бьют по рукам неряшливых покупателей )
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Maikl 21 минуту назад
Комментарий к фото
Это всё компот ?!?! )))))
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