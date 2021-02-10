Невероятный снимок самолета на фоне Солнца

Удивительный кадр получился совершенно случайно.
На потрясающем кадре, который вы найдёте ниже, запечатлён пассажирский самолёт, пролетающий на фоне палящего солнца.
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Мало того, после того, как Эндрю опубликовал снимок в соцсети, пилот самолёта, увидевший его, попросил у него копию кадра.
«Я снимал солнце, чтобы получить красивый снимок выступов — маленьких пучков плазмы, свисающих с его краёв, — что делается с высокой частотой кадров, как при съёмке видео», — рассказал фотограф.
«Я снимал солнце, чтобы получить красивый снимок выступов — маленьких пучков плазмы, свисающих с его краёв, — что делается с высокой частотой кадров, как при съёмке видео», — рассказал фотограф.
«Во время одной из моих серий самолёт идеально пролетел перед Солнцем, прямо по середине.»
«Для меня это большая редкость. Есть много фотографов, которые останавливаются возле аэропортов и планируют эти снимки, и там их легко сделать.»
«Для меня это большая редкость. Есть много фотографов, которые останавливаются возле аэропортов и планируют эти снимки, и там их легко сделать.»
«Однако я находился далеко от аэропорта, и за два года съёмок Солнца я впервые получил такой кадр с самолётом.»
«Я определил, что это самолёт рейса United Airlines 425, и поделился им в различных социальных сетях, где его в конечном итоге увидел пилот, который ко мне обратился и попросил распечатать изображение.»
«Я определил, что это самолёт рейса United Airlines 425, и поделился им в различных социальных сетях, где его в конечном итоге увидел пилот, который ко мне обратился и попросил распечатать изображение.»
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