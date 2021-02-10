Невероятный снимок самолета на фоне Солнца

«Однако я находился далеко от аэропорта, и за два года съёмок Солнца я впервые получил такой кадр с самолётом.»



«Я определил, что это самолёт рейса United Airlines 425, и поделился им в различных социальных сетях, где его в конечном итоге увидел пилот, который ко мне обратился и попросил распечатать изображение.»