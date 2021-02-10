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Невероятный снимок самолета на фоне Солнца

Невероятный снимок самолета на фоне Солнца (4 фото)

Автор:
10 февраля 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Эндрю Маккарти   кадр   самолет   солнце   удачный кадр   фото   фотограф   
102
4
Удивительный кадр получился совершенно случайно.
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Метки: Эндрю Маккарти   кадр   самолет   солнце   удачный кадр   фото   фотограф   
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1  комментарий
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8k
Uron 49 минут назад
очень красиво, в нужное время в нужном месте - это всегда случайно
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