27 ситуаций, которые бы и святого выбесили

Ты просто космос, Тинькофф

Бесит: 30 раз, когда людей что-то выводило из себя

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30 раз, когда день просто не задался