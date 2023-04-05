27 ситуаций, которые бы и святого выбесили

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Бывает такое настроение, что от каждой мелочи хочется лезть на стену. Впрочем, это не тот случай — в ситуациях из этого поста и самый терпеливый человек заскрипел бы зубами.
1. «Этот чел поставил свои грязные ноги на сиденье в поезде, смотрит Нетфликс на полную громкость и курит вейп»
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12. «Собака съела мои новые AirPod Pro 2 спустя пару часов после того, как мне их привезли»
19. «Зазвонил телефон, сел в постели, глянул на часы, чтобы посмотреть, какой сегодня день, но обнаружил, что экран полностью отошел»
20. «Amazon сказал, что посылка была доставлена 2 недели назад. Не смог ее найти, и вот снег наконец-то немного растаял (800 метров от дома)»
21. «Сейчас 3 часа ночи. В моем доме не горит свет. Мой сосед установил прожектор, который освещает мой дом (включая мою спальню) с 7 вечера до 7 утра каждую ночь»
23. «Моя семья с маленькими детьми жила в этом Airbnb, когда на задний двор внезапно вышел какой-то дед и начал сливать воду из бассейна»
24 «Прошло меньше суток с того момента, как я заменил стекло в машине за 400 долларов, и его снова разбили»
25. «Бесят люди, которые оставляют свои вещи на тренажере и пропадают минут на 15. Мне всего-то нужно было 10 минут, я бы уже закончил!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тут вполне объяснимо, у меня так "небьющаяся" тарелка люминарк в крошку взорвалась. Ребёнок только что поел и ушёл в свою комнату, а потом на кухне что-то странно бахнуло. Вспомнил, как вчера на этой тарелке что-то резал, поднажал немного сильнее, и нож ударился о тарелку. "Ну хоть не разбил", - подумал я тогда
Оставить паспорт в зоне досягаемости щена - сам себе буратино.
ШОБЛЯ?
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