FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 827 постов • 231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
27 ситуаций, которые бы и святого выбесили

27 ситуаций, которые бы и святого выбесили

Автор:
05 апреля 2023 09:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   бесит   люди-идиоты   невезение   неудачи   фотографии из соцсетей   
2338
28

Бывает такое настроение, что от каждой мелочи хочется лезть на стену. Впрочем, это не тот случай — в ситуациях из этого поста и самый терпеливый человек заскрипел бы зубами.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   бесит   люди-идиоты   невезение   неудачи   фотографии из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
так выкинь накуй эти вещи куда подальше, пусть ищут... ну накрайняк просто убери с тренажера поставь рядом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chuna 14 минут назад
Если в керамической посуде есть даже маленькая трещина, будьте готовы, что она может в любой момент развалиться. Я так тарелки с малозаметной трещиной переламывал руками, с небольшим усилием, шокируя людей. Так что в этом случае сам виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® 15 минут назад
13. «Взял тарелку с макаронами, а она без всякой на то причины разбилась в воздухе»

Тут вполне объяснимо, у меня так "небьющаяся" тарелка люминарк в крошку взорвалась. Ребёнок только что поел и ушёл в свою комнату, а потом на кухне что-то странно бахнуло. Вспомнил, как вчера на этой тарелке что-то резал, поднажал немного сильнее, и нож ударился о тарелку. "Ну хоть не разбил", - подумал я тогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik Полчаса назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg 48 минут назад
Amazon присылает фото места доставки с посылкой. Дурацкая подпись.
Оставить паспорт в зоне досягаемости щена - сам себе буратино.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений Час назад
23. «Моя семья с маленькими детьми жила в этом Airbnb, когда на задний двор внезапно вышел какой-то дед и начал сливать воду из бассейна»

ШОБЛЯ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
бл*ть я не пойму этот магазин заставляет кого то насильно носить эти шмотки??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
жила в этом айрбинби? может все таки в доме жила, который сняли через айрбинби?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
631
ruslan d Час назад
Это же как так надо было мыть унитаз ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице
Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице
14 любопытных фотографий всяких редкостей
14 любопытных фотографий всяких редкостей
Набирающие популярность в сообществах
Гимнура: Ежи без иголок! Эти существа выглядят действительно странно, а местные называют их лунными крысами
Гимнура: Ежи без иголок! Эти существа выглядят действительно странно, а местные...
Как помыть двигатель и не убить машину
Как помыть двигатель и не убить машину
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#история#авто аварии#факты#позитив#картинки#забавно#смешно
#Юмор#автомобили#интересное#аварии#подборка#животные#полиция#США#наука#улыбнуло
#Прикол#интересно#люди#дтп#в мире#истории#новости#Разное#Приколы#Автовсячина
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Бесит: 30 раз, когда людей что-то выводило из себя Бесит: 30 раз, когда людей что-то выводило из себя 35 человек, чей день определенно не задался 35 человек, чей день определенно не задался 30 раз, когда удача повернулась к людям спиной 30 раз, когда удача повернулась к людям спиной 27 ситуаций, которые выбесят любого 27 ситуаций, которые выбесят любого 30 раз, когда день просто не задался 30 раз, когда день просто не задался

На что жалуетесь?

Вернуться