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Хедда Хоппер: как неистовая светская львица разрушила карьеру Чарли Чаплина и многих других голливудских звёзд

Хедда Хоппер: как неистовая светская львица разрушила карьеру Чарли Чаплина и многих других голливудских звёзд

Автор:
05 апреля 2023 00:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Нью-Йорк   США   актриса   голливуд   журналистка   репортер   светская львица   скандалы   хедда хоппер   чарли чаплин   
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Она стремилась к славе и известности. А мораль и какие-то принципы были для неё пустым звуком.

Её настоящее имя - Эльда Ферри. Она родилась в Пенсильвании и была шестым ребёнком в семье владельца мясной лавки. Уже в детстве она проявляла властность и амбиции - родной штат был явно ей но по размеру. И сразу после окончания школы Эльда отправилась в Нью-Йорк.

В Йорке она устроилась хористкой в одно из бродевейских шоу. Да, была “третьей справа в пятом ряду”, но тогда для неё и это было достижением. Параллельно с новой работой, она ходила на все возможные кастинги, и в конце концов, получила работу в другом шоу. Дублёрши главной героини, но была рада и этому. Через пару месяцев Эльда уже отправилась в гастрольный тур по США со спектаклем “Деревенский мальчик”.

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Постепенно юная “звёздочка” смекнула, что талант - это прекрасно. Но если не найти влиятельного мужчину, который будет её продвигать, никакие способности не помогут. Она так и будет колесить по стране со второсортными пьесами.

Она озадачилась этим вопросом и вскоре сошлась с продюсером, его звали ДеВольф Хоппер. После недолгого сожительства, нетерпеливая Эльда склонила его к замужеству. Для Хоппера это был уже пятый брак, но актрису это ничуть не смутило. Перед замужеством она сходила к нумерологу и выбрала себе новое имя - так она хотела порадовать возлюбленного и подобрать себе новый псевдоним, под которым её узнает вся страна.

И стала Хедой Хоппер.

Через пару лет у супругов родился сын. А ещё через год влиятельный муженёк протолкнул её в большое кино. После картины “Битва сердец” о Хедде заговорили критики и зрители, а голливудские воротилы обратили на неё внимание. Вокруг барышни стали виться репортёры и поклонники, а вот это уже очень не нравилось Хопперу. Он ревновал, скандалил, и вскоре они развелись. Эо было в начале XX века - целую вечность назад.

Тут ещё добавился серьёзны й диагноз - у Хедды нашли туберкулёз. Пока она лежала на больничной койке, всё время размышляла - чем бы заняться дальше? Она была смышлённой и понимала, что бывший муж закрыл перед ней все дороги в Голливуд.

Тогда она вошла туда с “чёрного хода”.

Хедда стала давать платные интервью и рассказывать пикантные истории о жизни актёров. Тогда ещё не было такой “желтушной” прессы и звёзды соблюдали негласный закон молчания: все отлично знали о предпочтениях и жизни друг друга, но помалкивали. А Хедда разразилась потоком откровений и мигом стала знаменитой.

После выздоровления ей сразу предложили вести колонку “Голливуд Хедды Хоппер” и ушлая дама с радостью согласилась.

Работала она от души: выворачивала всё грязное бельё артистов, полоскала темы об их разводе и сексуальных предпочтениях. Не стеснялась рассказывать о проблемах с алкоголем и веществами. В итоге она запугала всех - и стоило ей лишь попросить о беседе, как актёры сразу соглашались, лишь бы она не написала о них чего-нибудь плохого.

Некоторым она здорово навредила. Например, Чарли Чаплину. Он как-то раз заметил, что левые взгляды - это хорошо и прогрессивно, и журналистка накинулась на него, а на следующий день выпустила разгромную статью, в который выставила Чаплина злобным коммунистом, врагом и сатаной. В итоге актёру пришлось уехать из страны.

Ну а Хедда продолжала резвиться, хотя и ей иногда перепадало. Как-то раз она написала о романе Кэтрин Хепберн и Спенсера Трейси и взбешённый актёр встретился с “львицей” и отвесил ей смачного пинка под зад. Но это были исключения - все остальные боялись острословия Хоппер.

Она так и продолжала писать и тиранить голливудских звёзд - вплоть до самой смерти в солидные 80 лет. А её имя стало в Голливуде нарицательным, примерно также, как и “папарацци” в Италии.

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Метки: Нью-Йорк   США   актриса   голливуд   журналистка   репортер   светская львица   скандалы   хедда хоппер   чарли чаплин   
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