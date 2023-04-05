Хедда Хоппер: как неистовая светская львица разрушила карьеру Чарли Чаплина и многих других голливудских звёзд

Через пару лет у супругов родился сын. А ещё через год влиятельный муженёк протолкнул её в большое кино. После картины “Битва сердец” о Хедде заговорили критики и зрители, а голливудские воротилы обратили на неё внимание. Вокруг барышни стали виться репортёры и поклонники, а вот это уже очень не нравилось Хопперу. Он ревновал, скандалил, и вскоре они развелись. Эо было в начале XX века - целую вечность назад.

Тут ещё добавился серьёзны й диагноз - у Хедды нашли туберкулёз. Пока она лежала на больничной койке, всё время размышляла - чем бы заняться дальше? Она была смышлённой и понимала, что бывший муж закрыл перед ней все дороги в Голливуд.

Тогда она вошла туда с “чёрного хода”.

Хедда стала давать платные интервью и рассказывать пикантные истории о жизни актёров. Тогда ещё не было такой “желтушной” прессы и звёзды соблюдали негласный закон молчания: все отлично знали о предпочтениях и жизни друг друга, но помалкивали. А Хедда разразилась потоком откровений и мигом стала знаменитой.