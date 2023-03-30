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«Чего руку на меня поднял?»: в Самаре кондуктор-мигрант избил мужика в общественном транспорте

«Чего руку на меня поднял?»: в Самаре кондуктор-мигрант избил мужика в общественном транспорте

Автор:
30 марта 2023 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Самара   видео   драка   кондуктор   мигрант   трамвай   транспорт   
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Ещё и заявил, что тот сам виноват.

Самарский кондуктор поругался с пассажиром и устроил драку. Разбил мужчине лицо и сообщил шокированным пассажирам, что тот «поднял на него руку». Осторожно, в ролике матюки:

Когда видео попало в сеть, люди стали писать, что этот гражданин уже давно славится неадекватным поведением.

Работает ли ещё этот буйный кондуктор или уже нет - пока неизвестно.


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Метки: Самара   видео   драка   кондуктор   мигрант   трамвай   транспорт   
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424
Dima 59 минут назад
чемодан,вокзал,аул........
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3k
poбт 5 минут назад
ну как обычно, стиль автора - 3.14дораса, видео только с концовкой, зато в тексте однозначное - "кондуктор поругался с пассажиром и устроил драку"

ну это же естественно, все же пассажиры тихие, вежливые, безропотно оплачивающие проезд, это же только кондуктора дикие, на всех кидаются без причины
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2k
ChePaev Полчаса назад
а чего ему в хобот никто не даст? Выйти и от.х.у.я.ч.и.т.ь на остановке до сиреневых соплей, чтобы научился с людьми разговаривать.
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August

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