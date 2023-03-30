«Чего руку на меня поднял?»: в Самаре кондуктор-мигрант избил мужика в общественном транспорте

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Ещё и заявил, что тот сам виноват.
Самарский кондуктор поругался с пассажиром и устроил драку. Разбил мужчине лицо и сообщил шокированным пассажирам, что тот «поднял на него руку». Осторожно, в ролике матюки:
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Когда видео попало в сеть, люди стали писать, что этот гражданин уже давно славится неадекватным поведением.
Работает ли ещё этот буйный кондуктор или уже нет - пока неизвестно.
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ну это же естественно, все же пассажиры тихие, вежливые, безропотно оплачивающие проезд, это же только кондуктора дикие, на всех кидаются без причины