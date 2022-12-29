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В Подмосковье женщина отдала мошенникам около миллиона рублей, опасаясь, что деньги переведут в помощь ВСУ

В Подмосковье женщина отдала мошенникам около миллиона рублей, опасаясь, что деньги переведут в помощь ВСУ

Автор:
29 декабря 2022 10:00
Сообщество : Мошенничество
Метки: Подмосковье   афера   аферисты   кредит   мошенники   обманули   политика   развели на деньги   телефонное мошенничество   
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Мошенники запугали жительницу Подмосковья, что её накопления уйдут на Украину, потому она перевела их на "безопасный счёт".

Сейчас в большинстве случаев, услышав голос "сотрудника службы безопасности банка", люди кладут трубку. Также мало кто ведётся на слезливые истории о попавших в ДТП родственниках. Но мошенники придумывают новые схемы обмана. Жительницу Подмосковья подловили на боязни уголовного дела за якобы помощь ВСУ.


Мошенник утверждал, что данными счета Татьяны завладели аферисты, которые пытаются украсть деньги для помощи украинской армии. Поди потом докажи, что это не ты спонсировала Незалэжную. Угроза стать фигуранткой уголовного дела так встревожила женщину, что она безропотно выполнила все инструкции "силовика": купила кнопочный телефон, взяла кредит и частями отправила мошенникам 885 тысяч рублей.


А еще сфотографировала и отправила аферистам фото 5-тысячных купюр, чтобы те убрали их "из реестра меченых".


Позднее, когда морок сошёл и женщина стала что-то подозревать, она сообщила полицейским, что знала о телефонных мошенниках. Но страх перед перспективой уголовного дела был таким сильным, что затмил разум.

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Метки: Подмосковье   афера   аферисты   кредит   мошенники   обманули   политика   развели на деньги   телефонное мошенничество   
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4  комментария
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Copycat 58 минут назад
вот вместо того что бы пересылать в месенжерах всякую херню про вакцины и пр. лучше бы пересылали друг другу памятки о том как не вестись на мошенников
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4k
Babangdida Минуту назад
Хорошая отговорка для оправдания подачки, когда её припёрли к стенке за пособничество. Это не я, это всё мошенники... А так:
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9k
Б.Касторский 37 минут назад
Мне вот что интересно, звонили несколько раз. Испугалась, понимаю. Но что мешало уточнить место работы, указанного сотрудника, и приехать к нему? В другом регионе? Допустим, и такое бывает. А поручение в местный отдел точно могли дать. Тут юристом не надо быть. Всегда с удовольствием и даже без повестки соглашаться приехать в отделение. Вопрос 20-30 минут со сборами.
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1k
Odynokiy_dyx 38 минут назад
Дурака уму научить невозможно, но дурак как показывает практика - платежеспособный
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