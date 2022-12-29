В Подмосковье женщина отдала мошенникам около миллиона рублей, опасаясь, что деньги переведут в помощь ВСУ

Мошенники запугали жительницу Подмосковья, что её накопления уйдут на Украину, потому она перевела их на "безопасный счёт".
Сейчас в большинстве случаев, услышав голос "сотрудника службы безопасности банка", люди кладут трубку. Также мало кто ведётся на слезливые истории о попавших в ДТП родственниках. Но мошенники придумывают новые схемы обмана. Жительницу Подмосковья подловили на боязни уголовного дела за якобы помощь ВСУ.
Мошенник утверждал, что данными счета Татьяны завладели аферисты, которые пытаются украсть деньги для помощи украинской армии. Поди потом докажи, что это не ты спонсировала Незалэжную. Угроза стать фигуранткой уголовного дела так встревожила женщину, что она безропотно выполнила все инструкции "силовика": купила кнопочный телефон, взяла кредит и частями отправила мошенникам 885 тысяч рублей.
А еще сфотографировала и отправила аферистам фото 5-тысячных купюр, чтобы те убрали их "из реестра меченых".
Позднее, когда морок сошёл и женщина стала что-то подозревать, она сообщила полицейским, что знала о телефонных мошенниках. Но страх перед перспективой уголовного дела был таким сильным, что затмил разум.
Источник:
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