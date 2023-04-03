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Молодожёны жгут: смешные приглашения на свадьбу

Молодожёны жгут: смешные приглашения на свадьбу

Автор:
03 апреля 2023 15:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   муж и жена   приглашение   приглашение на свадьбу   свадьба   смешно   фото   
2850
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Свадьба - это важное событие в жизни пары. Однако даже к таким мероприятиям можно подходить с юмором. Перед вами приглашения на свадьбу, над которыми заморочились молодожёны, чтобы позабавить гостей.

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Метки: Прикол   муж и жена   приглашение   приглашение на свадьбу   свадьба   смешно   фото   
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10  комментариев
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25k
Bayker 56 минут назад
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Timur 19 минут назад
Приглашаем на мероприятие посвященное торжественной сдачи пөзды в эксплуатацию.
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32k
Snork Snorkoff 53 минуты назад
Лишь бы им самим нравилось, на остальное пофиг
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25k
Bayker 55 минут назад
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604
ruslan d Час назад
Что же такого в этом дне , что народ так с ума сходит ?
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63
Змей ruslan d Полчаса назад
Когда я предлагал потратить деньги не на свадьбу с двумя сотнями гостей, а на круиз на меня с осуждением смотрели все родители и невеста. Надо чтоб как у людей! А через полгода уже жена запоздало вспоминала, что была возможность посмотреть Европу, но она променяла это на белое платье, лимузин и толпу пьяных родственников...
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7k
Гур 2 часа назад
С колбасой - самое крутое
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