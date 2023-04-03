Молодожёны жгут: смешные приглашения на свадьбу

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Свадьба - это важное событие в жизни пары. Однако даже к таким мероприятиям можно подходить с юмором. Перед вами приглашения на свадьбу, над которыми заморочились молодожёны, чтобы позабавить гостей.
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