15 кадров в стиле "И так сойдёт" от рукастых людей

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Нет неверных решений - есть мало фантазии! Герои нашего поста точно знают, как решить любую проблему. Причём сделать это они могут из подручных средств.
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Это заземление, есличо. Чтобы не фонила колонка. Что тут опасного?!
нихрена се..в коллекторе дыры?