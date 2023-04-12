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15 кадров в стиле "И так сойдёт" от рукастых людей

15 кадров в стиле "И так сойдёт" от рукастых людей

Автор:
12 апреля 2023 06:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   горе инженеры   и так сойдет   провалы   смешно   умельцы   фото   я починил   я у мамы инженер   
1943
16

Нет неверных решений - есть мало фантазии! Герои нашего поста точно знают, как решить любую проблему. Причём сделать это они могут из подручных средств.

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Метки: Прикол   горе инженеры   и так сойдет   провалы   смешно   умельцы   фото   я починил   я у мамы инженер   
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11  комментариев
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4k
Сергей Семенов Час назад
>>> 13. Крайне опасный способ

Это заземление, есличо. Чтобы не фонила колонка. Что тут опасного?!
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17k
RDen 12 минут назад
5.
нихрена се..в коллекторе дыры?
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4k
Vlad Полчаса назад
Со старыми покрышками отлично придумано
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25k
Влад 48 минут назад
А что опасного? Это же заземление.
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275
Вася Пупкин 53 минуты назад
#9. Отличное решение. Возьму на заметку.
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Спелая кукурузинка

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