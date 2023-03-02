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14 случаев, когда стирка пошла не по плану

14 случаев, когда стирка пошла не по плану

Автор:
02 марта 2023 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   смешно   стиралка   стирка   стирка пошла не по плану   фото   
955
15

Стирать вещи, оказывается, не такое уж простое дело! Для этого необходимо не только выбрать правильный режим, но ещё и нужное количество порошка добавить, проверить карманы... Короче, полно нюансов!

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А с вами случались провалы во время стирки?

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Метки: Прикол   забавно   смешно   стиралка   стирка   стирка пошла не по плану   фото   
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6  комментариев
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3k
Наблюдатель Час назад
На последней, судя по прическе, я у мамы дурочка))
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1k
Бэмсяра 53 минуты назад
Комментарий к фото
хрен с ним со стиралкой поломанной, но что у нее с прической??? Первый день вне белых стен дурдома?
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4k
Владимир Час назад
Д.Б.и рукожопы
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Спелая кукурузинка

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