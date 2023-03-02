14 случаев, когда стирка пошла не по плану

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Стирать вещи, оказывается, не такое уж простое дело! Для этого необходимо не только выбрать правильный режим, но ещё и нужное количество порошка добавить, проверить карманы... Короче, полно нюансов!
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А с вами случались провалы во время стирки?
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