10 слов из жаргона Советской армии, и что они означают

Часто пишут, что это новобранец весеннего призыва. Логика такая: фазаны активизируются в природе весной, мозгов у них – как у куриц, бестолково бегают и всё.

Но в некоторых частях «фазанами» называли тех, кто отслужил год: подтянулся, навел лоску – «распушил перья», уже имеет кое-какие права, а не только обязанности. Трактовка разная. И не только с «фазанами».

Например, в некоторых частях молодых называли «слонами». Объяснялось это так: шумные, постоянно топают, сильно и плохо пахнут – потому что организм еще не привык к армейской пище и армейскому же быту. А в других частях почетное звание «слона» военнослужащий мог получить, спустя год. Дескать, слон – это существо серьезное. Пользуется некоторыми словами, может спать побольше – отсыпаться.