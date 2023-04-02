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10 слов из жаргона Советской армии, и что они означают

10 слов из жаргона Советской армии, и что они означают

Автор:
02 апреля 2023 12:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: армейский жаргон   армия   солдаты   фото   
2242
11

Советская армия была тоже своего рода субкультурой, как и российская. В том смысле, что в войсках существовали и существуют свои традиции. С некоторыми – отрицательными, всегда боролись. Речь о дедовщине. К другим – никаких претензий никогда не было. Например, к армейскому жаргону в Советской армии.

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Часто пишут, что это новобранец весеннего призыва. Логика такая: фазаны активизируются в природе весной, мозгов у них – как у куриц, бестолково бегают и всё.

Но в некоторых частях «фазанами» называли тех, кто отслужил год: подтянулся, навел лоску – «распушил перья», уже имеет кое-какие права, а не только обязанности. Трактовка разная. И не только с «фазанами».

Например, в некоторых частях молодых называли «слонами». Объяснялось это так: шумные, постоянно топают, сильно и плохо пахнут – потому что организм еще не привык к армейской пище и армейскому же быту. А в других частях почетное звание «слона» военнослужащий мог получить, спустя год. Дескать, слон – это существо серьезное. Пользуется некоторыми словами, может спать побольше – отсыпаться.

Так называли посудомойку в солдатской столовой. Тоже есть разные трактовки. Если кто ходил в наряд по кухне, то, может быть, сталкивались с тем, что самый сложный расчет – на мойке. Чистить много картошки – это тоже непросто. Но можно всё делать неспешно. Время есть. На мойке нужно «плясать», чтобы успеть помыть всю посуду. И, конечно же, ничего не разбить.

Так называли программу «Служу Советскому Союзу», которую солдаты смотрели в обязательном порядке. Человек, который далек от армии, может посчитать это за пытку. В целом, было нормально. В армии – посидеть и просто посмотреть телевизор – это удовольствие.

Это место для построения личного состава в казарме. Почему она так называется до сих пор? Дело в том, что казарма, как правило – это длинное помещение. По краям его стоят кровати и тумбочки солдат, а центральная часть свободна. Она напоминает взлетно-посадочную полосу для самолетов.

Это не просто словосочетание, обозначающее какую-то вещь. Это целое мероприятие. Это спектакль, который проводится в воспитательных целях. В армии не всем и не всегда можно курить. Молодым это разрешают делать небольшое количество раз за день. Обычно – после приема пищи.

Попадаются солдаты, которые терпеть не могут, поэтому стараются где-то спрятаться и покурить. Так есть и было.

Если же «деды» или даже офицеры находят окурок, то его хоронят, устраивая пышную церемонию. «Бычок» несут на плащ-палатке или на носилках куда-нибудь очень далеко. При этом солдатам приказывают снарядиться максимально – чтобы тяжелее было бежать. История эта обычно хорошо запоминается. Работает коллективная ответственность.

Здесь кратко: полоска на сержантских погонах – потому что похожа.

Не особо жаргонное. Речь идет о белом пространстве вокруг мишени.

Этим интересным словом обозначали подсумок к автоматному магазину – на ассоциациях. Есть некоторое сходство.

Сейчас эту фразу точно не используют. Популярной она была в 80-х, потому что граница между СССР и Афганистаном проходила по Амударье. Соответственно, отправиться «за речку» - это значило: поехать в Афган.

Так называли тех, кому до дома оставалось пару дней, неделя – в общем, людей, у которых служба заканчивалась. Этих солдат никто не трогал. Конечно, зависело от части, но обычно они могли спать, сколько хочется, не ходить со всеми в столовую и так далее. Это были почти свободные люди.


Вспомним некоторые. А вы добавляйте другие слова в комментариях. Получится словарь армейского жаргона или сленга.

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Метки: армейский жаргон   армия   солдаты   фото   
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47  комментариев
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48k
Элек Мек 3 часа назад
Река Пяндж граничила с Афганистаном.
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119
Серж 4 минуты назад
Автор безграмотен, в бан.
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3k
Вячеслав 16 минут назад
Бычки мы не хоронили , старшина Зубов ( здоровенный 40 летний мужик) грудь пробивал. И все. Курили в положенном месте.
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6k
sedoisever Полчаса назад
Лифчиком у нас в пехоте не подсумки называли, а вот такую солдатскую "портупею-разгрузку". Нужна она была для того, чтобы навешанные на ремень подсумок для патронов, подсумок для гранат, штык-нож, плащ-палатка, лопата, ОЗК, чулки для ОЗК... не стягивали этот ремень. )
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27k
фрол фомич Полчаса назад
Дробь 16 - перловка, песочники - часть ВМФ стоящая под Москвой которая никогда не видела моря,но служили 3 года,кусок - прапор.

И будут сниться нам не звезды на погонах
А звезды на бутылках коньяка
А утром встанешь и головушка болит
Зачем мне нужен на гражданке замполит
Любимая девушка нальет стакан вина
Умрет от зависти в каптерке старшина
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
ЧиПок-Частный Предприниматель(ЧП)
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17k
тов.Suhov Полчаса назад
Одно могу сказать точно: автор не служил.
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2k
Василий Афиногенов 36 минут назад
СЛОН-Солдат Любящий Окуенные Нагрузки
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33k
Korolev 38 минут назад
Служил в 2005-07 годах.
Кэп - КП, командир полка.
Слон - любой солдат.
Пиджак - офицер после военной кафедры.
Бигус - тушёная капуста с мясом.
Плётка - пистолет ПМ.
Зелёнка - полёвка, полевая форма одежды.
Макароны - порох в заряде (похож на макароны).
Полкан - (под)полковник.
Стоять на фишке - стоять на шухере.
Размутиться - прийти в себя; понять, что происходит.
Тапик - ТА, военно-полевой телефонный аппарат.
Маталыга - МТ-ЛБ, многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный.
Пивковые - пайковые, денежное довольствие вместо пищевого.
Финик - начальник финансовой службы.
Чипок - кафетерий.
Плющить харю - спать в неположенном месте, в неположенное время.
...
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1k
Змей Горыныч 46 минут назад
Дискотека в курсантской столовой была, но были машины и это едва ли не самое легкое место на кухне было. Там все автоматизировано. Загрузил - выгрузил...
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6k
Дмитрий Час назад
Лычки были. Одна лычка -ефрейтор. Как говорили: лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.
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22k
ЦСКА Час назад
Колыбаха
Ссылка www.youtube.com
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12k
Denissg Час назад
Сопля по-научному называется не "полоска", а "лычка".
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2k
Алексей Час назад
СЛОН -солдат любящий особые нагрузки.
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74k
Viktor 2 часа назад
Служил два года - из всего перечисленного только сопля в ходу была.
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403
Алекс Янгель Viktor Час назад
Сопля - "Старший солдат-ефрейтор" не очень почетное звание. Младший сержант уже уже 2 полоски.
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Служил в Подмосковье. Так ещё Алёшки были. Алёшкинские казармы в Москве. Похуже дисбата.
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102k
parallax 2 часа назад
Кусок - прапор.
Полковая проститутка - типовая татуха женской головы на плече.
Шрапнель, или кирзуха - перловая каша.
Батя - командир полка.
...
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Чипок где?
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22k
babuby 2 часа назад
Бакшиш, балабас, ...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Давить (на) массу - спать,
Топтать харю - спать.
Скворечник - грудина (страдает, если давить массу или топтать харю не вовремя))
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4k
Денис 2 часа назад
Стою на тумбочке голодный
Передо мной висят часы
Еб.ал я в рот такую службу
Хочу домашней колбасы!
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