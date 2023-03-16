Название "чипок" в армии - как и откуда оно появилось?

А знаете ли вы - никто толком не может ныне сказать откуда появилось это название? Попробуем вместе разобраться, дорогие читатели.

Есть мнение, что слово "чипок" будто бы происходит от аббревиатуры ЧП - частный предприниматель. Будто бы "чипки" открывали первые коммерсанты. Версия явно никакой критики не выдерживает - слово "чипок" в ходу было еще задолго до легализации бизнеса в нашей стране в конце 1980-х.