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Название "чипок" в армии - как и откуда оно появилось?

Название "чипок" в армии - как и откуда оно появилось?

Автор:
16 марта 2023 09:35
Сообщество : Военное
Метки: армия   интересно   магазин   столовая   факты   фото   чипок   
1209
5

Чипок. Хорошо знакомое всем служившим в армии название магазина (иногда кафе) на территории воинской части. Такое милое и манящее слово... Лучшее место в армии :)

Место где военные могут приобрести многие нужные вещи - от сладкой выпечки до элементов обмундирования. Короче от чипсов до карандашей с шевронами. Правда, иногда с весьма кусающимися ценами...

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А знаете ли вы - никто толком не может ныне сказать откуда появилось это название? Попробуем вместе разобраться, дорогие читатели.

Есть мнение, что слово "чипок" будто бы происходит от аббревиатуры ЧП - частный предприниматель. Будто бы "чипки" открывали первые коммерсанты. Версия явно никакой критики не выдерживает - слово "чипок" в ходу было еще задолго до легализации бизнеса в нашей стране в конце 1980-х.

Явно шуточный характер носит и расшифровка слова "Чипок" как "чрезвычайная индивидуальная помощь оголодавшим курсантам (контрактникам). Может быть здесь и скрыты слова "чай" + "пирожки", а ОК - всего лишь окончание.

На мой взгляд, более достоверной выглядит версия, что слово "Чипок" - все же от аббревиатуры. Но другой - так сократили еще в 1930-е годы словосочетание "часть индивидуального продуктового обеспечения красноармейцев". Или же вообще изначально там было просто ЧПОК (часть продуктового обеспечения красноармейцев). Правда, нет никакого официального документального подтверждения, что существовало когда-то такое название в советской армии.

Есть и версия, что тут слово идет от русского простонародного - "чепить, чеплять" - то есть, "зацепить что-то". Как нельзя более подходит к такому заведению. Или же еще шуточная версия - зашел, чпок и "денег нет".

Кто-то говорит и что такие заведения при воинских частях изначально возникли у границы с Китаем. И названия их идут от китайского словосочетания "чи фань" - кушать. На Дальнем Востоке нередко о быстром перекусе так и говорят люди - почифанить.

Кстати, для обозначения магазинчика при воинской части есть и другие словечки. Например, "чапок", "чепок", "булдырь" или же просто "чайная".

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Метки: армия   интересно   магазин   столовая   факты   фото   чипок   
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24  комментария
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12k
Андрей А Час назад
У нас такие заведения называют чАпок, причем не только на территории ВЧ
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16k
Дядюшка Ау 2 минуты назад
Присяга принята в 83, слово было. Официально называлось солдатская чайная.
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6k
Vladimir 10 минут назад
Первый раз это слово услышал в 87 в учебке под Ростовом. Причем Чипок это только буфет, закусочная. Рядом стояли Военторг и Продмаг, они были просто Магаз.
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5k
Egoro 15 минут назад
85-87 гг., 132 км севернее Комсомольска -на -Амуре. Слова "чипок" не было, но в столовую, да и в магазин, мы ходили именно "чифанить". "Чипок" услышал впервые от товарища, уже после увольнения, в 1988-м, служившего в эти же годы, тоже на ДВ, но в ДШБ, в г. Владивостоке.
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2k
· · 17 минут назад
Похоже, Автору не даёт покоя слава Ломоносова и он решил пойти по его стопам .
4 года, контракт, 95-98 гг., причём, глобально удалённые друг-от-друга регионы (Приморье и Лен.Обл.), но это слово только здесь услышал .

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17k
Сергей Полчаса назад
Был курсантом, называли просто "буфет". Слово "чипок" только в кино и услышал.
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2k
Александр Потёмкин Полчаса назад
Попутал автор "Чайную" и "Военторг"! Никогда в "Чипке" не продавались элементы обмундирования, а в "Военторге" не посидишь со стаканчиком сока с булочкой!
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74k
Viktor Час назад
А на первой фотографии магазин не в части, Бомба в город ходил. Вот "чипок" (хотя я два года отслужил, такого слова е слышал) из "ДМБ".

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19k
alexis Час назад
Ни от одного военного не слышал такого слова.
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1k
Эрик Час назад
в ГСВГ - "гаштет".
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9k
SSD Час назад
Чрезвычайная ПОмощь Курсантам
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28k
Levyathan Час назад
То есть ты сам не знаешь толком, откуда появилось это слово, но не постеснялся тиснуть пост с таким названием? Сядь, неуд.
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