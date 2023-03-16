Название "чипок" в армии - как и откуда оно появилось?

Чипок. Хорошо знакомое всем служившим в армии название магазина (иногда кафе) на территории воинской части. Такое милое и манящее слово... Лучшее место в армии :)
Место где военные могут приобрести многие нужные вещи - от сладкой выпечки до элементов обмундирования. Короче от чипсов до карандашей с шевронами. Правда, иногда с весьма кусающимися ценами...
А знаете ли вы - никто толком не может ныне сказать откуда появилось это название? Попробуем вместе разобраться, дорогие читатели.
Есть мнение, что слово "чипок" будто бы происходит от аббревиатуры ЧП - частный предприниматель. Будто бы "чипки" открывали первые коммерсанты. Версия явно никакой критики не выдерживает - слово "чипок" в ходу было еще задолго до легализации бизнеса в нашей стране в конце 1980-х.
Явно шуточный характер носит и расшифровка слова "Чипок" как "чрезвычайная индивидуальная помощь оголодавшим курсантам (контрактникам). Может быть здесь и скрыты слова "чай" + "пирожки", а ОК - всего лишь окончание.
На мой взгляд, более достоверной выглядит версия, что слово "Чипок" - все же от аббревиатуры. Но другой - так сократили еще в 1930-е годы словосочетание "часть индивидуального продуктового обеспечения красноармейцев". Или же вообще изначально там было просто ЧПОК (часть продуктового обеспечения красноармейцев). Правда, нет никакого официального документального подтверждения, что существовало когда-то такое название в советской армии.
Есть и версия, что тут слово идет от русского простонародного - "чепить, чеплять" - то есть, "зацепить что-то". Как нельзя более подходит к такому заведению. Или же еще шуточная версия - зашел, чпок и "денег нет".
Кто-то говорит и что такие заведения при воинских частях изначально возникли у границы с Китаем. И названия их идут от китайского словосочетания "чи фань" - кушать. На Дальнем Востоке нередко о быстром перекусе так и говорят люди - почифанить.
Кстати, для обозначения магазинчика при воинской части есть и другие словечки. Например, "чапок", "чепок", "булдырь" или же просто "чайная".
Источник:
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4 года, контракт, 95-98 гг., причём, глобально удалённые друг-от-друга регионы (Приморье и Лен.Обл.), но это слово только здесь услышал .