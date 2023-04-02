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На свет появились сразу четыре амурских тигренка

На свет появились сразу четыре амурских тигренка

Автор:
02 апреля 2023 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Panthera tigris   Panthera tigris altaica   Тайган   амурский тигр   большие кошки   семейство кошачьих   тигрята   
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Амурская тигрица родила четырех тигрят в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщил директор парка Олег Зубков.

«В этом году в нашем парке родились первые амурские тигрята», — сказал он.



В свою очередь, пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила, что из четверых тигрят два мальчика и две девочки.


«Они хорошо себя чувствуют и очень активно себя ведут. Их мать о них заботится и оберегает», — подчеркнула Алексагина.


Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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Метки: Ferae   Panthera tigris   Panthera tigris altaica   Тайган   амурский тигр   большие кошки   семейство кошачьих   тигрята   
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3  комментария
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Александр 56 минут назад
Живу в Приморском крае и два раза довелось видеть тигров в живой природе. Это их дом а не сафари парки, зоопарки или еще хуже цирк!
Поэтому с грустью смотрю на этих котят, жаль что они не увидят тайги и всю жизнь проведут за забором!
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alex 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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alex 4 часа назад
как это частный парк? а национализировать редкую кошку?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
10482



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