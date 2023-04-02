На свет появились сразу четыре амурских тигренка

В свою очередь, пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила, что из четверых тигрят два мальчика и две девочки.

«Они хорошо себя чувствуют и очень активно себя ведут. Их мать о них заботится и оберегает», — подчеркнула Алексагина.