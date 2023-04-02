На свет появились сразу четыре амурских тигренка

Амурская тигрица родила четырех тигрят в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщил директор парка Олег Зубков.
«В этом году в нашем парке родились первые амурские тигрята», — сказал он.
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В свою очередь, пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила, что из четверых тигрят два мальчика и две девочки.
«Они хорошо себя чувствуют и очень активно себя ведут. Их мать о них заботится и оберегает», — подчеркнула Алексагина.
Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Поэтому с грустью смотрю на этих котят, жаль что они не увидят тайги и всю жизнь проведут за забором!