Россияне вывезли из Херсона енота, который стал героем мемов и причиной истерики на Украине

В Крым из Херсона вывезли двух волчиц, ламу, ослика, трёх павлинов, двух фазанов, двух цесарок и енотов — их было семь. Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков рассказал изданию «Подъём», что зверей он не крал, а эвакуировал по просьбе назначенных Россией властей региона. «Это просто был жест доброй воли, учитывая просьбу губернатора, что никто не может это сделать, а мы это сделали — да и всё. И готовы дальше вывозить животных с территорий, где идут боевые действия, на время, пока боевые действия не закончатся».

Херсонский зооуголок расположен на острове посреди Днепра. В случае подрыва Каховской ГЭС он неминуемо будет смыт потоками воды.