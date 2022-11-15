Россияне вывезли из Херсона енота, который стал героем мемов и причиной истерики на Украине

При отводе российских войск с правого берега Днепра, Херсонский зоопарк от греха подальше вывез животных в крымский парк «Тайган». "Похищение енота" на Украине вызвало такую бурную реакцию, что отключения электричества в жилых кварталах Киева, по сравнению с этим, кажутся сущей ерундой.
На Украине уже несколько суток слышен стон по "украденному" еноту. Всё началось с видео, которое разлетелось по украинским каналам. На нём видно, как Олег Зубков — владелец зоопарка «Тайган» в Крыму, забирает животных из Херсонского зоопарка.
Керосина в огонь добавил пост военкора Анны Долгаревой, которая 11 ноября, в день отвода российских войск с правого берега Днепра, написала о «единственной хорошей новости»:
В Крым из Херсона вывезли двух волчиц, ламу, ослика, трёх павлинов, двух фазанов, двух цесарок и енотов — их было семь. Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков рассказал изданию «Подъём», что зверей он не крал, а эвакуировал по просьбе назначенных Россией властей региона. «Это просто был жест доброй воли, учитывая просьбу губернатора, что никто не может это сделать, а мы это сделали — да и всё. И готовы дальше вывозить животных с территорий, где идут боевые действия, на время, пока боевые действия не закончатся».
Херсонский зооуголок расположен на острове посреди Днепра. В случае подрыва Каховской ГЭС он неминуемо будет смыт потоками воды.
Чтобы эвакуировать животных, волков пришлось усыпить, а остальных ловить несколько часов. «Животные прекрасно себя чувствуют, прекрасно кушают.
На карантине пока», - говорит директор крамского парка "Тайган".
«Пресс-служба доложила, что я енота украл, что весь мир с ума сходит, The Washington Post разразился какой-то статьёй… Ну, мне приятно. Негативная реклама лучше расходится. Я как-то спокойно к этому отношусь».
Судьбой енота заинтересовалось даже Минобороны Украины.
А пока по соцсетям разлеталась цитата Долгаревой об украденном еноте, он успел стать героем мемов.
Пользователи на Украине писали, что за «взятие енота» россиянам положена медаль, что питомец работает на СБУ, а спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук и вовсе предложил обменять енота на десятерых военнопленных.
На Украине даже соорудили петицию с предложением обменять на енота памятник Екатерине II в Одессе.
В конце концов найти зверька официально пообещало Министерство обороны Украины.
Сам же Зубков на фоне шумихи сказал, что вернёт животных, «как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять». Сейчас вывезенные питомцы находятся «в хороших условиях» в «Тайгане». А вот условия, в которых содержались питомцы херсонского зоопарка, он назвал плохими. Говорит, нужно обновить.
«У них зооуголок такой старый, туда стыдно животных везти. Хотелось бы, чтобы они обновили этот зооуголок».
А сегодня в сети появилось еще одно видео с енотом из Херсона (тем самым или другим - неизвестно). Боец, который держит малыша на руках рассказал, что енот живет с десантниками в одном окопе. О нём заботятся и балуют вкусняшками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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