Первоапрельская мечта геймера: мышка со встроенной бритвой

Маркетологи Razer (производитель игрового оборудования и периферии для ПК) решили своеобразно поздравить всех геймеров с днем Смеха и запустили проморолик идеальной компьютерной мыши.
Многие знают, что если долго не вылазить из-за компа, то рано или поздно все равно обрастаешь и становишься похожим на бабайку. Но с этой "новейшей технологией" лишняя растительность на теле больше не проблема. Берем мышь и бреем нужную часть - бороду там, брови или лобок, прямо не отходя от ПК (главное только волосней клавиатуру не засыпать).
Шутка оказалась на столько правдоподобной, что многие в нее поверили. И тут же предложили массу доработок для этой мыши - встроить туда открывашку, ручку, пассатижи, отвертку.
Ну а что, идея в принципе хорошая, хоть и бесполезная, да и покупатели на такую штуку найдутся. Razer, дерзайте, мы в вас верим!
Источник:
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