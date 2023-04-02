FISHKINET
Сообщество Юмор 16700 постов • 3548 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Первоапрельская мечта геймера: мышка со встроенной бритвой

Первоапрельская мечта геймера: мышка со встроенной бритвой

Автор:
02 апреля 2023 07:55
Сообщество : Юмор
Метки: 1 апреля   Razer   бритва   видео   мышка   шутка   
885
2
1

Маркетологи Razer (производитель игрового оборудования и периферии для ПК) решили своеобразно поздравить всех геймеров с днем Смеха и запустили проморолик идеальной компьютерной мыши.

Многие знают, что если долго не вылазить из-за компа, то рано или поздно все равно обрастаешь и становишься похожим на бабайку. Но с этой "новейшей технологией" лишняя растительность на теле больше не проблема. Берем мышь и бреем нужную часть - бороду там, брови или лобок, прямо не отходя от ПК (главное только волосней клавиатуру не засыпать).


Шутка оказалась на столько правдоподобной, что многие в нее поверили. И тут же предложили массу доработок для этой мыши - встроить туда открывашку, ручку, пассатижи, отвертку.


Ну а что, идея в принципе хорошая, хоть и бесполезная, да и покупатели на такую штуку найдутся. Razer, дерзайте, мы в вас верим!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: 1 апреля   Razer   бритва   видео   мышка   шутка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72379



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери
В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери
&nbsp;Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое
 Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится...
Набирающие популярность в сообществах
Художник Молчанов Олег Иванович
Художник Молчанов Олег Иванович
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#Прикол#дтп#авто аварии#комментарии#Фотографии#Москва#девушки
#Юмор#машина#автомир#подборка#кино#аварии#Мемы#Ynews#полиция#дети
#факты#автомобили#история#интересное#люди#картинки#СССР#Россия#актеры#Приколы
Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе" Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе" Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями Майк Тайсон съел шоколадное ухо Роя Джонса на День благодарения Майк Тайсон съел шоколадное ухо Роя Джонса на День благодарения В «Домодедово» сотрудники ГБР не оценили шутку подвыпившего пассажира В «Домодедово» сотрудники ГБР не оценили шутку подвыпившего пассажира

На что жалуетесь?

Вернуться