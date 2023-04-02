Первоапрельская мечта геймера: мышка со встроенной бритвой

Многие знают, что если долго не вылазить из-за компа, то рано или поздно все равно обрастаешь и становишься похожим на бабайку. Но с этой "новейшей технологией" лишняя растительность на теле больше не проблема. Берем мышь и бреем нужную часть - бороду там, брови или лобок, прямо не отходя от ПК (главное только волосней клавиатуру не засыпать).