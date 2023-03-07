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"Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили

"Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили

Автор:
07 марта 2023 08:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Мемы   байден   видео   выступление   мозг   политика   шутка   
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Даже патриотичные американцы замечают, что их президент не всегда находится в уме и здравии. Он пытается здороваться с пустотой, теряется в пространстве и порой несёт откровенную чушь. Недавно Байден рассказал, что перенес пару трепанаций черепа. Может, и шутил, но рассказ выглядит очень достоверно.

6 марта президент США выступил на законодательной конференции Международной ассоциации пожарных в Вашингтоне. В своей речи Байден, как это у него бывает, начал говорить о вопросах здоровья, а потом увлёкся и рассказал о своих болячках (не о всех). В частности, лидер страны поведал о том, что страдал ужасными головными болями, и врачам пришлось дважды вскрывать черепную коробку, чтобы посмотреть, есть ли у него мозг.


Удалось ли медикам обнаружить у Байдена мозг, история умалчивает, а вот пользователи Сети не отказали себе в удовольствии проиллюстрировать процесс поиска серого вещества.


80-летний Байден — самый возрастной лидер в истории США, состояние здоровья которого порой пугает американцев. В конце концов, он может принять решение, которое пагубным образом отразиться на стране и ситуации в мире.


Однако супруга Байдена Джилл считает смехотворной предложение проверки умственных способностей политиков США старше 75 лет. Об этом она заявила в интервью на CNN.



Это предложение кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли (Nikki Haley) Джилл Байден назвала нелепым. По её мнению, со здоровьем Джо Байдена всё в порядке и он пребывает в здравом рассудке.

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Метки: Мемы   байден   видео   выступление   мозг   политика   шутка   
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 40 минут назад
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2k
Walther 13 минут назад
Делают полковнику операцию на мозг. Врачи вскрыли черепную коробку, достали мозг чего-то в нем ковыряются. Вдруг, забегает адъютант и с порога орет:
- Товарищ полковник, товарищ полковник, вам генерала дали!!!
Тот вскакивает, фуражку натянул и на выход. Ему вслед врачи:
- Товарищ генерал, а мозги???
- Да на *уй они мне теперь нужны?!
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922
SmartCat101 Полчаса назад
вы уверены в том, что он пошутил?
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0
вятский квасЪ Полчаса назад
бидон тупой а путен молодец
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15k
K7OO Полчаса назад
"В конце концов, он может принять решение, которое пагубным образом отразиться на стране и ситуации в мире."
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Может?? Да он уже столько их напринимал, что новые никакой особой роли не сыграют. Иначе не было бы мемов насчет его мозга.
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22k
SolomonA 41 минуту назад
А чего дважды? С первого раза не нашли? Или сначала положили, потом вытащили?
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