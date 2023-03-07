"Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили

Даже патриотичные американцы замечают, что их президент не всегда находится в уме и здравии. Он пытается здороваться с пустотой, теряется в пространстве и порой несёт откровенную чушь. Недавно Байден рассказал, что перенес пару трепанаций черепа. Может, и шутил, но рассказ выглядит очень достоверно.
6 марта президент США выступил на законодательной конференции Международной ассоциации пожарных в Вашингтоне. В своей речи Байден, как это у него бывает, начал говорить о вопросах здоровья, а потом увлёкся и рассказал о своих болячках (не о всех). В частности, лидер страны поведал о том, что страдал ужасными головными болями, и врачам пришлось дважды вскрывать черепную коробку, чтобы посмотреть, есть ли у него мозг.
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Удалось ли медикам обнаружить у Байдена мозг, история умалчивает, а вот пользователи Сети не отказали себе в удовольствии проиллюстрировать процесс поиска серого вещества.
80-летний Байден — самый возрастной лидер в истории США, состояние здоровья которого порой пугает американцев. В конце концов, он может принять решение, которое пагубным образом отразиться на стране и ситуации в мире.
Однако супруга Байдена Джилл считает смехотворной предложение проверки умственных способностей политиков США старше 75 лет. Об этом она заявила в интервью на CNN.
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Это предложение кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли (Nikki Haley) Джилл Байден назвала нелепым. По её мнению, со здоровьем Джо Байдена всё в порядке и он пребывает в здравом рассудке.
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- Товарищ полковник, товарищ полковник, вам генерала дали!!!
Тот вскакивает, фуражку натянул и на выход. Ему вслед врачи:
- Товарищ генерал, а мозги???
- Да на *уй они мне теперь нужны?!
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Может?? Да он уже столько их напринимал, что новые никакой особой роли не сыграют. Иначе не было бы мемов насчет его мозга.