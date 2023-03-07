"Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили

80-летний Байден — самый возрастной лидер в истории США, состояние здоровья которого порой пугает американцев. В конце концов, он может принять решение, которое пагубным образом отразиться на стране и ситуации в мире.

Однако супруга Байдена Джилл считает смехотворной предложение проверки умственных способностей политиков США старше 75 лет. Об этом она заявила в интервью на CNN.