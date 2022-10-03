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Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года

Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года

Автор:
03 октября 2022 09:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   Тони Блевинс   блогер   видео   внутреннее расследование   интервью   пошутил   чувство юмора   шутка   
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Вице-президент Apple по закупкам Тони Блевинс уволен после внутреннего расследования. Оказывается, в компании совсем плохо с чувством юмора.

Тони Блевинс был уволен после разбирательства, последовавшего за его шуткой, сказанной блогеру Дэниелу Маку (Daniel Mac). Последний известен тем, что берет коротенькие интервью у владельцев дорогих машин.


Блогер задал топ-менеджеру Apple всего один вопрос: как тот сумел заработать на свой автомобиль. Блевинс в это время сидел за рулем кабриолета Mercedes-Benz SLR McLaren в компании дамы. Не подозревая подвоха, работник Apple пошутил: «У меня дорогие автомобили, я играю в гольф и ласкаю большегрудых женщин. Но я отдыхаю по выходным и большим праздникам» (I have rich cars, play golf and fondle big-breasted women, but I take weekends and major holidays off). Фактически Блевинс ответил на вопрос цитатой из фильма «Артур», которая в оригинале звучала чуть иначе, но очень похоже «Я гоняю на машинах, играю в теннис и ласкаю женщин. Но по выходным я сам себе хозяин» (I race cars, play tennis and fondle women, but I have weekends off and I am my own boss).


Проблема в том, что блогер наверняка даже не слышал о существовании такого фильма (1981 г.) и воспринял ответ топ-менеджера всерьез. А может, коллеги по корпорации Apple сочли шутку неуместной.


Во всяком случае, появились недовольные ответом Блевинса, и после внутреннего расследования его, отдавшего компании 22 года жизни, уволили, как мальчишку, допустившего чудовищную ошибку. Решение об увольнении принял лично Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple.


Кстати, Блевинс был одним из 30 топ-менеджеров Apple, которые подчиняются непосредственно генеральному директору Тиму Куку. Он вел переговоры с поставщиками, чтобы удерживать их цены на низком уровне и экономил таким образом для компании миллионы долларов. Также Также Блевинс работал с контрактными производителями, такими как Foxconn, Pegatron и другими сторонними фирмами, производящими продукцию Apple.


После скандала ролик с шуткой был удален с каналов блогера в TikTok и запрещенной в России соцсети. К тому моменту он успел набрать более 1,3 млн просмотров и свыше 40 тыс. лайков. Мораль проста: даже если ты больше двух десятков лет отпахал на всемирно известную компанию, не расслабляйся. Тебе могут не простить безобидной шутки.

Источник:

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Метки: Apple   Тони Блевинс   блогер   видео   внутреннее расследование   интервью   пошутил   чувство юмора   шутка   
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53  комментария
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53k
zloykoyot 3 часа назад
Если бы сказал что тискает трансгендеров, то премию бы получил.
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680
Villary 13 минут назад
Надо было говорить - насосал
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10k
*Сергей* 18 минут назад
Небось фемки приложили руку...
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1k
Василич 24 минуты назад
[мат] жалко мужика, такой бедный..
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15k
Александр 46 минут назад
Ну, как бы наглядно показывает взаимоотношение работника и компании, могут уволить за что угодно.
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34k
Aleks 54 минуты назад
Еслиб сказал, что держит за член своего бойфренда его бы сразу повысили до главы компании.
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38k
Example 6.2.6 59 минут назад
Взрослые люди прекрасно понимают, что это лишь удобный предлог, чтоб сместить с должности одного человека, и посадить туда другого, своего.. который так же будет вести переговоры по снабжению, но на этот раз откаты, рибейты, и прочие плюшки от сотрудничества, уже пойдут вам в карман, а не кому-то другому.
Ну, да, для типичный аудитории продукции Эпл, и для подростков - надо выкатить версию, которая для их мозга будет убедительна и удобоварима. Эти схавают что угодно за чистую монету :)
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4k
Алекс Таворотов Час назад
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9k
Летучий Мыш Час назад
Што ш, я как и блогер, того фильма не знаю, но по-моему довольно оригинальный ответ на совершенно дебильный вопрос. Главдир [мат] чтоле, раз до сисек докапался. Впрочем, Роулинг женщин женщинами назвала, а её чуть не на костёр потащили
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Сдается мне, что это лишь повод...
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3k
Axel 2 часа назад
Во всем виноваты конечно СИСЬКИ!
Ссылка m.youtube.com
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122
Краснодар 2 часа назад
Гребаные блохеры!
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851
Aleks 2 часа назад
Политика компании, приветствуются типажи, которые имеют семью, примерные семьянины, не изменяющие женам, не имеющие вредных привычек и много работающие на компанию. Одним словом ангелы. Стоит только узнать что спит с кем то, даже будучи неженатым уже минус.Только в браке, только ангел, только работа.
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4k
perekrestok 2 часа назад
Перефразируя известную шутку можно сказать "Хорошо шутит тот, кто шутит без последствий".
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1k
Sergius SPb 3 часа назад
Старый долбоящер с деньгами одетый как клоун. Может именно за это его турнули?
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610
Легендарный В-ий 3 часа назад
ну как всегда, все зло из-за баб!
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2k
Andrey G 3 часа назад
Как по мне, так у подобного манагера нет юмора.
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6k
GROMOZEKA 3 часа назад
Ну все в лучших дерьмократических традициях.
Надо было крикнуть что пид@р, тогда бы прославился
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28k
Григорий 3 часа назад
Просто парня с миллионным содержанием можно заменить на полу-миллионного, подвернулся и случай и оп-па.
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1k
Вадим Курбатов 3 часа назад
Подозреваю, что ролик был просто предлогом. Видимо, надо было расстаться с сотрудником.
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2k
Алекс 3 часа назад
То есть, если бы он сказал, что - У меня дешевые автомобили, я не играю в гольф и ласкаю плоскогрудых женщин и не отдыхаю в праздники, ему бы дали премию?
Вроде норм сказал, где тут шутка?
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