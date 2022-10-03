Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года

Во всяком случае, появились недовольные ответом Блевинса, и после внутреннего расследования его, отдавшего компании 22 года жизни, уволили, как мальчишку, допустившего чудовищную ошибку. Решение об увольнении принял лично Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple.

Кстати, Блевинс был одним из 30 топ-менеджеров Apple, которые подчиняются непосредственно генеральному директору Тиму Куку. Он вел переговоры с поставщиками, чтобы удерживать их цены на низком уровне и экономил таким образом для компании миллионы долларов. Также Также Блевинс работал с контрактными производителями, такими как Foxconn, Pegatron и другими сторонними фирмами, производящими продукцию Apple.

После скандала ролик с шуткой был удален с каналов блогера в TikTok и запрещенной в России соцсети. К тому моменту он успел набрать более 1,3 млн просмотров и свыше 40 тыс. лайков. Мораль проста: даже если ты больше двух десятков лет отпахал на всемирно известную компанию, не расслабляйся. Тебе могут не простить безобидной шутки.