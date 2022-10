Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года

Блогер задал топ-менеджеру Apple всего один вопрос: как тот сумел заработать на свой автомобиль. Блевинс в это время сидел за рулем кабриолета Mercedes-Benz SLR McLaren в компании дамы. Не подозревая подвоха, работник Apple пошутил: «У меня дорогие автомобили, я играю в гольф и ласкаю большегрудых женщин. Но я отдыхаю по выходным и большим праздникам» (I have rich cars, play golf and fondle big-breasted women, but I take weekends and major holidays off). Фактически Блевинс ответил на вопрос цитатой из фильма «Артур», которая в оригинале звучала чуть иначе, но очень похоже «Я гоняю на машинах, играю в теннис и ласкаю женщин. Но по выходным я сам себе хозяин» (I race cars, play tennis and fondle women, but I have weekends off and I am my own boss).