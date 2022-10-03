Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года

Вице-президент Apple по закупкам Тони Блевинс уволен после внутреннего расследования. Оказывается, в компании совсем плохо с чувством юмора.
Тони Блевинс был уволен после разбирательства, последовавшего за его шуткой, сказанной блогеру Дэниелу Маку (Daniel Mac). Последний известен тем, что берет коротенькие интервью у владельцев дорогих машин.
Блогер задал топ-менеджеру Apple всего один вопрос: как тот сумел заработать на свой автомобиль. Блевинс в это время сидел за рулем кабриолета Mercedes-Benz SLR McLaren в компании дамы. Не подозревая подвоха, работник Apple пошутил: «У меня дорогие автомобили, я играю в гольф и ласкаю большегрудых женщин. Но я отдыхаю по выходным и большим праздникам» (I have rich cars, play golf and fondle big-breasted women, but I take weekends and major holidays off). Фактически Блевинс ответил на вопрос цитатой из фильма «Артур», которая в оригинале звучала чуть иначе, но очень похоже «Я гоняю на машинах, играю в теннис и ласкаю женщин. Но по выходным я сам себе хозяин» (I race cars, play tennis and fondle women, but I have weekends off and I am my own boss).
Проблема в том, что блогер наверняка даже не слышал о существовании такого фильма (1981 г.) и воспринял ответ топ-менеджера всерьез. А может, коллеги по корпорации Apple сочли шутку неуместной.
Во всяком случае, появились недовольные ответом Блевинса, и после внутреннего расследования его, отдавшего компании 22 года жизни, уволили, как мальчишку, допустившего чудовищную ошибку. Решение об увольнении принял лично Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple.
Кстати, Блевинс был одним из 30 топ-менеджеров Apple, которые подчиняются непосредственно генеральному директору Тиму Куку. Он вел переговоры с поставщиками, чтобы удерживать их цены на низком уровне и экономил таким образом для компании миллионы долларов. Также Также Блевинс работал с контрактными производителями, такими как Foxconn, Pegatron и другими сторонними фирмами, производящими продукцию Apple.
После скандала ролик с шуткой был удален с каналов блогера в TikTok и запрещенной в России соцсети. К тому моменту он успел набрать более 1,3 млн просмотров и свыше 40 тыс. лайков. Мораль проста: даже если ты больше двух десятков лет отпахал на всемирно известную компанию, не расслабляйся. Тебе могут не простить безобидной шутки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, да, для типичный аудитории продукции Эпл, и для подростков - надо выкатить версию, которая для их мозга будет убедительна и удобоварима. Эти схавают что угодно за чистую монету :)
Надо было крикнуть что пид@р, тогда бы прославился
Потом мы спрашиваем, почему у нас не процветает крупный бизнес.
Да, это не в тему, это я так, попи.здеть
Ты же не знаешь всех деталей, а уже делаешь выводы
Вернемся к ярлыкам.
Где твои позитивные комментарии о России?
И ты это сам прекрасно знаешь, поэтому и начинаешь тут юлить и рассказывать про оды.
Или ты думаешь, что твое поведение незаметно?
Разочарую тебя, ты шит белыми нитками.
Даже когда обсуждается не Россия, ты все равно пытаешься нарыть дерьмо и им кидаться.
Эта тема отдельное тому подтверждение.
И не надо о патриотизме, пожалуйста.
Это тут ни при чем
Вроде норм сказал, где тут шутка?