14 любопытных фотографий всяких редкостей

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Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни мы часто теряем любопытство. А жизнь продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы увидите интересные и познавательные изображения.
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4. Древесный опал. Это и есть самое настоящее дерево, только очень древнее – возраст такого материала обычно оценивают в две-три сотни миллионов лет. Вода с минералами проникла между клетками дерева, вымывая органику, но сохраняя клеточную структуру
5. Скульптура "Сфера жука", сделанная из настоящего Volkswagen Beetle 1953 года выпуска. Автор - известный индонезийский художник Ичван Ноор
7. Инженеры города Ульм, Германия, создали дома на солнечных батареях для бездомных. Каждая капсула вмещает до двух человек и оснащена: воздушным фильтром, освещением, детектором дыма и датчиком движения
12. Кейну Танаке исполнилось 118 лет, и он является третьим проверенным и зарегистрированным человеком, достигшим этого возраста
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