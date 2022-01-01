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В мире постоянно происходит что-то интересное и удивительное. В этом посте вы увидите изображения необычных моментов и вещей, которые успели запечатлеть любопытные очевидцы.
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Жираф Джемина (1986-2008) в зоопарке Санта - Барбары в Калифорнии. Когда ей было три года, у нее развилась редкая деформация, при которой ее позвонки срослись вместе. Это привело к тому, что ее шея казалась изогнутой на протяжении всей ее жизни
Фракийская колесница 2000-летней давности со скелетами лошадей. Найдена в Караново, Болгария
Если падуб обнаруживает, что его листья обгрызают олени, он включает гены, чтобы сделать их колючими, когда они отрастут. Так что на более высоких деревьях падуба верхние листья имеют гладкие края, а нижние колючие
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мы в детстве "секретки" так делали