15 любопытных изображений разных необычностей

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Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. Ведь вокруг так много любопытного, чем можно восхищаться, если только присмотреться. Взгляните!
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2. Это произведение архитектуры - Министерство сельского хозяйства республики Татарстан, Казань
3. Самое большое яблоко, когда-либо собранное в мире, весило 1,84 кг и было выращено Чисато Ивасаки в Японии
4. Машина-перехватчик торнадо, это практически танк с экипажем, который может попасть в любой торнадо, и остаться невредимым
5. Венера Брассемпуи, самое старое известное человеческое лицо, вырезанное из слоновой кости мамонта более 25000 лет назад
8. Убитый горем вдовец почтил память своей жены, посадив лес из 6000 дубов, оставив посередине луг в форме сердца
12. Это “Окно ведьм”. Размещено таким образом, чтобы ведьмы не могли попасть внутрь, пока они летают на своих метлах. Такие окна делали в домах по всей Новой Англии
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