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17 любопытных фактов обо всём на свете

17 любопытных фактов обо всём на свете

Автор:
08 апреля 2023 22:20
Сообщество : Факты
Метки: Любопытные   Познавательная   необходимо   новое   узнавать   факты   
863
18

Учёные убеждены, что нашему мозгу необходимо каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вас ждёт очередная порция познавательной информации.

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Метки: Любопытные   Познавательная   необходимо   новое   узнавать   факты   
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1  комментарий
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9k
Copycat 2 минуты назад
"Язык - это мышечный орган, который никогда не отдыхает. В день он совершает несколько тысяч движений"
в смысле? а во сне?

ну ладно, вот вам ещё факт - наиболее привычное для языка положение это как ни странно когда он почти прижат к небу

проверили?
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