17 любопытных фактов обо всём на свете

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Учёные убеждены, что нашему мозгу необходимо каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вас ждёт очередная порция познавательной информации.
1. В нашем представлении юмор ассоциируется с умом и честностью. Вот почему женщин привлекают мужчины с чувством юмора
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2. Если вы разговариваете с кем-то, и этот человек начинает часто моргать, возможно, он перестал обращать на вас внимание. Чрезмерное моргание является признаком большой мозговой активности и концентрации на другом предмете
3. Спирали в авиационных турбинах предназначены для того, чтобы персонал знал, вращаются турбины или нет
4. В первые дни существования Coca-Cola содержала около 9 миллиграммов кокаина в каждой бутылке
5. В Ирландии, если вы сдадите кровь, то можете потребовать бесплатный стакан пива в любом баре
8. Когда лев-самец берет под свой контроль прайд, он обычно прогоняет молодых самцов. Самки ходят на охоту и обеспечивают едой всё семейство
10. Язык - это мышечный орган, который никогда не отдыхает. В день он совершает несколько тысяч движений
11. У пингвинов над глазами есть железы, которые вытягивают из кровотока лишнюю соль. Поэтому они могут пить морскую воду
12. Мёд - единственная еда, срок годности которой никогда не истекает. Учёные нашли мёд, который был захоронен при фараонах в Египте, он всё еще съедобен
15. Владельцы виноградников не используют яд от грызунов, вместо этого они разводят сов, чтобы те охотились
16. Морские омары растут на протяжении всего своего существования и не имеют проблем со здоровьем. Продолжительность их жизни примерно 40 лет. Но они чаще всего умирают от внешних причин
17. Считается, что Никола Тесла умер девственником. Несмотря на то, что в него было влюблено много женщин, Тесла был уверен, что секс уменьшит его умственные способности. Он считал, что прикосновения к другому человеку отвратительны
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в смысле? а во сне?
ну ладно, вот вам ещё факт - наиболее привычное для языка положение это как ни странно когда он почти прижат к небу
проверили?