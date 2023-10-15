Если всё сделать правильно, лиана порадует пышным цветением.
Когда сажать клематис
Посадить цветок на своём участке можно весной, когда почва оттает и прогреется, а дневная температура воздуха станет стабильно положительной. На юге к посадке клематиса приступают уже в первой половине апреля, в регионах средней полосы — с середины апреля до начала мая, на севере — в начале мая.
Второй подходящий период приходится на сентябрь. На севере и в средней полосе процедуру проводят в первой половине месяца, на юге — во второй. Но это лишь приблизительные сроки. При посадке клематиса ориентируйтесь на климатические особенности своего региона. Важно успеть разместить растение в грунте не позднее чем за месяц до прихода осенних заморозков. Так оно успеет прижиться на новом месте и стойко перенесёт зиму.
Учтите, что саженцы с открытой корневой системой (растения с голыми корнями, окутанными в торф или опилки) можно сажать только весной до того, как почки на веточках клематиса начнут набухать. Лианы с закрытой корневой системой (те, что растут в горшках или контейнерах с грунтом) годятся как для весенней, так и для осенней посадки.
Как выбрать саженец клематиса
За саженцем отправляйтесь в питомник или садовый центр — так вы будете уверены в качестве растения и получите клематис, который соответствует заявленному сорту.
Определитесь с сортом
В зависимости от сорта клематис формирует лиану длиной от 1,5 до 4 метров. Он выпускает простые или махровые цветки различной окраски — от белого и кремового до бордового и насыщенно‑синего оттенка. Если вы новичок в выращивании клематисов, старайтесь выбирать разновидности с пурпурными, фиолетовыми или синими цветами — они считаются самыми неприхотливыми.
Все клематисы можно условно разделить на три группы. К первой относятся так называемые княжики — неприхотливые и морозоустойчивые лианы, которые не требуют обрезки и укрытия на зиму.
Клематисы второй группы цветут как на свежих побегах, так и на тех, что сформировались в прошлом году. Чаще всего это экземпляры с махровыми цветками. Осенью лиану снимают с опоры и укорачивают примерно на четверть длины. Летом нужно удалять отцветшие побеги.
Третья группа клематисов отличается обильным и пышным цветением и не приносит особых хлопот в уходе. Осенью достаточно срезать лиану полностью, оставив пенёк в 10–15 см. Растение можно даже не укрывать, за исключением северных регионов с более суровым климатом.
Обычно на этикетке с саженцем указана группа растения, а также есть фото цветка. Если вы не нашли эту информацию, уточните её у продавца или владельца питомника.
Обратите внимание на качество саженца
Выбирая растение с открытой корневой системой, внимательно осмотрите его корни. Они должны быть хорошо разветвлёнными, светлыми, живыми, без повреждений, гнили и плесени. У качественного саженца есть как минимум один здоровый росток.
Оптимальный возраст саженцев с закрытой корневой системой — от двух лет. Как правило, у таких экземпляров есть не менее 3–4 хорошо развитых побегов. Не стоит покупать клематис с сухими, повреждёнными, подвявшими веточками. На поверхности почвы в контейнере не должно быть плесени.
Также при покупке обхватите растение пальцами за основание побегов и аккуратно покачайте из стороны в сторону. Клематис с качественной корневой системой будет плотно сидеть в грунте. Если растение сильно шатается, скорее всего, его выкопали из земли непосредственно перед продажей. В таком случае вы рискуете купить саженец с повреждёнными корнями, который будет плохо приживаться на новом месте.
Как подготовить место для посадки клематиса
Если вы сажаете несколько лиан, размещайте их на расстоянии не менее 80–120 см друг от друга.
Определитесь с участком для клематиса
Для выращивания клематиса выбирайте хорошо освещённое место. Допускается лёгкое притенение в полуденные часы. Особенно это актуально для лиан с яркими цветами, которые могут быстро выгорать под прямыми солнечными лучами.
Можно посадить клематис возле забора, беседки и другой конструкции, которая послужит для куста опорой. В остальных случаях размещайте растение так, чтобы поблизости оставалось место для установки перголы, арки или другой конструкции, по которой будет плестись лиана.
Поскольку клематис не любит слишком влажной почвы, не сажайте его там, где высоко залегают грунтовые воды или собираются лужи после дождя и таяния снега.
Сделайте посадочную яму
Выкопайте яму глубиной и диаметром в 60 см. На дно лунки высыпьте 10 л песка, 10 л компоста или перепревшего навоза, 10 л торфа, 100 г суперфосфата, по 200 г костной и доломитовой муки. Также добавьте 200 г любого комплексного гранулированного удобрения для выращивания цветов. Тщательно перемешайте все компоненты лопатой или вилами.
Как посадить клематис
Сделайте углубление в грунте по центру посадочной ямы. Поставьте горшочек с клематисом и убедитесь, что корневая шейка (место соединения корней и стеблей) находится примерно на 8 см ниже поверхности земли на клумбе. При необходимости добавьте или уберите почву со дна лунки.
При посадке саженца с открытой корневой системой, наоборот, сделайте земляной холмик по центру ямы. Разместите корни клематиса по сторонам возвышенности. Проследите, чтобы корневая шейка находилась на 8 см ниже поверхности почвы на клумбе.
Вылейте в яму около 5 л воды.
Аккуратно достаньте клематис из горшка и поместите его по центру посадочной ямы.
Саженец с открытыми корнями расположите на холмике и расправьте его корни по сторонам.
Засыпьте все пустоты вокруг корней клематиса грунтом. Слегка утрамбуйте его поверхность ладонями.
Увлажните почву вокруг растения водой, используя лейку с насадкой‑рассеивателем, чтобы не размыть грунт.
Если у клематиса уже достаточно длинные стебли, аккуратно распределите их по опоре.
Как ухаживать за клематисом
Первое время растение не потребует дополнительных подкормок — всё необходимое питание заложили в яму при посадке.
Поливайте клематис
В первый год после посадки следите, чтобы грунт на клумбе всегда был слегка влажным. Поливайте клематис примерно раз в неделю, а в жаркую погоду — в 2–3 раза чаще. Под корень одного растения выливайте около 10 л воды. Проводите процедуру рано утром или вечером на закате и не попадайте жидкостью на листья, чтобы клематис не получил ожогов.
Обрезайте клематис
В течение года после посадки не стоит давать лиане цвести. Без сожалений срезайте все бутоны, которые отнимают силы у молодых растений. Тогда клематис как следует приживётся на новом месте, нарастит крепкую корневую систему и будет радовать пышным и обильным цветением.
Также перед первой зимовкой нужно срезать все побеги клематиса, оставив пеньки высотой не более 30 см. Процедуру проводят примерно в конце октября до прихода стабильных заморозков.
Укрывайте клематис
Осенью после обрезки накройте оставшиеся стебли клематисов еловым лапником, а сверху положите слой спанбонда или другого нетканого материала, закрепив его края тяжёлыми предметами вроде досок или камней.
Весной, когда дневная температура воздуха станет стабильно положительной, снимите укрытие.
Источник:
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- наденьте старую одежду
- возьмите из кладовки сумку на колесиках (кладовка к пенсии вырастает сама, по мере дозревания кладовки в ней появляется сумка на колесиках)
- сложите в сумку саженцы и удобрения
- отправляйтесь на электричку
- в первый раз чувство гнезда вам подскажет, где находится дача, не забудьте установить в смартфоне точку, что б потом легче было искать
Если смартфон у вас атрофировался до древнего кнопочного телефона (ведь вам надо только звонить, а он держит заряд неделю, не ломается и ваще) - не переживайте: GPS вам больше не нужен, чувство гнезда будет вас приводить на дачу и к столику с доминошниками в парке лучше любой навигации