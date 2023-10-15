Когда сажать клематис

Посадить цветок на своём участке можно весной, когда почва оттает и прогреется, а дневная температура воздуха станет стабильно положительной. На юге к посадке клематиса приступают уже в первой половине апреля, в регионах средней полосы — с середины апреля до начала мая, на севере — в начале мая.

Второй подходящий период приходится на сентябрь. На севере и в средней полосе процедуру проводят в первой половине месяца, на юге — во второй. Но это лишь приблизительные сроки. При посадке клематиса ориентируйтесь на климатические особенности своего региона. Важно успеть разместить растение в грунте не позднее чем за месяц до прихода осенних заморозков. Так оно успеет прижиться на новом месте и стойко перенесёт зиму.

Учтите, что саженцы с открытой корневой системой (растения с голыми корнями, окутанными в торф или опилки) можно сажать только весной до того, как почки на веточках клематиса начнут набухать. Лианы с закрытой корневой системой (те, что растут в горшках или контейнерах с грунтом) годятся как для весенней, так и для осенней посадки.

Как выбрать саженец клематиса

За саженцем отправляйтесь в питомник или садовый центр — так вы будете уверены в качестве растения и получите клематис, который соответствует заявленному сорту.

Определитесь с сортом

В зависимости от сорта клематис формирует лиану длиной от 1,5 до 4 метров. Он выпускает простые или махровые цветки различной окраски — от белого и кремового до бордового и насыщенно‑синего оттенка. Если вы новичок в выращивании клематисов, старайтесь выбирать разновидности с пурпурными, фиолетовыми или синими цветами — они считаются самыми неприхотливыми.