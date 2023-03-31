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В Танзании мужчину публично выпороли за шашни с чужой женой

В Танзании мужчину публично выпороли за шашни с чужой женой

Автор:
31 марта 2023 18:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Танзания   аморальный тип   по заслугам   получил сполна   порка   преступление и наказание   публичная порка   
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Житель деревни Кибвера в танзанийской провинции Гейта был публично избит палками за неподобающее поведение. Он сдал жильё мужчине, у которого две жены, и слишком сблизился с младшей женой. А такое там не прощают. Все соседи собрались и наваляли ему от души — причём это происходило в полном соответствии с местными порядками, и провинившийся ещё и штраф заплатил.

По информации издания Millard Ayo, арендодатель Катайо Ботэ выл выпорот палкой и оштрафован на сумму около 20 000 танзанийских шиллингов. Его поймали в постели с младшей женой его арендатора Эммануэля Ндалавы. Собственно, обманутый муж и поймал — он утверждает, что своими глазами видел, как Катайо и его жена занимались сексом в соседней комнате.

Убитый горем Эммануэль Ндалава рассказал, что довольно быстро понял, что Катайо слишком сблизился с его второй женой, а он не успел это пресечь.

Наказание очень простое и действенное: общественное порицание, унижение, порка, затем большой штраф. Наказание выбрал и утвердил местный сельсовет.

Возможно, свою роль сыграло ещё и то, что Катайо уже не в первый раз застукали с чужой женой — и чаша терпения остальных жителей деревни переполнилась.

Драматическое зрелище порки попало на видео, так что можно посмотреть, как народ Танзании решает проблемы такого рода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Танзания   аморальный тип   по заслугам   получил сполна   порка   преступление и наказание   публичная порка   
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11  комментариев
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Великий Немой 2 часа назад
Не эби там, где живёшь и не живи там, где эбёшь!
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13k
a_komolow Минуту назад
Они его трубочками для коктейля бьют или у него жопа железная?
Лежит, только ноги задравши
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31k
Андрей Иванов Полчаса назад
Ну, в целом справедливо
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74k
Viktor 44 минуты назад
Чувак две жены завёл, а хаты где жить не завёл!
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524
Вася Васильев Час назад
А мужика то за что пороть? Если изнасиловал то не пороть у буй отрезать надо, если по согласию то пороть надо именно жену, а лучше закидать камнями или дать быку или жирафу с ней порезвиться..
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91k
sapér Vodička Час назад
А с теткой то чего ?
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6k
Дмитрий Час назад
Какие все.....красивые!
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