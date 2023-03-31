В Танзании мужчину публично выпороли за шашни с чужой женой

Житель деревни Кибвера в танзанийской провинции Гейта был публично избит палками за неподобающее поведение. Он сдал жильё мужчине, у которого две жены, и слишком сблизился с младшей женой. А такое там не прощают. Все соседи собрались и наваляли ему от души — причём это происходило в полном соответствии с местными порядками, и провинившийся ещё и штраф заплатил.