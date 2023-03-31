В Танзании мужчину публично выпороли за шашни с чужой женой

Житель деревни Кибвера в танзанийской провинции Гейта был публично избит палками за неподобающее поведение. Он сдал жильё мужчине, у которого две жены, и слишком сблизился с младшей женой. А такое там не прощают. Все соседи собрались и наваляли ему от души — причём это происходило в полном соответствии с местными порядками, и провинившийся ещё и штраф заплатил.
По информации издания Millard Ayo, арендодатель Катайо Ботэ выл выпорот палкой и оштрафован на сумму около 20 000 танзанийских шиллингов. Его поймали в постели с младшей женой его арендатора Эммануэля Ндалавы. Собственно, обманутый муж и поймал — он утверждает, что своими глазами видел, как Катайо и его жена занимались сексом в соседней комнате.
Убитый горем Эммануэль Ндалава рассказал, что довольно быстро понял, что Катайо слишком сблизился с его второй женой, а он не успел это пресечь.
Наказание очень простое и действенное: общественное порицание, унижение, порка, затем большой штраф. Наказание выбрал и утвердил местный сельсовет.
Возможно, свою роль сыграло ещё и то, что Катайо уже не в первый раз застукали с чужой женой — и чаша терпения остальных жителей деревни переполнилась.
Драматическое зрелище порки попало на видео, так что можно посмотреть, как народ Танзании решает проблемы такого рода.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Лежит, только ноги задравши
А про жену не сказано, может что из списка и выбрано, просто не публиковали, чтоб не нервировать общественность