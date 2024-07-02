42 удара для провинившихся: публичная порка нарушителей законов шариата

Мужчины, одетые в скромные одежды, покорно сидели на синем ковре в центре комнаты, выложенной белой плиткой, ожидая своей участи. По очереди они склоняли головы, пронзаемые острыми ударами альгохо.

Эти четверо мужчин попали в тиски законов шариата Ачеха, провинции на северо-западной оконечности Суматры. Ачех, единственная индонезийская провинция, где исламское право владеет абсолютной властью, криминализирует ряд «грехов», включая азартные игры, употребление алкоголя и внебрачный секс.