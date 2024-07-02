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42 удара для провинившихся: публичная порка нарушителей законов шариата

42 удара для провинившихся: публичная порка нарушителей законов шариата

Автор:
02 июля 2024 14:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Ачех   Суматра   законы шариата   преступление и наказание   публичная порка   шариат   шариатский суд   
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На индонезийском острове Суматра трое мужчин были подвергнуты публичной порке за нарушение законов шариата. На фотографиях видно, как грозный палач, известный как «альгохо», размахивает ротанговой тростью, подготавливаясь к экзекуции в присутствии суровых стражей исламского суда.

Мужчины, одетые в скромные одежды, покорно сидели на синем ковре в центре комнаты, выложенной белой плиткой, ожидая своей участи. По очереди они склоняли головы, пронзаемые острыми ударами альгохо.


Эти четверо мужчин попали в тиски законов шариата Ачеха, провинции на северо-западной оконечности Суматры. Ачех, единственная индонезийская провинция, где исламское право владеет абсолютной властью, криминализирует ряд «грехов», включая азартные игры, употребление алкоголя и внебрачный секс.

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Наказания за эти преступления строго караются, в том числе ударами плетью, штрафами и тюремным заключением. В 2009 году была предпринята попытка ввести также побивание камнями, однако губернатор Ачеха наложил вето на этот акт варварства.


Описываемая публичная порка стала кульминацией правонарушения, известного в шариате как «хамар»: употребление алкогольных напитков. Трое мужчин были безжалостно избиты ротанговыми тростями. Каждый получил по 42 удара, в то время как четвертому нарушителю удалось увернуться от полного наказания, получив всего 19 ударов.

Перед тем, как спины «грешников» были разорваны плетью, их тщательно осмотрели медицинские работники, чтобы убедиться, что они достаточно крепки, чтобы выдержать наказание. Прокурор-исполнитель по очереди вызывал каждого человека на середину комнаты, где альгохо приводил приговор в исполнение.

Сторонники шариата утверждают, что эти суровые наказания служат законным выражением автономии, предоставленной Ачеху в рамках индонезийской конституции. Но критики осуждают практику порки как жестокую и бесчеловечную, призывая власти отменить ее.

Amnesty International, ведущая правозащитная организация, неоднократно призывала провинцию прекратить применять порку в качестве наказания, особенно в отношении лиц, совершивших преступления, по ее мнению, не подлежащие уголовному преследованию, например внебрачный секс и гомосексуальность.

Цифры, собранные Amnesty International, рисуют мрачную картину, свидетельствующую о применении более 100 подобных экзекуций в год в течение последнего десятилетия. В одном из тревожных случаев в 2016 году христианка подверглась публичной порке за продажу алкоголя, став первой немусульманкой, наказанной по шариату в Ачехе. В 2022 году сообщалось, что женщина получила 100 ударов плетью за прелюбодеяние, в то время как мужчина, с которым у нее была связь, получил только 15 ударов.

Публичная порка в сегодняшнем Ачехе остается болезненным напоминанием о неизменной власти законов шариата в регионе, их влиянии на жизнь людей и продолжающейся борьбе за права человека в тени религии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Ачех   Суматра   законы шариата   преступление и наказание   публичная порка   шариат   шариатский суд   
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8  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Телесные наказания в 21 веке... это уже даже не варварство. Какая-то деградация к пещерному уровню.
Нарушил закон? Штраф, лишение свободы, обязательные работы. Да мало ли чего. Но бить палкой? Жуть.
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394
Stes 4 минуты назад
дикари, б....
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11k
Trenzel2003 21 минуту назад
Зато у этих так называемых чурок преступности намного меньше чем в христианском мире. Боязнь наказания. Тем более не отвратимого наказания снижает само желание нарушать законы и правила!
Что такое 10 ударов палкой или штраф рублей пусть даже в 50 000??? А на деле 500
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Побивание камнями - варварство?
А вот палкой по хребту прям ПРОГРЕСС.
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4k
Yus 2 часа назад
Amnesty International может пойти в свою ЛГБТ жопу, вместе со своим мнением.
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Мультголова
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